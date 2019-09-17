Однодневные – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Амстердаме на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
На велосипеде
15 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама: старинные дома, фермы, природа
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Завтра в 13:00
7 авг в 09:00
от 460 за всё до 4 чел.
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
На машине
8 отзывов
5.5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
Завтра в 11:00
8 авг в 09:00
380 за всё до 8 чел.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
На машине
2 отзыва
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Из Амстердама - в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
Начало: у Hotel ibis Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 10:00
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    17 сентября 2019
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    С нами была девушка Настя. Кладезь знаний, энергетики и жизнелюбия! Всегда говорю о том, что любое общее впечатление строится из множества
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    мелочей. И на этой экскурсии количество мелочей зашкаливало! Начиная от пепельниц возле музея кино и заканчивая кукольным театром, продающемся в чистом поле. Настя, спасибо! 38 километров на велосипеде было непросто, но боль в ягодицах прошла, а впечатления на всю жизнь остались!

  • Е
    Екатерина
    14 августа 2019
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Прекрасная поездка, прекрасный Амстердам, прекрамный гид Настя) Всем рекомендую!!! Это то, что Вы будете всегда вспоминать с улыбкой))
  • с
    сергей
    11 июля 2019
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Название экскурсии не совсем отражает ее смысл, скорей она должна называться экскурсия по фермерским хозяйствам. Мы ожидали не совсем, то
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    что увидели. Но гид нам очень понравился. Информации о Голландии и Амстердаме, и о том как живут люди достаточно много и интересно. Немного подкачала погода, велосипеды удобные и в целом было не тяжело.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Велопрогулка по окрестностям Амстердама
  2. Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
  3. Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Музей Ван Гога
  8. Рейксмузеум
  9. Кёкенхоф
  10. Церковь Святого Николая
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 460. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 25 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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