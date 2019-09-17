7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама: старинные дома, фермы, природа
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Завтра в 13:00
7 авг в 09:00
от €460 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
Завтра в 11:00
8 авг в 09:00
€380 за всё до 8 чел.
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Из Амстердама - в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
Начало: у Hotel ibis Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 10:00
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
€250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим17 сентября 2019С нами была девушка Настя. Кладезь знаний, энергетики и жизнелюбия! Всегда говорю о том, что любое общее впечатление строится из множества
- ЕЕкатерина14 августа 2019Прекрасная поездка, прекрасный Амстердам, прекрамный гид Настя) Всем рекомендую!!! Это то, что Вы будете всегда вспоминать с улыбкой))
- ссергей11 июля 2019Название экскурсии не совсем отражает ее смысл, скорей она должна называться экскурсия по фермерским хозяйствам. Мы ожидали не совсем, то
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Однодневные»
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