После прогулок по центру Амстердама с толпами туристов, хочется немного отдохнуть от суеты.

Предлагаем затеряться в Йордане!

Откройте для себя, пожалуй, самый знаменитый район Амстердама – Йордан.

Свое название он получил от французского слова Jardin, что в переводе – сад.

Многие улицы и каналы здесь носят названия цветов и растений.

Это совершенно уникальный квартал, расположенный среди каналов, с неповторимой атмосферой древности, потайными двориками и некогда самой большой тайной церковью Нидерландов.

В этом районе мы также увидим место средневековой тюрьмы, церковь ⛪, в которой похоронен Рембрандт, дом Анны Франк, площадь народных певцов Амстердама...

Можно пойти на экскурсию ⛳ вечером и днем. Днем можно зайти в Кошкин дом, музей 🖼 каналов, посетить жилую лодку на воде...

Здесь множеством узких улочек, на которых нашли свой приют модные магазинчики, современные рестораны и традиционные кафе.

«Куда ни брось камень в Йордане – он обязательно попадет в старое, доброе ''коричневое кафе''».

Но таким район был не всегда…