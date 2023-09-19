Описание экскурсииПосле прогулок по центру Амстердама с толпами туристов, хочется немного отдохнуть от суеты. Предлагаем затеряться в Йордане! Откройте для себя, пожалуй, самый знаменитый район Амстердама – Йордан. Свое название он получил от французского слова Jardin, что в переводе – сад. Многие улицы и каналы здесь носят названия цветов и растений. Это совершенно уникальный квартал, расположенный среди каналов, с неповторимой атмосферой древности, потайными двориками и некогда самой большой тайной церковью Нидерландов. В этом районе мы также увидим место средневековой тюрьмы, церковь, в которой похоронен Рембрандт, дом Анны Франк, площадь народных певцов Амстердама… Можно пойти на экскурсию вечером и днем. Днем можно зайти в Кошкин дом, музей каналов, посетить жилую лодку на воде… Здесь множеством узких улочек, на которых нашли свой приют модные магазинчики, современные рестораны и традиционные кафе. «Куда ни брось камень в Йордане – он обязательно попадет в старое, доброе ''коричневое кафе''». Но таким район был не всегда…
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Это совершенно уникальный квартал, расположенный среди каналов, с неповторимой атмосферой древности, потайными двориками и некогда самой большой тайной церковью Нидерландов
- В этом районе мы также увидим место средневековой тюрьмы, церковь, в которой похоронен Рембрандт, дом Анны Франк, площадь народных певцов Амстердама
- Можно пойти на экскурсию вечером и днем. Днем можно зайти в Кошкин дом, музей каналов, посетить жилую лодку на воде
- Здесь множеством узких улочек, на которых нашли свой приют модные магазинчики, современные рестораны и традиционные кафе
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Нам очень понравилась прогулка по Йордану с гидом Кириллом. Столько информации, интересной, новой мы получили! Кирилл прекрасный рассказчик, и очень любит город, это сразу видно. Рекомендуем экскурсии с ним всем!
Татьяна, Владимир, Анна и Лиза!
Татьяна, Владимир, Анна и Лиза!
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-10%
€166.50 за экскурсию