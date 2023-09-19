Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 отзыв

ВкусГолландии Ваш гид в Амстердаме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -10% €185 выгода €18.50 €166.50 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 🇬🇧 2 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии После прогулок по центру Амстердама с толпами туристов, хочется немного отдохнуть от суеты. Предлагаем затеряться в Йордане! Откройте для себя, пожалуй, самый знаменитый район Амстердама – Йордан. Свое название он получил от французского слова Jardin, что в переводе – сад. Многие улицы и каналы здесь носят названия цветов и растений. Это совершенно уникальный квартал, расположенный среди каналов, с неповторимой атмосферой древности, потайными двориками и некогда самой большой тайной церковью Нидерландов. В этом районе мы также увидим место средневековой тюрьмы, церковь, в которой похоронен Рембрандт, дом Анны Франк, площадь народных певцов Амстердама… Можно пойти на экскурсию вечером и днем. Днем можно зайти в Кошкин дом, музей каналов, посетить жилую лодку на воде… Здесь множеством узких улочек, на которых нашли свой приют модные магазинчики, современные рестораны и традиционные кафе. «Куда ни брось камень в Йордане – он обязательно попадет в старое, доброе ''коричневое кафе''». Но таким район был не всегда…

ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Это совершенно уникальный квартал, расположенный среди каналов, с неповторимой атмосферой древности, потайными двориками и некогда самой большой тайной церковью Нидерландов

В этом районе мы также увидим место средневековой тюрьмы, церковь, в которой похоронен Рембрандт, дом Анны Франк, площадь народных певцов Амстердама

Можно пойти на экскурсию вечером и днем. Днем можно зайти в Кошкин дом, музей каналов, посетить жилую лодку на воде

Здесь множеством узких улочек, на которых нашли свой приют модные магазинчики, современные рестораны и традиционные кафе Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты

Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.) Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.