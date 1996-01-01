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Затеряться в Йордане

ВкусГолландии
ВкусГолландии – Гид из Амстердама
Затеряться в Йордане
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • €138 за экскурсию

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Затеряться в Йордане
Затеряться в Йордане

Что вы увидите

  • Это совершенно уникальный квартал, расположенный среди каналов, с неповторимой атмосферой древности, потайными двориками и некогда самой большой тайной церковью Нидерландов.
  • В этом районе мы также увидим место средневековой тюрьмы, церковь, в которой похоронен Рембрандт, дом Анны Франк, площадь народных певцов Амстердама...
  • Можно пойти на экскурсию вечером и днем. Днем можно зайти в Кошкин дом, музей каналов, посетить жилую лодку на воде...
  • Здесь множеством узких улочек, на которых нашли свой приют модные магазинчики, современные рестораны и традиционные кафе.
После прогулок по центру Амстердама с толпами туристов, хочется немного отдохнуть от суеты.
Предлагаем затеряться в Йордане!
Откройте для себя, пожалуй, самый знаменитый район Амстердама – Йордан.
Свое название он получил от французского слова Jardin, что в переводе – сад.
Многие улицы и каналы здесь носят названия цветов и растений.
Это совершенно уникальный квартал, расположенный среди каналов, с неповторимой атмосферой древности, потайными двориками и некогда самой большой тайной церковью Нидерландов.
В этом районе мы также увидим место средневековой тюрьмы, церковь ⛪, в которой похоронен Рембрандт, дом Анны Франк, площадь народных певцов Амстердама...
Можно пойти на экскурсию ⛳ вечером и днем. Днем можно зайти в Кошкин дом, музей 🖼 каналов, посетить жилую лодку на воде...
Здесь множеством узких улочек, на которых нашли свой приют модные магазинчики, современные рестораны и традиционные кафе.
«Куда ни брось камень в Йордане – он обязательно попадет в старое, доброе ''коричневое кафе''».
Но таким район был не всегда…
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 По договоренности
Затеряться в Йордане
Затеряться в Йордане
Затеряться в Йордане
Затеряться в Йордане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ВкусГолландии
ВкусГолландии
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