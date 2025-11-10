Мои заказы

Делфт: шкатулка с секретом

Заглянуть в самые волшебные местечки города
Делфт — город-сказка с пряничными домиками, звоном карильонов и «падающей» колокольней. Он славен отелями в цыганских кибитках, деревянными кломпами и чудесным фарфором. За каждым углом здесь живут были и небылицы о королевской династии, великих художниках и пиратах. Знакомство с Делфтом — одна из лучших вещей, которая может случиться с вами в Нидерландах.
Делфт: шкатулка с секретом© Анастасия
Делфт: шкатулка с секретом© Анастасия
Делфт: шкатулка с секретом© Анастасия
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Мы заглянем в монастырь Святой Анны с великолепным садом и фонарями из настоящего делфтского фарфора. Здесь началась история современных Нидерландов.

Навестим лавку с ностальгическими игрушками, ретроледенцами, керосиновыми лампами и другими очень нужными вещами.

Вдоль каналов дойдём до местной Пизанской башни, рассматривая старинные дома с гербами и прочими атрибутами солидной жизни.

Разыщем один из самых уютных двориков, где проверим, так ли хорош делфтский яблочный пирог, как о нём рассказывают.

Прогуляемся вокруг собора 13 века, в котором похоронены Ян Вермеер, Антони Левенгук и выдающийся капер Пит Хайн.

Поговорим о пиратах и каперах, о временах великих открытий, Вест-Индской кампании, выдающихся авантюрах и торговле рабами.

Заглянем в одну из лучших шоколатерий Нидерландов. Не любите шоколад? Не беда! Здесь ещё и мороженое продаётся — иногда с весьма неожиданными добавками.

Отправимся к главной площади Старого города. По субботам здесь проходит грандиозный рынок фермерских продуктов и антиквариата.

Зайдём в старинный дворик-хофье, примерим деревянные башмаки-кломпы, раскроем тайну делфтского фарфора и посетим пару дизайнерских лавок.

Посмотрим на город глазами Яна Вермеера и немного поговорим о живописи золотого века. Выясним, что скрывает серёжка девушки с известной картины.

Посетим Новый собор, где находится усыпальница членов королевской династии Оранских-Нассау. Попробуем расшифровать загадочную надпись на одном из надгробий.

При желании заберёмся на колокольню и увидим одновременно три города.

Не сможем пройти мимо рыбного рынка — селёдка здесь выше всяких похвал, а традиционный киббелинг (рыба во фритюре) — лучший, что нам где-либо доводилось пробовать!

Зайдём в старинную аптеку, где торгуют восковыми свечами, старомодными микстурами и пилюлями. В лавке неподалёку продегустируем сыры с весьма неожиданными вкусами.

Отправимся к средневековым городским воротам — самому романтичному месту города. По дороге пройдём 3D-граффити и паб с огромным выбором сортов бельгийского пива (можем заглянуть).

Организационные детали

  • Никаких дополнительных расходов, кроме личных и на питание (по желанию), не предусмотрено
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала Делфта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Делфт
Провели экскурсии для 3731 туриста
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
читать дальше

любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

Задать вопрос

Похожие экскурсии из Делфт

Делфт. Шкатулка с секретом
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Делфт. Шкатулка с секретом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Делфт. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Делфт