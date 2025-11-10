Описание экскурсии
Мы заглянем в монастырь Святой Анны с великолепным садом и фонарями из настоящего делфтского фарфора. Здесь началась история современных Нидерландов.
Навестим лавку с ностальгическими игрушками, ретроледенцами, керосиновыми лампами и другими очень нужными вещами.
Вдоль каналов дойдём до местной Пизанской башни, рассматривая старинные дома с гербами и прочими атрибутами солидной жизни.
Разыщем один из самых уютных двориков, где проверим, так ли хорош делфтский яблочный пирог, как о нём рассказывают.
Прогуляемся вокруг собора 13 века, в котором похоронены Ян Вермеер, Антони Левенгук и выдающийся капер Пит Хайн.
Поговорим о пиратах и каперах, о временах великих открытий, Вест-Индской кампании, выдающихся авантюрах и торговле рабами.
Заглянем в одну из лучших шоколатерий Нидерландов. Не любите шоколад? Не беда! Здесь ещё и мороженое продаётся — иногда с весьма неожиданными добавками.
Отправимся к главной площади Старого города. По субботам здесь проходит грандиозный рынок фермерских продуктов и антиквариата.
Зайдём в старинный дворик-хофье, примерим деревянные башмаки-кломпы, раскроем тайну делфтского фарфора и посетим пару дизайнерских лавок.
Посмотрим на город глазами Яна Вермеера и немного поговорим о живописи золотого века. Выясним, что скрывает серёжка девушки с известной картины.
Посетим Новый собор, где находится усыпальница членов королевской династии Оранских-Нассау. Попробуем расшифровать загадочную надпись на одном из надгробий.
При желании заберёмся на колокольню и увидим одновременно три города.
Не сможем пройти мимо рыбного рынка — селёдка здесь выше всяких похвал, а традиционный киббелинг (рыба во фритюре) — лучший, что нам где-либо доводилось пробовать!
Зайдём в старинную аптеку, где торгуют восковыми свечами, старомодными микстурами и пилюлями. В лавке неподалёку продегустируем сыры с весьма неожиданными вкусами.
Отправимся к средневековым городским воротам — самому романтичному месту города. По дороге пройдём 3D-граффити и паб с огромным выбором сортов бельгийского пива (можем заглянуть).
Организационные детали
- Никаких дополнительных расходов, кроме личных и на питание (по желанию), не предусмотрено
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды