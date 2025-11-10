Делфт — город-сказка с пряничными домиками, звоном карильонов и «падающей» колокольней. Он славен отелями в цыганских кибитках, деревянными кломпами и чудесным фарфором. За каждым углом здесь живут были и небылицы о королевской династии, великих художниках и пиратах. Знакомство с Делфтом — одна из лучших вещей, которая может случиться с вами в Нидерландах.

Мы заглянем в монастырь Святой Анны с великолепным садом и фонарями из настоящего делфтского фарфора. Здесь началась история современных Нидерландов.

Навестим лавку с ностальгическими игрушками, ретроледенцами, керосиновыми лампами и другими очень нужными вещами.

Вдоль каналов дойдём до местной Пизанской башни, рассматривая старинные дома с гербами и прочими атрибутами солидной жизни.

Разыщем один из самых уютных двориков, где проверим, так ли хорош делфтский яблочный пирог, как о нём рассказывают.

Прогуляемся вокруг собора 13 века, в котором похоронены Ян Вермеер, Антони Левенгук и выдающийся капер Пит Хайн.

Поговорим о пиратах и каперах, о временах великих открытий, Вест-Индской кампании, выдающихся авантюрах и торговле рабами.

Заглянем в одну из лучших шоколатерий Нидерландов. Не любите шоколад? Не беда! Здесь ещё и мороженое продаётся — иногда с весьма неожиданными добавками.

Отправимся к главной площади Старого города. По субботам здесь проходит грандиозный рынок фермерских продуктов и антиквариата.

Зайдём в старинный дворик-хофье, примерим деревянные башмаки-кломпы, раскроем тайну делфтского фарфора и посетим пару дизайнерских лавок.

Посмотрим на город глазами Яна Вермеера и немного поговорим о живописи золотого века. Выясним, что скрывает серёжка девушки с известной картины.

Посетим Новый собор, где находится усыпальница членов королевской династии Оранских-Нассау. Попробуем расшифровать загадочную надпись на одном из надгробий.

При желании заберёмся на колокольню и увидим одновременно три города.

Не сможем пройти мимо рыбного рынка — селёдка здесь выше всяких похвал, а традиционный киббелинг (рыба во фритюре) — лучший, что нам где-либо доводилось пробовать!

Зайдём в старинную аптеку, где торгуют восковыми свечами, старомодными микстурами и пилюлями. В лавке неподалёку продегустируем сыры с весьма неожиданными вкусами.

Отправимся к средневековым городским воротам — самому романтичному месту города. По дороге пройдём 3D-граффити и паб с огромным выбором сортов бельгийского пива (можем заглянуть).

