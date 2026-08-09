Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Во время прогулки вы познакомитесь с историей королевской династии, творчеством Яна Вермеера, увидите древние церкви, городские читать дальше уменьшить ворота и живописные площади.



По пути попробуете местные деликатесы, узнаете секреты делфтского фарфора и услышите истории о пиратах, художниках и великих открытиях.



А в завершение взглянете на город, который бережно хранит прошлое и одновременно создаёт технологии будущего. Делфт очаровывает с первых минут: старинные каналы, знаменитый фарфор, уютные дворики и атмосфера настоящей Голландии.Во время прогулки вы познакомитесь с историей королевской династии, творчеством Яна Вермеера, увидите древние церкви, городские

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Делфт Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €400 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 3 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Делфт — один из самых живописных городов Нидерландов, где старинные каналы, средневековые дома и знаменитый фарфор создают атмосферу настоящей голландской сказки. Именно здесь история королевства переплетается с великими открытиями, искусством и современными технологиями. Во время прогулки мы окажемся в старинном монастыре, где начиналась история независимых Нидерландов, поговорим о драматических событиях прошлого и заглянем в необычные лавки с винтажными игрушками, ретро-сладостями и предметами, словно сохранившимися из другой эпохи. Маршрут пройдёт вдоль живописных каналов к знаменитой «падающей» башне, уютным внутренним дворикам и атмосферным кофейням. По дороге вы узнаете, как рождаются городские легенды, услышите истории о знаменитых жителях Делфта и попробуете один из лучших яблочных пирогов города. Мы прогуляемся вокруг Старой церкви (Oude Kerk), где покоятся Ян Вермеер, Антони ван Левенгук и легендарный мореплаватель Пит Хайн. Поговорим о Золотом веке Нидерландов, великих географических открытиях, торговых компаниях, художниках и морских экспедициях. На Рыночной площади увидим исторический центр Делфта, старинные хофье — закрытые дворики, примерим традиционные деревянные башмаки кломпы, раскроем секрет всемирно известного делфтского фарфора и взглянем на город глазами Яна Вермеера. Вы узнаете, какие загадки до сих пор скрывает его знаменитая картина «Девушка с жемчужной серёжкой». Мы обязательно заглянем в величественную Новую церковь (Nieuwe Kerk), где находится усыпальница династии Оранских-Нассау. Поговорим об истории королевской семьи, современной монархии и, при желании, поднимемся на колокольню, чтобы полюбоваться панорамой сразу трёх городов. Во время прогулки не обойдём стороной рыбный рынок, старинную аптеку, сырные и шоколадные лавки. Вы узнаете, какой голландский сыр действительно стоит привезти домой, попробуете местные специалитеты, а любители сладкого смогут оценить одну из лучших шоколатерий страны или необычные сорта мороженого. Экскурсия завершится у романтичных Восточных ворот (Oostpoort), единственных сохранившихся средневековых городских ворот Делфта. Здесь же поговорим о техническом университете, современных инновациях и о том, почему именно этот небольшой город считается одним из научных центров Нидерландов.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик