Делфт - город-сказка, с пряничными домиками и покрытыми ярко-зеленым ковром ряски каналами, со звоном старинных карильонов и “падающей” колокольней, со спрятанными от посторонних глаз уютными кофейнями, отелями в цыганских кибитках, мельничными колесами, рыбным рынком, деревянными башмаками-кломпами и известным на весь мир фарфором. Делфт - квинтэссенция истории 📖 королевства. Здесь за каждым углом живут были и небылицы о рождении Нидерландов, о королевской династии, о великих художниках и не менее великих каперах, о благородстве и отваге, но и о грандиозных аферах и интригах. Делфт - город 🏙️ из будущего. Здесь - один из лучших в мире технических университетов и потрясающий воображение музей 🖼 новых технологий и инноваций. Делфт - уникален. И поездка туда - одна из лучших вещей, которые вы можете сделать в Нидерландах.

Мы с вами заглянем в старинный монастырь с великолепным садом и фонарями из настоящего делфтского фарфора. Здесь началась история современных Нидерландов. И здесь же случилось трагическое убийство. Немного поговорим об исторических казусах и коварстве, а потом навестим лавку с ностальгическими игрушками, ретро-леденцами, керосиновыми лампами и другими очень нужными вещами.

Вдоль каналов дойдем до местной “пизанской” башни, рассматривая старинные дома с гербами и прочими атрибутами достойной, солидной жизни. Сделаем чудесные фотографии 📸. Поговорим, как легкая беспринципность помогает остаться в веках даже при отсутствии таланта. Разыщем один из самых уютных двориков, где и проверим, так ли хорош делфтский яблочный пирог, как о нем рассказывают.

Прогуляемся вокруг старинного собора XIII века, в котором похоронены Ян Вермеер. Антони Левенгук и выдающийся капер Пит Хайн. Поговорим о пиратах и каперах, о временах великих открытий, Вест-Индской компании, выдающихся авантюрах и торговле рабами. Устали? Заглянем в одну из лучших шоколатерий Нидерландов. А, может быть, вы мечтаете овладеть тайнами мастерства шоколатье? И это возможно! А не любите шоколад - не беда. Ведь здесь продается еще и чуть не лучшее в стране мороженое, иногда с весьма неожиданными добавками.

Отправимся к главной площади старого города. По субботам здесь проходит грандиозный рынок фермерских продуктов и антиквариата. По дороге заглянем в старинный дворик-хофье, примерим деревянные башмаки-кломпы, раскроем тайну делфтского фарфора и зайдем в пару дизайнерских лавок. Посмотрим на город глазами Яна Вермеера и немного поговорим о живописи золотого века. Попробуем рассмотреть, что скрывает сережка девушки с известной картины. А заодно узнаем о том, как творческое наследие художника неожиданно пополнилось, правда, совсем ненадолго, выдающимися полотнами.

Непременно зайдем в Новый собор, где находится усыпальница членов королевской династии Оранских-Нассау. Попробуем расшифровать загадочную надпись на одном из надгробий. Немного поговорим об истории страны, тайнах королевской фамилии и нынешнем отношении к монархии в Нидерландах. При желании заберемся на колокольню и увидим одновременно три города.

Совершенно невозможно пройти мимо местного рыбного рынка - селедка здесь выше всяких похвал, а традиционный “киббелинг” - бесспорно лучше, чем нам где-либо доводилось пробовать. Зайдем в старинную аптеку, где торгуют восковыми свечами, старомодными микстурами и пилюлями. В лавке неподалеку продегустируем сыры с весьма неожиданными вкусами. И, конечно, поговорим о том, какой именно сыр имеет смысл покупать в Голландии.

Мимо “сердца” Делфта отправимся к самому романтичному и живописному месту города - средневековым городским воротам. По дороге пройдем 3d-граффити и паб с огромным выбором сортов бельгийского пива. Попробуем? Впрочем, интересных мест, в которых можно предаться дегустации этого благородного напитка, в Делфте множество. Выберем самое лучшее.

В конце экскурсии 🧭 поговорим о новых технологиях и инновациях, которые придуманы в Делфте, и о том, что экспорт новых технологий составляет значительную долю ВВП страны.