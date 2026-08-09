Делфт очаровывает с первых минут: старинные каналы, знаменитый фарфор, уютные дворики и атмосфера настоящей Голландии.
Во время прогулки вы познакомитесь с историей королевской династии, творчеством Яна Вермеера, увидите древние церкви, городские
Во время прогулки вы познакомитесь с историей королевской династии, творчеством Яна Вермеера, увидите древние церкви, городские
Описание экскурсииДелфт — один из самых живописных городов Нидерландов, где старинные каналы, средневековые дома и знаменитый фарфор создают атмосферу настоящей голландской сказки. Именно здесь история королевства переплетается с великими открытиями, искусством и современными технологиями. Во время прогулки мы окажемся в старинном монастыре, где начиналась история независимых Нидерландов, поговорим о драматических событиях прошлого и заглянем в необычные лавки с винтажными игрушками, ретро-сладостями и предметами, словно сохранившимися из другой эпохи. Маршрут пройдёт вдоль живописных каналов к знаменитой «падающей» башне, уютным внутренним дворикам и атмосферным кофейням. По дороге вы узнаете, как рождаются городские легенды, услышите истории о знаменитых жителях Делфта и попробуете один из лучших яблочных пирогов города. Мы прогуляемся вокруг Старой церкви (Oude Kerk), где покоятся Ян Вермеер, Антони ван Левенгук и легендарный мореплаватель Пит Хайн. Поговорим о Золотом веке Нидерландов, великих географических открытиях, торговых компаниях, художниках и морских экспедициях. На Рыночной площади увидим исторический центр Делфта, старинные хофье — закрытые дворики, примерим традиционные деревянные башмаки кломпы, раскроем секрет всемирно известного делфтского фарфора и взглянем на город глазами Яна Вермеера. Вы узнаете, какие загадки до сих пор скрывает его знаменитая картина «Девушка с жемчужной серёжкой». Мы обязательно заглянем в величественную Новую церковь (Nieuwe Kerk), где находится усыпальница династии Оранских-Нассау. Поговорим об истории королевской семьи, современной монархии и, при желании, поднимемся на колокольню, чтобы полюбоваться панорамой сразу трёх городов. Во время прогулки не обойдём стороной рыбный рынок, старинную аптеку, сырные и шоколадные лавки. Вы узнаете, какой голландский сыр действительно стоит привезти домой, попробуете местные специалитеты, а любители сладкого смогут оценить одну из лучших шоколатерий страны или необычные сорта мороженого. Экскурсия завершится у романтичных Восточных ворот (Oostpoort), единственных сохранившихся средневековых городских ворот Делфта. Здесь же поговорим о техническом университете, современных инновациях и о том, почему именно этот небольшой город считается одним из научных центров Нидерландов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинные каналы Делфта
- Старинный монастырь
- «Падающую» башню
- Исторические дома с гербами
- Уютные дворики-хофье
- Старую церковь (Oude Kerk)
- Рыночную площадь
- Новую церковь (Nieuwe Kerk)
- Усыпальницу династии Оранских-Нассау
- Лавки делфтского фарфора
- Дизайнерские магазины
- Рыбный рынок
- Старинную аптеку
- Шоколатерию и сырные лавки
- Восточные ворота (Oostpoort)
- 3D-граффити
- Район Технического университета Делфта
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- При желании дополнительно:/n создадим собственное уникальное изделие на Королевской мануфактуре делфтского фарфора /n прокатимся по каналам на лодке/n овладеем высоким искусством изготовления шоколада/n/nДополнительные опции возможны при бронировании не менее, чем за неделю до экскурсии, и оплачиваются отдельно
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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