Найдено 4 экскурсии в Делфт на русском языке, цены от €251. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 10 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Чарующий Делфт Самое интересное из истории одного из старейших городов Нидерландов Начало: На вокзале в Делфте от €300 за всё до 8 чел. Пешая 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Делфт и девушка с жемчужной сережкой Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам от €251 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Делфт: шкатулка с секретом Заглянуть в самые волшебные местечки города Начало: У вокзала Делфта от €400 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Шкатулка с секретом. Делфт - город каналов, фарфора и великих открытий Начало: По договоренности Расписание: По договоренности €400 за всё до 10 чел.

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