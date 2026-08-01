Индивидуальная
до 8 чел.
Чарующий Делфт
Самое интересное из истории одного из старейших городов Нидерландов
Начало: На вокзале в Делфте
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
от €251 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Делфт: шкатулка с секретом
Заглянуть в самые волшебные местечки города
Начало: У вокзала Делфта
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шкатулка с секретом. Делфт - город каналов, фарфора и великих открытий
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€400 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Делфт
Самые популярные экскурсии в Делфт
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Делфт в августе 2026
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