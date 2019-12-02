Отзыв на: Весь Делфт за один день

А Александр 5

Это был действительно весь Делфт. Люда построила маршрут так, что без лишних телодвижений мы обошли все значимые точки города. И даже скрытые от многих, например кто бы смог самостоятельно, только по сетевым документам, разыскать захоронение Левенгука? Люда увлечена историей города, и многие перипетии в истории Голландии стали понятнее. Практические советы тоже были более чем уместны; я таки к вечеру посетил рекомендованный пивбар и получил удовольствие от атмосферы этого места (жалко, что рекомендованного пива там не оказалось, но я его нашел позже). И вообще Люда очень светлый и позитивный человек, у нее наверняка всегда возникают доверительные отношения со слушателями, мне кажется у нас возникли. Просто блестяще!