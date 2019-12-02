Все экскурсии в Делфт
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Делфт – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €30. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Делфт почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€182
за 1-7 чел.
По договоренности
2ч 30м
€30
за 1 чел.
Весь Делфт за один день
Уловить обаяние старинного городка и понять, как он связан с историческими событиями Нидерландов
в понедельник и воскресенье в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€251
за 1-10 чел.
Делфт, самый голландский из всех городов
О науке, фарфоре, художнике Вермеере и немного о Петре Первом
Индивидуальная экскурсия
3ч
€251
за 1-10 чел.
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам
Индивидуальная экскурсия
3ч
€250
за 1-8 чел.
Чарующий Делфт
Самое интересное из истории одного из старейших городов Нидерландов
Последние отзывы «Экскурсии Делфт»
- JJulia2 декабря 2019Елена, благодарим за то, что благодаря вам окончательно и бесповоротно влюбились в чудесный город Делфт, его историю, архитектуру и искусство!
- Отзыв на: Весь Делфт за один деньААлександр21 октября 2019Это был действительно весь Делфт. Люда построила маршрут так, что без лишних телодвижений мы обошли все значимые точки города. И даже скрытые от многих, например кто бы смог самостоятельно, только по сетевым документам, разыскать захоронение Левенгука? Люда увлечена историей города, и многие перипетии в истории Голландии стали понятнее. Практические советы тоже были более чем уместны; я таки к вечеру посетил рекомендованный пивбар и получил удовольствие от атмосферы этого места (жалко, что рекомендованного пива там не оказалось, но я его нашел позже). И вообще Люда очень светлый и позитивный человек, у нее наверняка всегда возникают доверительные отношения со слушателями, мне кажется у нас возникли. Просто блестяще!
- Отзыв на: Весь Делфт за один деньККсения22 апреля 2019Выражаем большую благодарность Людмиле за проведение экскурсии. Очень приятный человек, с индивидуальным подходом. Полученный материал был очень полезен. Большое спасибо.
- ААнна23 мая 2018Прекрасная экскурсия! Елена, очень интересно и подробно рассказала про город, учла все наши пожелания по маршруту, показала множество необычных мест и обратила внимание на неочевидные, но важные детали! Обязательно встретимся с Еленой снова при поездке в Голландию.
- ЕЕлена19 февраля 2017Великолепная экскурсия! Легкая, прекрасно спланированная. Елена великолепный рассказчик и очень обаятельный и располагающий человек. У нее очень разносторонние знания о Нидерландах, думаю что многим с ней будет интересно