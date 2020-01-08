2 отзыва оставили туристы

Возле футуристических зданий De Blob и Эволюона, цветочных крыш на автобусных остановках
Описание экскурсии
Обратите внимание: экскурсия временно проходит только на английском языке.
Что вас ожидает
Мост из будущего
Вы увидите удивительные архитектурные сооружения, дизайнерский кластер и одну из «must-see» локаций знаменитой голландской Недели дизайна. Узнаете о технологии печати домов, мостов и внутренних органов на 3d-принтере, об «умных городах», энергонезависимых поселениях и концепции равноправного существования человека и природы, а также о стрессе у летучих мышей и стрит-арте. А за чашкой кофе в уютном кафе обсудим, почему стоит приезжать в Эйндховен на Неделю дизайна и какие дизайнерские проекты уже сейчас облегчают жизнь людям.
Компания, «поднявшая» город
Без рассказов о самом известном бренде Эйндховена, Philips, обойтись не получится: именно благодаря ему экономика города пережила небывалый взлет. Вы узнаете о роли компании в привычной жизни многих людей — вспомним о самых ярких из тысяч зарегистрированных патентов: автомобильном приемнике, аудиокассете, электробритве и цифровом компакт-диске. Кроме того, поговорим о происхождении слова «королевская» в названии фирмы, связи Philips и Зимнего дворца в Петербурге, а еще о причастности Карла Маркса и русского авангарда. Заинтриговали?)
Лучший город для жизни
Вы узнаете, почему Эйндховен называют городом Света и почему он сияет раз в год так, что его видно из космоса. Почему Эйндховен оказался лучшим городом по качеству жизни в Европе и чем же он так привлекателен. Что такое городской дизайн, ориентированный на человека, и зачем создается мебель из кофейной гущи и соли. Вы побываете в зданиях, которые стали иконами города. А по пути узнаете, где лучшие в Эйндховене бары и смотровые площадки.
Беседы о Нидерландах и нидерландцах
И, конечно, между делом, будем говорить о том, почему именно эта страна оказалась одной из самых успешных и передовых в современном мире и как это связано с ее историей, традициями и национальным характером. А также вы попробуете составить портрет нидерландцев, услышав о том, что для них важно, каким они представляют счастье, как отмечают праздники и какое образование стараются дать своим детям.
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсия временно проходит только на английском языке.
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Продолжительность экскурсии: 3,5 часа (каждый дополнительный час работы гида — 70 евро)
- Кофе, мороженое и другие дегустации по желанию и оплачиваются отдельно
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Маргарита показала нам интересные места, до которых мы не дошли бы.
Мы узнали старый и современный многогранный Эйндховен!
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