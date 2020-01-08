2 отзыва оставили туристы

Мои заказы

Футуристический Эйндховен

Познакомиться с городом, воплотившим идеи голландцев о дизайне будущего (на английском языке)
В крупнейшем городе Северного Брабанта почти не осталось узких улочек и духа средневековья — многое здесь словно из будущего.

Возле футуристических зданий De Blob и Эволюона, цветочных крыш на автобусных остановках
читать дальшеуменьшить

и в арт-галереях вы узнаете о концепции «умного города», дизайнерских тенденциях и «напечатанных» домах. Познакомитесь с историей важнейшей для Эйндховена компании Philips. Попробуете интеллигентное мороженое с неожиданным вкусом.

И попутно услышите, как стране удалось стать одной из передовых в Европе, чем живут нидерландцы и каким видят счастье.

5
4 отзыва
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен

Описание экскурсии

Обратите внимание: экскурсия временно проходит только на английском языке.

Что вас ожидает

Мост из будущего

Вы увидите удивительные архитектурные сооружения, дизайнерский кластер и одну из «must-see» локаций знаменитой голландской Недели дизайна. Узнаете о технологии печати домов, мостов и внутренних органов на 3d-принтере, об «умных городах», энергонезависимых поселениях и концепции равноправного существования человека и природы, а также о стрессе у летучих мышей и стрит-арте. А за чашкой кофе в уютном кафе обсудим, почему стоит приезжать в Эйндховен на Неделю дизайна и какие дизайнерские проекты уже сейчас облегчают жизнь людям.

Компания, «поднявшая» город

Без рассказов о самом известном бренде Эйндховена, Philips, обойтись не получится: именно благодаря ему экономика города пережила небывалый взлет. Вы узнаете о роли компании в привычной жизни многих людей — вспомним о самых ярких из тысяч зарегистрированных патентов: автомобильном приемнике, аудиокассете, электробритве и цифровом компакт-диске. Кроме того, поговорим о происхождении слова «королевская» в названии фирмы, связи Philips и Зимнего дворца в Петербурге, а еще о причастности Карла Маркса и русского авангарда. Заинтриговали?)

Лучший город для жизни

Вы узнаете, почему Эйндховен называют городом Света и почему он сияет раз в год так, что его видно из космоса. Почему Эйндховен оказался лучшим городом по качеству жизни в Европе и чем же он так привлекателен. Что такое городской дизайн, ориентированный на человека, и зачем создается мебель из кофейной гущи и соли. Вы побываете в зданиях, которые стали иконами города. А по пути узнаете, где лучшие в Эйндховене бары и смотровые площадки.

Беседы о Нидерландах и нидерландцах

И, конечно, между делом, будем говорить о том, почему именно эта страна оказалась одной из самых успешных и передовых в современном мире и как это связано с ее историей, традициями и национальным характером. А также вы попробуете составить портрет нидерландцев, услышав о том, что для них важно, каким они представляют счастье, как отмечают праздники и какое образование стараются дать своим детям.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия временно проходит только на английском языке.

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Продолжительность экскурсии: 3,5 часа (каждый дополнительный час работы гида — 70 евро)
  • Кофе, мороженое и другие дегустации по желанию и оплачиваются отдельно
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Эйндховене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
читать дальшеуменьшить

любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Dmitry
Спасибо большое Маргарите за открытие нам Эйндховена!
Маргарита показала нам интересные места, до которых мы не дошли бы.
Мы узнали старый и современный многогранный Эйндховен!
С удовольствием рекомендуем Футуристический Эйндховен!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Погуляли с Марией по Амстердамскому университету и его окрестностям, узнали больше чем надеялись, и прекрасно провели время. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Alexandra
Чудесная Анастасия, было очень интересно, активно, весело и в душевном режиме! Благодарим ещё раз🙏🏼☺️ Вернём ещё♥️
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спасибо экскурсоводу Анне!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Похожие экскурсии на «Футуристический Эйндховен»

Путешествие в будущее. Эйндховен - город дизайна и технологий
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в будущее. Эйндховен - город дизайна и технологий
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€400 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Эйндховене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Эйндховене
от €400 за группу