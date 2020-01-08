2 отзыва оставили туристы

и в арт-галереях вы узнаете о концепции «умного города», дизайнерских тенденциях и «напечатанных» домах. Познакомитесь с историей важнейшей для Эйндховена компании Philips. Попробуете интеллигентное мороженое с неожиданным вкусом. И попутно услышите, как стране удалось стать одной из передовых в Европе, чем живут нидерландцы и каким видят счастье.

Описание экскурсии

Обратите внимание: экскурсия временно проходит только на английском языке.

Что вас ожидает

Мост из будущего

Вы увидите удивительные архитектурные сооружения, дизайнерский кластер и одну из «must-see» локаций знаменитой голландской Недели дизайна. Узнаете о технологии печати домов, мостов и внутренних органов на 3d-принтере, об «умных городах», энергонезависимых поселениях и концепции равноправного существования человека и природы, а также о стрессе у летучих мышей и стрит-арте. А за чашкой кофе в уютном кафе обсудим, почему стоит приезжать в Эйндховен на Неделю дизайна и какие дизайнерские проекты уже сейчас облегчают жизнь людям.

Компания, «поднявшая» город

Без рассказов о самом известном бренде Эйндховена, Philips, обойтись не получится: именно благодаря ему экономика города пережила небывалый взлет. Вы узнаете о роли компании в привычной жизни многих людей — вспомним о самых ярких из тысяч зарегистрированных патентов: автомобильном приемнике, аудиокассете, электробритве и цифровом компакт-диске. Кроме того, поговорим о происхождении слова «королевская» в названии фирмы, связи Philips и Зимнего дворца в Петербурге, а еще о причастности Карла Маркса и русского авангарда. Заинтриговали?)

Лучший город для жизни

Вы узнаете, почему Эйндховен называют городом Света и почему он сияет раз в год так, что его видно из космоса. Почему Эйндховен оказался лучшим городом по качеству жизни в Европе и чем же он так привлекателен. Что такое городской дизайн, ориентированный на человека, и зачем создается мебель из кофейной гущи и соли. Вы побываете в зданиях, которые стали иконами города. А по пути узнаете, где лучшие в Эйндховене бары и смотровые площадки.

Беседы о Нидерландах и нидерландцах

И, конечно, между делом, будем говорить о том, почему именно эта страна оказалась одной из самых успешных и передовых в современном мире и как это связано с ее историей, традициями и национальным характером. А также вы попробуете составить портрет нидерландцев, услышав о том, что для них важно, каким они представляют счастье, как отмечают праздники и какое образование стараются дать своим детям.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия временно проходит только на английском языке.