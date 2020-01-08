2 отзыва оставили туристы

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Футуристический Эйндховен

Познакомиться с городом, воплотившим идеи голландцев о технологиях и дизайне будущего

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

От 182 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Anastasia – представитель в Эйндховене
В крупнейшем городе Северного Брабанта почти не осталось узких улочек и духа средневековья — многое здесь словно из будущего.

Возле футуристических зданий De Blob и Эволюона, цветочных крыш на автобусных остановках и в арт-галереях вы узнаете о концепции «умного города», дизайнерских тенденциях и «напечатанных» домах.

Познакомитесь с историей 📖 важнейшей для Эйндховена компании Philips.

Попробуете интеллигентное мороженое с неожиданным вкусом.

И попутно услышите, как стране удалось стать одной из передовых в Европе, чем живут нидерландцы и каким видят счастье.
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен

Что вас ожидает

Мост из будущего
Вы увидите удивительные архитектурные сооружения, дизайнерский кластер и одну из «must-see» локаций знаменитой голландской Недели дизайна. Узнаете о технологии печати домов, мостов и внутренних органов на 3d-принтере, об «умных городах», энергонезависимых поселениях и концепции равноправного существования человека и природы, а также о стрессе у летучих мышей и стрит-арте. А за чашкой кофе в уютном кафе обсудим, почему стоит приезжать в Эйндховен на Неделю дизайна и какие дизайнерские проекты уже сейчас облегчают жизнь людям.

Компания, «поднявшая» город
Без рассказов о самом известном бренде Эйндховена, Philips, обойтись не получится: именно благодаря ему экономика города пережила небывалый взлет. Вы узнаете о роли компании в привычной жизни многих людей — вспомним о самых ярких из тысяч зарегистрированных патентов: автомобильном приемнике, аудиокассете , электробритве и цифровом компакт-диске. Кроме того, поговорим о происхождении слова «королевская» в названии фирмы, связи Philips и Зимнего дворца в Петербурге, а еще о причастности Карла Маркса и русского авангарда. Заинтриговали?)

Лучший город для жизни
Вы узнаете, почему Эйндховен называют городом Света и почему он сияет раз в год так, что его видно из космоса. Почему Эйндховен оказался лучшим городом по качеству жизни в Европе и чем же он так привлекателен. Что такое городской дизайн, ориентированный на человека, и зачем создается мебель из кофейной гущи и соли. Вы побываете в зданиях, которые стали иконами города. А по пути узнаете, где лучшие в Эйндховене бары и смотровые площадки.

Беседы о Нидерландах и нидерландцах
И, конечно, между делом, будем говорить о том, почему именно эта страна оказалась одной из самых успешных и передовых в современном мире и как это связано с ее историей, традициями и национальным характером. А также вы попробуете составить портрет нидерландцев, услышав о том, что для них важно, каким они представляют счастье, как отмечают праздники и какое образование стараются дать своим детям.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Продолжительность экскурсии: 3,5 часа (каждый дополнительный час работы гида — 50 евро)
  • Кофе, мороженое и другие дегустации по желанию и оплачиваются отдельно
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен
Футуристический Эйндховен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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2 отзыва оставили туристы

8 января 2020
Спасибо большое Маргарите за открытие нам Эйндховена! Маргарита показала нам интересные места, до которых мы не дошли бы. Мы узнали старый и современный многогранный Эйндховен! С удовольствием рекомендуем Футуристический Эйндховен!
29 марта 2019
Спасибо экскурсоводу Анне !!!

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От182 за экскурсию
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