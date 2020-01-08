Все экскурсии в Эйндховене

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Эйндховене – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €182. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Эйндховене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Эйндховен. Путешествие в будущее
Индивидуальная экскурсия
5
1
3ч 30м
182
за 1-7 чел.
Эйндховен. Путешествие в будущее
По договоренности
Футуристический Эйндховен
Индивидуальная экскурсия
5
2
3ч 30м
182
за 1-10 чел.
Футуристический Эйндховен
Познакомиться с городом, воплотившим идеи голландцев о технологиях и дизайне будущего

Последние отзывы «Экскурсии Эйндховена»

  • Отзыв на: Футуристический Эйндховен
    D
    Dmitry
    8 января 2020
    5
    Спасибо большое Маргарите за открытие нам Эйндховена. Маргарита показала нам интересные места, до которых мы не дошли бы. Мы узнали старый и современный многогранный Эйндховен! С удовольствием рекомендуем Футуристический Эйндховен!
  • Отзыв на: Футуристический Эйндховен
    Е
    Елена
    29 марта 2019
    5
    Спасибо экскурсоводу Анне!!!
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