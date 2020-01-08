Все экскурсии в Эйндховене
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Эйндховене – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €182. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Эйндховене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€182
за 1-7 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€182
за 1-10 чел.
Футуристический Эйндховен
Познакомиться с городом, воплотившим идеи голландцев о технологиях и дизайне будущего
Последние отзывы «Экскурсии Эйндховена»
- Отзыв на: Футуристический ЭйндховенDDmitry8 января 2020Спасибо большое Маргарите за открытие нам Эйндховена. Маргарита показала нам интересные места, до которых мы не дошли бы. Мы узнали старый и современный многогранный Эйндховен! С удовольствием рекомендуем Футуристический Эйндховен!
- Отзыв на: Футуристический ЭйндховенЕЕлена29 марта 2019Спасибо экскурсоводу Анне!!!