Индивидуальная
до 10 чел.
Футуристический Эйндховен
Познакомиться с городом, воплотившим идеи голландцев о дизайне будущего (на английском языке)
Начало: По договоренности
10 авг в 17:00
11 авг в 10:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в будущее. Эйндховен - город дизайна и технологий
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€400 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Эйндховену
Самые популярные экскурсии в Эйндховене
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Эйндховену в августе 2026
Сейчас в Эйндховене можно забронировать 2 экскурсии от 400 до 400. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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