Найдено 2 экскурсии в Эйндховене на русском языке, цены от €400. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Футуристический Эйндховен Познакомиться с городом, воплотившим идеи голландцев о дизайне будущего (на английском языке) Начало: По договоренности от €400 за всё до 4 чел. 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Путешествие в будущее. Эйндховен - город дизайна и технологий Начало: По договоренности Расписание: По договоренности €400 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Эйндховену Самые популярные экскурсии в Эйндховене Футуристический Эйндховен; Путешествие в будущее. Эйндховен - город дизайна и технологий. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Эйндховену в августе 2026 Сейчас в Эйндховене можно забронировать 2 экскурсии от 400 до 400. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Готовы исследовать Эйндховен с новой стороны? На нашем сайте представлены лучшие экскурсии, которые позволят вам полностью погрузиться в жизнь этого уникального города. Ознакомьтесь с отзывами, сравните цены и купите экскурсии в Эйндховене онлайн, чтобы ваше путешествие стало ещё более насыщенным и запоминающимся. Сделайте свой выбор среди лучших предложений и откройте для себя все тайны Эйндховена уже сегодня!