Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Фарфоровый Делфт

Гид S.
Гид S. – Гид из Гааги
Фарфоровый Делфт
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €128 за человека

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Фарфоровый Делфт
Фарфоровый Делфт
Делфт — город 🏙️ в бело-синих тонах. Мастера знаменитого делфтского фарфора прославили этот город на весь мир. Говорят, наша Гжель тоже берет свое начало отсюда.
Одно удовольствие пройтись по уютным улочкам, посмотреть на милые домики, уютные вдорики, красивые 🤩 башенки, узенькие канальчики, заглянуть в милые антикварные лавочки… Это игрушечный город с неигрушечной историей 📖. Я расскажу ее Вам, когда вы приедете.
Начало и место завершения
🚩 The Hague
Фарфоровый Делфт
Фарфоровый Делфт
Фарфоровый Делфт
Фарфоровый Делфт
Фарфоровый Делфт
Фарфоровый Делфт
Фарфоровый Делфт

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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