Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Делфт — город 🏙️ в бело-синих тонах. Мастера знаменитого делфтского фарфора прославили этот город на весь мир. Говорят, наша Гжель тоже берет свое начало отсюда.

Одно удовольствие пройтись по уютным улочкам, посмотреть на милые домики, уютные вдорики, красивые 🤩 башенки, узенькие канальчики, заглянуть в милые антикварные лавочки… Это игрушечный город с неигрушечной историей 📖. Я расскажу ее Вам, когда вы приедете.