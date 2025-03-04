Хочу познакомить вас с уютной, «вкусной», средневековой Гаудой — показать важное из культурного и исторического наследия, провести по маленьким дворикам и рассказать о блюдах, которые обожают жители Гауды! Мой авторский маршрут для тех, кто устал от толп больших городов и готов увидеть места, где любят жить и отдыхать сами голландцы!
Описание экскурсии
Не сыром единым
Вы окажетесь в самом сердце Нидерландов. Именно тут давным-давно делали и продавали сыр, который плыл на больших голландских кораблях по всему миру. Но не сыром единым был богат и известен этот город. Я докажу это. Покажу вам центральную площадь и Весовую палату, парк Эразмус и старый рыбный рынок, дом Эразма Роттердамского и улицу нескончаемой молитвы, мастерскую стропвафель и самую большую в стране лавку с мороженым. И всё же о сыре — с мая по сентябрь утром каждого четверга (с 10:00 до 12:00) здесь открывает двери тот самый сырный рынок!
Что вы успеете сделать за 3 часа нашей увлекательной прогулки:
- посетить самый длинный и красивый протестантский храм в Нидерландах,
- познакомиться с местом, где в 15–18 веках жили богатые и известные голландцы,
- заглянуть в окошко настоящего дома в мельнице,
- увидеть, как делали и где хранили тот самый сыр гауда,
- попробовать местный шоколад и гаудские вафли,
- сделать колоритные фото с красивыми лодками и яхтами на каналах.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Дегустация местных продуктов оплачивается отдельно
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Мы встретимся у центрального вокзала Гауды. Туда легко добраться общественным транспортом из любого города Нидерландов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального вокзала Гауды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Гауде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 498 туристов
Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерландам. Хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться этим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию по Гауде! Два часа пролетели на одном дыхании. Татьяна очень интересно рассказывала про город в контексте истории Нидерландов. Маршрут показался очень удачно составленным, все посмотрели, я думаю, составили полное представление о городе и успели попробовать знаменитый сыр 😀
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О
Татьяна - прекрасный гид. Душевно и интересно рассказала нам о Гауде, его истории, провела по красивым старинным улочкам и влюбила в этот прекрасный маленький город. Экскурсия будет интересна всем возрастам!
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от €400 за экскурсию