Хочу познакомить вас с уютной, «вкусной», средневековой Гаудой — показать важное из культурного и исторического наследия, провести по маленьким дворикам и рассказать о блюдах, которые обожают жители Гауды! Мой авторский маршрут для тех, кто устал от толп больших городов и готов увидеть места, где любят жить и отдыхать сами голландцы!

Описание экскурсии

Не сыром единым

Вы окажетесь в самом сердце Нидерландов. Именно тут давным-давно делали и продавали сыр, который плыл на больших голландских кораблях по всему миру. Но не сыром единым был богат и известен этот город. Я докажу это. Покажу вам центральную площадь и Весовую палату, парк Эразмус и старый рыбный рынок, дом Эразма Роттердамского и улицу нескончаемой молитвы, мастерскую стропвафель и самую большую в стране лавку с мороженым. И всё же о сыре — с мая по сентябрь утром каждого четверга (с 10:00 до 12:00) здесь открывает двери тот самый сырный рынок!

Что вы успеете сделать за 3 часа нашей увлекательной прогулки:

посетить самый длинный и красивый протестантский храм в Нидерландах,

познакомиться с местом, где в 15–18 веках жили богатые и известные голландцы,

заглянуть в окошко настоящего дома в мельнице,

увидеть, как делали и где хранили тот самый сыр гауда,

попробовать местный шоколад и гаудские вафли,

сделать колоритные фото с красивыми лодками и яхтами на каналах.

Организационные детали