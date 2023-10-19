Душевный авторский маршрут по Гауде

Посетить «сырный» город, где интересных местечек столько же, сколько дырок в одноимённом сыре

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Хочу познакомить вас с уютной, «вкусной», средневековой Гаудой — показать важное из культурного и исторического наследия, провести по маленьким дворикам и рассказать о блюдах, которые обожают жители Гауды! Мой авторский маршрут для тех, кто устал от толп больших городов и готов увидеть места, где любят жить и отдыхать сами голландцы!
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Не сыром единым

Вы окажетесь в самом сердце Нидерландов. Именно тут давным-давно делали и продавали сыр, который плыл на больших голландских кораблях по всему миру. Но не сыром единым был богат и известен этот город. Я докажу это. Покажу вам центральную площадь и Весовую палату, парк Эразмус и старый рыбный рынок, дом Эразма Роттердамского и улицу нескончаемой молитвы, мастерскую стропвафель и самую большую в стране лавку с мороженым. И всё же о сыре — с мая по сентябрь утром каждого четверга (с 10:00 до 12:00) здесь открывает двери тот самый сырный рынок!

Что вы успеете сделать за 3 часа нашей увлекательной прогулки:

  • посетить самый длинный и красивый протестантский храм в Нидерландах,
  • познакомиться с местом, где в 15–18 веках жили богатые и известные голландцы,
  • заглянуть в окошко настоящего дома в мельнице,
  • увидеть, как делали и где хранили тот самый сыр гауда,
  • попробовать местный шоколад и гаудские вафли,
  • сделать колоритные фото с красивыми лодками и яхтами на каналах.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида
  • Дегустация местных продуктов оплачивается отдельно
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Мы встретимся у центрального вокзала Гауды. Туда легко добраться общественным транспортом из любого города Нидерландов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у центрального вокзала Гауды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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