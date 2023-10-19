Посетить «сырный» город, где интересных местечек столько же, сколько дырок в одноимённом сыре
Хочу познакомить вас с уютной, «вкусной», средневековой Гаудой — показать важное из культурного и исторического наследия, провести по маленьким дворикам и рассказать о блюдах, которые обожают жители Гауды! Мой авторский маршрут для тех, кто устал от толп больших городов и готов увидеть места, где любят жить и отдыхать сами голландцы!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Не сыром единым
Вы окажетесь в самом сердце Нидерландов. Именно тут давным-давно делали и продавали сыр, который плыл на больших голландских кораблях по всему миру. Но не сыром единым был богат и известен этот город. Я докажу это. Покажу вам центральную площадь и Весовую палату, парк Эразмус и старый рыбный рынок, дом Эразма Роттердамского и улицу нескончаемой молитвы, мастерскую стропвафель и самую большую в стране лавку с мороженым. И всё же о сыре — с мая по сентябрь утром каждого четверга (с 10:00 до 12:00) здесь открывает двери тот самый сырный рынок!
Что вы успеете сделать за 3 часа нашей увлекательной прогулки:
- посетить самый длинный и красивый протестантский храм в Нидерландах,
- познакомиться с местом, где в 15–18 веках жили богатые и известные голландцы,
- заглянуть в окошко настоящего дома в мельнице,
- увидеть, как делали и где хранили тот самый сыр гауда,
- попробовать местный шоколад и гаудские вафли,
- сделать колоритные фото с красивыми лодками и яхтами на каналах.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Дегустация местных продуктов оплачивается отдельно
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Мы встретимся у центрального вокзала Гауды. Туда легко добраться общественным транспортом из любого города Нидерландов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у центрального вокзала Гауды
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Гауде
Провела экскурсии для 293 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерланды. Мне хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться всем с гостями. Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, свои экскурсии провожу на русском, украинском, английском языках. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря так же, как люблю его я!
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