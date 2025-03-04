Мои заказы

Душевный авторский маршрут по Гауде

Посетить «сырный» город, где интересных местечек столько же, сколько дырок в одноимённом сыре
Хочу познакомить вас с уютной, «вкусной», средневековой Гаудой — показать важное из культурного и исторического наследия, провести по маленьким дворикам и рассказать о блюдах, которые обожают жители Гауды! Мой авторский маршрут для тех, кто устал от толп больших городов и готов увидеть места, где любят жить и отдыхать сами голландцы!
5
2 отзыва
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде
Душевный авторский маршрут по Гауде

Описание экскурсии

Не сыром единым

Вы окажетесь в самом сердце Нидерландов. Именно тут давным-давно делали и продавали сыр, который плыл на больших голландских кораблях по всему миру. Но не сыром единым был богат и известен этот город. Я докажу это. Покажу вам центральную площадь и Весовую палату, парк Эразмус и старый рыбный рынок, дом Эразма Роттердамского и улицу нескончаемой молитвы, мастерскую стропвафель и самую большую в стране лавку с мороженым. И всё же о сыре — с мая по сентябрь утром каждого четверга (с 10:00 до 12:00) здесь открывает двери тот самый сырный рынок!

Что вы успеете сделать за 3 часа нашей увлекательной прогулки:

  • посетить самый длинный и красивый протестантский храм в Нидерландах,
  • познакомиться с местом, где в 15–18 веках жили богатые и известные голландцы,
  • заглянуть в окошко настоящего дома в мельнице,
  • увидеть, как делали и где хранили тот самый сыр гауда,
  • попробовать местный шоколад и гаудские вафли,
  • сделать колоритные фото с красивыми лодками и яхтами на каналах.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида
  • Дегустация местных продуктов оплачивается отдельно
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Мы встретимся у центрального вокзала Гауды. Туда легко добраться общественным транспортом из любого города Нидерландов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центрального вокзала Гауды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Гауде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 498 туристов
Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерландам. Хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться этим
читать дальшеуменьшить

с гостями. Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, провожу экскурсии на русском, украинском и английском языках. В моём арсенале более 30 авторских маршрутов по Нидерландам и Бельгии — на лодке, машине, пешком и на велосипеде: по замкам, главным музеям и живописным деревушкам. С удовольствием помогу спланировать всё ваше путешествие, сделать его разносторонним и наполненным максимальным восторгом. Поделюсь рекомендациями по отелям и ресторанам. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря так же, как люблю его я!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию по Гауде! Два часа пролетели на одном дыхании. Татьяна очень интересно рассказывала про город в контексте истории Нидерландов. Маршрут показался очень удачно составленным, все посмотрели, я думаю, составили полное представление о городе и успели попробовать знаменитый сыр 😀
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию по Гауде! Два часа пролетели на одном дыхании. Татьяна очень
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию по Гауде! Два часа пролетели на одном дыхании. Татьяна очень
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию по Гауде! Два часа пролетели на одном дыхании. Татьяна очень
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию по Гауде! Два часа пролетели на одном дыхании. Татьяна очень
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию по Гауде! Два часа пролетели на одном дыхании. Татьяна очень
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию по Гауде! Два часа пролетели на одном дыхании. Татьяна очень
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию по Гауде! Два часа пролетели на одном дыхании. Татьяна очень
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию по Гауде! Два часа пролетели на одном дыхании. Татьяна очень
Вам был полезен этот отзыв?
О
Татьяна - прекрасный гид. Душевно и интересно рассказала нам о Гауде, его истории, провела по красивым старинным улочкам и влюбила в этот прекрасный маленький город. Экскурсия будет интересна всем возрастам!
читать дальшеуменьшить

Длительность 2 часа - идеальна для того, чтобы погрузиться в историю и культуру Нидерландов, и не устать от пешей прогулки) после экскурсии Татьяна дала рекомендации по тому, что еще интересного мы можем увидеть в Гауде и окрестностях. От души рекомендую!

Татьяна - прекрасный гид. Душевно и интересно рассказала нам о Гауде, его истории, провела по красивым
Татьяна - прекрасный гид. Душевно и интересно рассказала нам о Гауде, его истории, провела по красивым
Татьяна - прекрасный гид. Душевно и интересно рассказала нам о Гауде, его истории, провела по красивым
Вам был полезен этот отзыв?
от €400 за экскурсию