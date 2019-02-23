А Антонина 5

Мы гуляли по Гауде в феврале (семья с двумя детьми 12 и 2, 5 лет). Татьяна - отличный рассказчик, любит и знает город. Нам было интересно и комфортно с ней. Отдельное спасибо за советы по дальнейшему пребыванию в городе, помощь в покупке сыра и приятные подарочки на память:) С удовольствием рекомендуем Татьяну, как гида!