Все экскурсии в Гауде
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гауде – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €100. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гауде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€100
за 1-6 чел.
Гауда — не только вкусный сыр!
Раскрыть неочевидные грани города пешком или на велосипеде
Последние отзывы «Экскурсии Гауды»
- Отзыв на: Гауда — не только вкусный сыр!ААнтонина23 февраля 2019Мы гуляли по Гауде в феврале (семья с двумя детьми 12 и 2, 5 лет). Татьяна - отличный рассказчик, любит и знает город. Нам было интересно и комфортно с ней. Отдельное спасибо за советы по дальнейшему пребыванию в городе, помощь в покупке сыра и приятные подарочки на память:) С удовольствием рекомендуем Татьяну, как гида!
- Отзыв на: Гауда — не только вкусный сыр!AAlexander22 августа 2017Татьяна провела экскурсию по Гауде очень хорошо и интересно. Мы получили удовольствие от общения и узнали много нового и интересного из истории и культуры города. Спасибо вам и до новых встреч.