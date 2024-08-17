В первое мгновение вы ощутите себя на краю земли. Будет казаться, что дальше ничего не существует: есть только бескрайнее Вадденское море, ветер и этот аутентичный городок с его самобытной размеренной жизнью. Чем дольше мы будем гулять, тем глубже вы будете погружаться в его богатую историю и тем сильнее влюбляться.

Описание экскурсии

Харлинген — один из древнейших портовых городов на севере Нидерландов, расположенный на берегу Вадденского моря. Он славится историческими зданиями, узкими красиво уложенными улочками и невероятной энергетикой. На экскурсии я открою его для вас! В программе:

Каменный человек или Каспар ди Роблес — штатгальтер Фрисландии, который в начале 80-летней войны начал ремонт дамб

— штатгальтер Фрисландии, который в начале 80-летней войны начал ремонт дамб Фонтан — реалистичный кашалот в гавани, который лежит, словно потерянный, возле Зейдерпирса. Китобойный промысел сыграл важную роль в морской истории города. Сегодня киты — жертвы всемогущества человека, застрявшие на мелководье

— реалистичный кашалот в гавани, который лежит, словно потерянный, возле Зейдерпирса. Китобойный промысел сыграл важную роль в морской истории города. Сегодня киты — жертвы всемогущества человека, застрявшие на мелководье Порт Харлингена . Одно из самых старых и важных мест в городе. Вы увидите множество кораблей, включая традиционные фрисландские парусники, и насладитесь портовой атмосферой

. Одно из самых старых и важных мест в городе. Вы увидите множество кораблей, включая традиционные фрисландские парусники, и насладитесь портовой атмосферой Исторический маяк , построенный в 1920 году. Сегодня это отель, где можно остановиться на ночь, любуясь панорамными видами на море и город

, построенный в 1920 году. Сегодня это отель, где можно остановиться на ночь, любуясь панорамными видами на море и город Харлингенские каналы . Прогулка по каналам — отличный способ насладиться его архитектурой. В процессе вы узнаете забавные истории из жизни местных, некоторые из которых увековечены в скульптурах

. Прогулка по каналам — отличный способ насладиться его архитектурой. В процессе вы узнаете забавные истории из жизни местных, некоторые из которых увековечены в скульптурах Старый город . Прогуляемся по историческому центру, чтобы увидеть старинные здания, узкие улочки и уютные кафе. Особенно здесь стоит обратить внимание на дома капитанов и купцов 17-18 веков

. Прогуляемся по историческому центру, чтобы увидеть старинные здания, узкие улочки и уютные кафе. Особенно здесь стоит обратить внимание на дома капитанов и купцов 17-18 веков Церковь святого Михаила . Построена в стиле поздней готики и восхищает изысканными витражами, впечатляющим органом и необычной деревянной крышей

. Построена в стиле поздней готики и восхищает изысканными витражами, впечатляющим органом и необычной деревянной крышей Северная гавань . Множество складов Нордерхейвена напоминают о богатой истории города. Здесь были верфи, пивоварни, соляные и мыловаренные заводы, кирпичные и гончарные заводы

. Множество складов Нордерхейвена напоминают о богатой истории города. Здесь были верфи, пивоварни, соляные и мыловаренные заводы, кирпичные и гончарные заводы Городская ратуша. В здании до сих пор проводятся свадьбы и собрания совета

Во время прогулки вы узнаете, что такое коричневый флот и почему он так называется. Также я расскажу вам о роли Харлингена в проекте «Дельта», о традициях и истории Фрисландии и многое другое!

Организационные детали