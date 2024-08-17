В первое мгновение вы ощутите себя на краю земли.
Будет казаться, что дальше ничего не существует: есть только бескрайнее Вадденское море, ветер и этот аутентичный городок с его самобытной размеренной жизнью.
Чем дольше мы будем гулять, тем глубже вы будете погружаться в его богатую историю и тем сильнее влюбляться.
Будет казаться, что дальше ничего не существует: есть только бескрайнее Вадденское море, ветер и этот аутентичный городок с его самобытной размеренной жизнью.
Чем дольше мы будем гулять, тем глубже вы будете погружаться в его богатую историю и тем сильнее влюбляться.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Харлинген — один из древнейших портовых городов на севере Нидерландов, расположенный на берегу Вадденского моря. Он славится историческими зданиями, узкими красиво уложенными улочками и невероятной энергетикой. На экскурсии я открою его для вас! В программе:
- Каменный человек или Каспар ди Роблес — штатгальтер Фрисландии, который в начале 80-летней войны начал ремонт дамб
- Фонтан — реалистичный кашалот в гавани, который лежит, словно потерянный, возле Зейдерпирса. Китобойный промысел сыграл важную роль в морской истории города. Сегодня киты — жертвы всемогущества человека, застрявшие на мелководье
- Порт Харлингена. Одно из самых старых и важных мест в городе. Вы увидите множество кораблей, включая традиционные фрисландские парусники, и насладитесь портовой атмосферой
- Исторический маяк, построенный в 1920 году. Сегодня это отель, где можно остановиться на ночь, любуясь панорамными видами на море и город
- Харлингенские каналы. Прогулка по каналам — отличный способ насладиться его архитектурой. В процессе вы узнаете забавные истории из жизни местных, некоторые из которых увековечены в скульптурах
- Старый город. Прогуляемся по историческому центру, чтобы увидеть старинные здания, узкие улочки и уютные кафе. Особенно здесь стоит обратить внимание на дома капитанов и купцов 17-18 веков
- Церковь святого Михаила. Построена в стиле поздней готики и восхищает изысканными витражами, впечатляющим органом и необычной деревянной крышей
- Северная гавань. Множество складов Нордерхейвена напоминают о богатой истории города. Здесь были верфи, пивоварни, соляные и мыловаренные заводы, кирпичные и гончарные заводы
- Городская ратуша. В здании до сих пор проводятся свадьбы и собрания совета
Во время прогулки вы узнаете, что такое коричневый флот и почему он так называется. Также я расскажу вам о роли Харлингена в проекте «Дельта», о традициях и истории Фрисландии и многое другое!
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 10 лет
- Трансфер из Амстердама и обратно включён в стоимость. Также вы можете добраться до Харлингена самостоятельно
- Достопримечательности осматриваются снаружи. Исключением может быть церковь Святого Михаила, если во время прогулки она будет открыта
- Экскурсия не предполагает каких-либо дополнительных расходов, но по пути мы можем зайти за кофе/чаем по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ира — ваш гид в Харлингене
Меня зовут Ира. Я живу в Голландии, в прекрасном историческом городе Хорне, в 25 минутах езды от Амстердама. До этого я 30 лет жила и проводила экскурсии в Германии —Задать вопрос