Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Это сейчас Хорн — тихая провинция Амстердама. 400 лет назад он гремел на весь мир. Здесь располагался офис Ост-Индской компании. Отсюда снаряжались кругосветные путешествия, а название города было известно всему миру. Сейчас тут всё по-другому.



Мы пройдём по спокойным улочкам Хорна, вспомним о его бурном прошлом и почувствуем атмосферу Золотого века Нидерландов.