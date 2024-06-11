Это сейчас Хорн — тихая провинция Амстердама. 400 лет назад он гремел на весь мир. Здесь располагался офис Ост-Индской компании. Отсюда снаряжались кругосветные путешествия, а название города было известно всему миру. Сейчас тут всё по-другому.
Мы пройдём по спокойным улочкам Хорна, вспомним о его бурном прошлом и почувствуем атмосферу Золотого века Нидерландов.
Мы пройдём по спокойным улочкам Хорна, вспомним о его бурном прошлом и почувствуем атмосферу Золотого века Нидерландов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретимся у входа в «Джулианапарк» — живописный парк для прогулок и отдыха.
- Дойдём до исторической гавани с ратушей Хорна — символом города. Отсюда открывается прекрасный вид на окрестности.
- Посетим церковь Святого Кирилла с уникальной архитектурой.
- Остановимся на главной площади Хорна, окружённой старинными зданиями, магазинами и кафе.
- Зайдём на обед в De Waag — кафе-ресторан, который имел важное значение для торговой деятельности города.
- Прогуляемся до Остерайланда — острова, где когда-то располагались тюрьма и верфь.
- Закончим экскурсию у исторической сторожевой башни.
По вашему желанию можем посетить:
- Музей паровых поездов (Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik).
- Музей 20 века (Museum van de 20e Eeuw) с коллекцией предметов повседневного обихода и технологий и большой выставкой Лего.
Я расскажу:
- Об истории Хорна, его архитектуре и культуре.
- Морских достопримечательностях.
- Памятнике Яну Питерсону Коэну, сыгравшему значимую роль в период Золотого века Голландии. Объясню, почему этот памятник требуют снести.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят услуги гида.
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей 20 века — €10/взрослый, €5/детский с 4 до 16 лет, билеты в музей поездов — €16/взрослый, €12/детский с 4 до 12 лет, обед — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ира — ваш гид в Хорне
Меня зовут Ира. Я живу в Голландии, в прекрасном историческом городе Хорне, в 25 минутах езды от Амстердама. До этого я 30 лет жила и проводила экскурсии в Германии —Задать вопрос