  1. Экскурсии

Маастрихт. Нидерланды наоборот

SNURK
SNURK – Гид из Маастрихта
Маастрихт.

Нидерланды наоборот
Задать вопрос
Маастрихт. Нидерланды наоборот
Маастрихт. Нидерланды наоборот

Что вы увидите

  • Мост св. Серватия
  • Крепостные стены XIII века
  • “Адские” ворота
  • “Чумной” дом
  • Водяные мельницы
  • Собор Вознесения Богоматери XI века
  • Собор св. Серватия
  • Собор св. Иоанна
  • Епископскую пекарню
  • Самый большой в Нидерландах фермерский рынок
  • Великолепную ратушу XVII века
  • Множество памятников и жанровой скульптуры
  • Небоскреб XV века
  • “Латинский квартал”
  • Здание испанской администрации
  • Университетский колледж и внушительное здание университета
  • Раскопки римских строений
  • Лучший в Европе и совершенно удивительный книжный магазин
  • Фрески XIV века
  • Гаупвахту
  • Множество домов от XIII века и до стиля арт-деко и югендстиль
  • Чудесные лавки и галереи
Сделали наконец экскурсию ⛳ по Маастрихту. И пока ее готовили, влюбились ❤️ в этот удивительный город 🏙️ окончательно и бесповоротно. Да что там говорить, просто читайте и приезжайте.
Маастрихт удивителен. Романские базилики XI века и монастыри всех существовавших в истории 📖 католических орденов, крепостные стены, на которых живут саламандры и цветет желтофиоль и улочки с домами XIII-XV веков, фрески XIV века и водяные мельницы, множество уличной жанровой скульптуры и настоящие пещеры.
А еще здесь самые веселые в стране карнавалы и ярмарки. И лучший в стране шопинг, на который приезжают не только голландцы, но и жители соседних Германии и Бельгии. И самые вкусная в стране кухня 🥧 - одних мишленовских ресторанов три. Впрочем, перечислять можно бесконечно. Правильнее же - просто поехать.
Мы перейдем Маас по мосту где шли римские когорты, увидим раскопки древних терм, прогуляемся по крепостным стенам XIII века и поищем спрятанные в городских двориках старинные башни. Обязательно зайдем в древнейшие в стране романские соборы и узнаем их историю. Побываем в Чистилище.
Узнаем, кто живет в крепостной стене, почему маастрихские скелеты бегали в Германию, кому доверяют ключи от райских врат, и как за десять минут добраться до Назарета. Увидим дом, в котором останавливались Карл V и Филипп II. Познакомимся с настоящим д’Артаньяном. Поговорим о крестовых походах и о том, что роднит Маастрихт с Троице-Сергиевой Лаврой.
На водяной мельнице попробуем те самые лимбургские пироги и непременно выпьем женевера под куполом старинного собора. И, при желании, проверим, так ли хорош шопинг в Маастрихте, как о нем рассказывают. Или прогуляемся по лабиринту пещер, украшенных граффити.
Что входит
  • Услуги гида
  • Памятные фотографии
  • Посещение собора Вознесения Богородицы
  • Посещение водяной мельницы
Что не входит
  • Оплачивается отдельно:
  • Вход в музеи
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Маастрихт. Нидерланды наоборот
Маастрихт. Нидерланды наоборот
Маастрихт. Нидерланды наоборот

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
SNURK
SNURK
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне