Сделали наконец экскурсию ⛳ по Маастрихту. И пока ее готовили, влюбились ❤️ в этот удивительный город 🏙️ окончательно и бесповоротно. Да что там говорить, просто читайте и приезжайте.

Маастрихт удивителен. Романские базилики XI века и монастыри всех существовавших в истории 📖 католических орденов, крепостные стены, на которых живут саламандры и цветет желтофиоль и улочки с домами XIII-XV веков, фрески XIV века и водяные мельницы, множество уличной жанровой скульптуры и настоящие пещеры.

А еще здесь самые веселые в стране карнавалы и ярмарки. И лучший в стране шопинг, на который приезжают не только голландцы, но и жители соседних Германии и Бельгии. И самые вкусная в стране кухня 🥧 - одних мишленовских ресторанов три. Впрочем, перечислять можно бесконечно. Правильнее же - просто поехать.

Мы перейдем Маас по мосту где шли римские когорты, увидим раскопки древних терм, прогуляемся по крепостным стенам XIII века и поищем спрятанные в городских двориках старинные башни. Обязательно зайдем в древнейшие в стране романские соборы и узнаем их историю. Побываем в Чистилище.

Узнаем, кто живет в крепостной стене, почему маастрихские скелеты бегали в Германию, кому доверяют ключи от райских врат, и как за десять минут добраться до Назарета. Увидим дом, в котором останавливались Карл V и Филипп II. Познакомимся с настоящим д’Артаньяном. Поговорим о крестовых походах и о том, что роднит Маастрихт с Троице-Сергиевой Лаврой.

На водяной мельнице попробуем те самые лимбургские пироги и непременно выпьем женевера под куполом старинного собора. И, при желании, проверим, так ли хорош шопинг в Маастрихте, как о нем рассказывают. Или прогуляемся по лабиринту пещер, украшенных граффити.