Еще несколько необычных экскурсий в Роттердаме

Роттердам - музей 🖼 современной архитектуры под открытым небом. Крупнейший мировой порт пережил почти полное разрушение в 1940м году. Впоследствии Роттердам стал площадкой для различных архитектурных экспериментов. В этом городе появился первый небоскреб в Европе – Белый дом. Сегодня это единственный город 🏙️ небоскребов Голландии. Самый высокий из них – Maastoren, высотой 165 метров.

Роттердам - это единственный город Голландии, в котором ощущается простор. Расположение его вдоль широкой реки Maas, дало возможность для разработки различных грандиозных по своей величине архитектурных проектов, в ряду которых первое место занимает мост Erasmus Brug, спроектированный в 1996 году по проекту Ben van Berkel и ведущий на остров 🏝️ Kop van Zuid, мастер план которого был разработан известным голландским архитектором Rem Koolhaas. В 90-х годах этот архитектор стал знаменит спроектировав выставочный цетр современного искуства Kunsthal. Его самая масштабная, недавно завершенная работа, - общественно-жилой комплекс De Rotterdam, он же “Вертикальный город”, стеклянный обьем которого виден из любой точки центра Роттердама.

Из последних архитектурных проектов Роттердама надо особенно отметить только что завершенный проект Markthal, архитектурного бюро MVRDV – гигантская прозрачная арка, совмещающая в себе функции общественно-жилого комплекса, а также рынка, для которого она является крышей. По соседству - знаменитые Кубические дома (Kubuswoningen) голландского архитектора Piet Blom, которые погружают нас в атмосферу постмодернизма 80х годов. Среди последних проектов весьма примечателен комплекс центрального железнодорожного вокзала Rotterdam Centraal, архитектурного бюро Benthem Crouwel и жилой комплекс Calipso известного американского бюро Alsop Architects, рассположенный на оси Rotterdam Centraal.