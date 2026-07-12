10 отзывов оставили туристы

Прогулка по футуристическому Роттердаму — это возможность в реальном времени увидеть, какой может быть жизнь через несколько десятков лет.Вы познакомитесь с городом плавучих ферм, скверов и небоскрёбов, огородов на крыше

и изделий из апельсиновой шкуры, оптимистических надежд и смелых амбиций. Узнаете о современных архитектурных и градостроительных концепциях, социальных и технологических инновациях, экопроектах, подходе к образованию и прогрессивной организации условий для горожан. И, кроме того, поймёте, почему Роттердам ещё и настоящая мечта гурманов!

Описание экскурсии

Необыкновенная архитектура Роттердама

Вы осмотрите работы наиболее влиятельных архитекторов и архитектурных бюро мира, в том числе необычные здания, регулярно попадающие в рейтинги самых удивительных сооружений мира. Увидите своими глазами первое в мире доступное для посетителей арт-депо Depot Boijmans Van Beuningen и другие удивительные сооружения. Познакомитесь с кварталом архитектора-хулигана Уилла Олсопа Калипсо и концепцией его нетривиальной часовни Nieuwe Pauluskerk. Увидите сооружения самого авторитетного архитектора мира Рема Колхаса и результаты его градостроительной концепции, от которой отказался Амстердам. При желании, посетите знаменитые кубические дома Kubuswoning, утопический проект Пита Блома. А ещё взглянете на первый в Европе небоскрёб Witte Huis, мост Эразма Erasmusbrug, небоскреб-карандаш и «Яблоко». Заглянете в знаковый старинный собор св. Лаврентия и в старый порт, а также узнаете как можно интегрировать современные объекты в объекты старинной архитектуры.

Передовой подход к организации городской жизни

Помимо яркой архитектуры, Роттердам богат прогрессивными решениями, направленными на создание комфортных условий для его жителей. Вы увидите, как из старинных складов делают потрясающие апартаменты, узнаете об автономных зданиях, обеспечивающих себя энергией и перерабатывающих собственный мусор. Заглядывая в удивительные дворики, познакомитесь с экспериментами в обустройстве общественных пространств. Полюбуетесь искусственной волной прямо в центре города. Поговорим также о социальной помощи в стране, роли организаций и частных лиц и исследованиях в этой сфере. Кроме того, вы откроете, как креатив в архитектуре связан с социализацией бывших преступников, чем интересен городской речной транспорт и что происходит в нидерландских библиотеках.

Зарисовки из роттердамского быта

Другими иллюстрациями к образу города будущего станут эпизоды из жизни горожан. Вы узнаете о производстве «кожаных» вещей из апельсиновой кожуры, огородах на крышах и зимнем выращивании вишни в частных садах. Встретите множество уличных скульптур и инсталляций, побываете в модном хипстерско-артистическом районе и осмотрите образцы граффити. Прогуляетесь по самой модной улочке Роттердама с обилием муралов, галерей и симпатичных кафе и баров и по музейному парку, где живут попугаи. Взглянете с красивого ракурса на гавань со старыми кораблями. И, конечно, сможете сделать прекрасные фотографии — несколько отличных мест для съёмки мы для вас уже присмотрели!

Рай для гурманов — несравненный Марктхолл

В историческом районе, на рынке, представляющем собой архитектурный и инженерный шедевр, вы откроете настоящий гастрономический эдем. На прилавках вас будут ждать устрицы всех мыслимых сортов; слабосолёная свежайшая сёмга; фермерские окорока и колбасы с трюфелями, рокфором и орехами; сыры — от молодых и до великолепного фермерского «Старого Роттердама», голландские вина. Поговорим о впервые появившихся здесь трендах — изделиях из цветов, десятках сортов удивительных грибов, «прозрачных» блюдах, белковой еде из насекомых, замороженном вине, цветном хлебе и огромном количество веганских продуктов. Кроме того, вы встретите едва ли не все этнические кухни мира — от турецких блинчиков до португальских паштел-де-ната. А ещё изумительной красоты капкейки, десятки видов шоколада, украшения всех цветов радуги — и все это исключительно полезное, красивое и очень вкусное:)

Организационные детали