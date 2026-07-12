10 отзывов оставили туристы

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Роттердам - поразительный город будущего

Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке
Прогулка по футуристическому Роттердаму — это возможность в реальном времени увидеть, какой может быть жизнь через несколько десятков лет.

Вы познакомитесь с городом плавучих ферм, скверов и небоскрёбов, огородов на крыше
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и изделий из апельсиновой шкуры, оптимистических надежд и смелых амбиций.

Узнаете о современных архитектурных и градостроительных концепциях, социальных и технологических инновациях, экопроектах, подходе к образованию и прогрессивной организации условий для горожан. И, кроме того, поймёте, почему Роттердам ещё и настоящая мечта гурманов!

4.8
18 отзывов
Роттердам - поразительный город будущего
Роттердам - поразительный город будущего
Роттердам - поразительный город будущего

Описание экскурсии

Необыкновенная архитектура Роттердама

Вы осмотрите работы наиболее влиятельных архитекторов и архитектурных бюро мира, в том числе необычные здания, регулярно попадающие в рейтинги самых удивительных сооружений мира. Увидите своими глазами первое в мире доступное для посетителей арт-депо Depot Boijmans Van Beuningen и другие удивительные сооружения. Познакомитесь с кварталом архитектора-хулигана Уилла Олсопа Калипсо и концепцией его нетривиальной часовни Nieuwe Pauluskerk. Увидите сооружения самого авторитетного архитектора мира Рема Колхаса и результаты его градостроительной концепции, от которой отказался Амстердам. При желании, посетите знаменитые кубические дома Kubuswoning, утопический проект Пита Блома. А ещё взглянете на первый в Европе небоскрёб Witte Huis, мост Эразма Erasmusbrug, небоскреб-карандаш и «Яблоко». Заглянете в знаковый старинный собор св. Лаврентия и в старый порт, а также узнаете как можно интегрировать современные объекты в объекты старинной архитектуры.

Передовой подход к организации городской жизни

Помимо яркой архитектуры, Роттердам богат прогрессивными решениями, направленными на создание комфортных условий для его жителей. Вы увидите, как из старинных складов делают потрясающие апартаменты, узнаете об автономных зданиях, обеспечивающих себя энергией и перерабатывающих собственный мусор. Заглядывая в удивительные дворики, познакомитесь с экспериментами в обустройстве общественных пространств. Полюбуетесь искусственной волной прямо в центре города. Поговорим также о социальной помощи в стране, роли организаций и частных лиц и исследованиях в этой сфере. Кроме того, вы откроете, как креатив в архитектуре связан с социализацией бывших преступников, чем интересен городской речной транспорт и что происходит в нидерландских библиотеках.

Зарисовки из роттердамского быта

Другими иллюстрациями к образу города будущего станут эпизоды из жизни горожан. Вы узнаете о производстве «кожаных» вещей из апельсиновой кожуры, огородах на крышах и зимнем выращивании вишни в частных садах. Встретите множество уличных скульптур и инсталляций, побываете в модном хипстерско-артистическом районе и осмотрите образцы граффити. Прогуляетесь по самой модной улочке Роттердама с обилием муралов, галерей и симпатичных кафе и баров и по музейному парку, где живут попугаи. Взглянете с красивого ракурса на гавань со старыми кораблями. И, конечно, сможете сделать прекрасные фотографии — несколько отличных мест для съёмки мы для вас уже присмотрели!

Рай для гурманов — несравненный Марктхолл

В историческом районе, на рынке, представляющем собой архитектурный и инженерный шедевр, вы откроете настоящий гастрономический эдем. На прилавках вас будут ждать устрицы всех мыслимых сортов; слабосолёная свежайшая сёмга; фермерские окорока и колбасы с трюфелями, рокфором и орехами; сыры — от молодых и до великолепного фермерского «Старого Роттердама», голландские вина. Поговорим о впервые появившихся здесь трендах — изделиях из цветов, десятках сортов удивительных грибов, «прозрачных» блюдах, белковой еде из насекомых, замороженном вине, цветном хлебе и огромном количество веганских продуктов. Кроме того, вы встретите едва ли не все этнические кухни мира — от турецких блинчиков до португальских паштел-де-ната. А ещё изумительной красоты капкейки, десятки видов шоколада, украшения всех цветов радуги — и все это исключительно полезное, красивое и очень вкусное:)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Дополнительно оплачивается посещение дома-кубика (опционально, €6 за чел.)
  • Продолжительность прогулки может быть увеличена: каждый дополнительный час работы гида — €100
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Роттердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
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любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наиль
Тур прошел просто замечательно. Я настоятельно рекомендую гида Даню. 😊
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Галина
Были вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было просто великолепно! Мы не были раньше в Роттердаме, и были приятно удивлены разнообразием архитектуры, необычными
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сооружениями, интересными остатками старины. Я думаю, что 50 процентов успеха вчерашней экскурсии это заслуга нашего гида, Дани. Информированность, доброжелательность, харизма, хороший грамотный рассказ, и просто обаяние играют колоссальную роль, особенно в индивидуальной экскурсии. Большое спасибо!!!

Были вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было просто
Были вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было просто
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С
Побывали на экскурсии в Роттердаме с гидом Оксаной. Это замечательный гид, который заинтересовывает с первых минут экскурсии. Оксана показала нам не стандартные места, которые мы бы никогда не увидили и не узнали бы будучи туристами. Рассказала о жизни голландцев, забронировала нам прогулку на речном такси.
4 часа экскурсии пролетели незаметно. На все наши вопросы Оксана дала полноценные ответы. Спасибо вам большое!
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У
Роттердам нам показал Мечислав. Мы остались в полном восторге от экскурсии! Мечислав великолепный гид и очень приятный человек, увлекательно и информативно рассказывает, что очень важно было для нас. Показал нам город в полной красе, все самое интересное и удивительное. Обязательно вернемся и будем рады встретиться с вами на экскурсии в других городах. Огромное спасибо!
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V
Если хочется посмотреть как там в 22м веке живут, то вам пренепременно в Роттердам. И поможет, и проведет, и расскажет интересно о недалеком будущем Оксана. Спасибо ей большое за познавательный и легкий рассказ, с живыми иллюстрациями домов, людей, пейзажей. Отличная программа для мечтателей))) Приезжайте за свежими эмоциями. Мы вернемся при случае обязательно.
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О
Чудесная экскурсия по Роттердаму! Совершенно точно нам самостоятельно гуляющим город не открыл бы всех своих секретов. Дани относительно недавно живет в городе. Его глаз ещё не засылался и любовь и восхищение городом очень сильно! А знание нюансов местной жизни и общение с местными жителями, делают рассказ интересным и познавательным! Спасибо за чудесное время!
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