10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Необыкновенная архитектура Роттердама

Вы осмотрите работы наиболее влиятельных архитекторов и архитектурных бюро мира, в том числе необычные здания, регулярно попадающие в рейтинги самых удивительных сооружений мира. Познакомитесь с кварталом архитектора-хулигана Уилла Олсопа Калипсо и концепцией его нетривиальной часовни Nieuwe Pauluskerk. Увидите сооружения самого авторитетного архитектора мира Рема Колхаса и результаты его градостроительной концепции, от которой отказался Амстердам. При желании, посетите знаменитые кубические дома Kubuswoning, утопический проект Пита Блома. А еще взглянете на первый в Европе небоскреб Witte Huis, мост Эразма Erasmusbrug, небоскреб-карандаш, «Яблоко» и De Rotterdam.

Передовой подход к организации городской жизни

Помимо яркой архитектуры, Роттердам богат прогрессивными решениями, направленными на создание комфортных условий для его жителей. Вы увидите, как из старинных складов делают потрясающие апартаменты, узнаете об автономных зданиях, обеспечивающих себя энергией и перерабатывающих собственный мусор. Увидите первую в стране городскую ферму с пасекой на крыше. Заглядывая в удивительные дворики, познакомитесь с экспериментами в обустройстве общественных пространств. Поговорим также о социальной помощи в стране, роли организаций и частных лиц и исследованиях в этой сфере. Кроме того, вы откроете, как креатив в архитектуре связан с социализацией бывших преступников, чем интересен городской речной транспорт и что происходит в нидерландских библиотеках.

Зарисовки из роттердамского быта

Другими иллюстрациями к образу города будущего станут эпизоды из жизни горожан. Вы узнаете о производстве «кожаных» вещей из апельсиновой кожуры, огородах на крышах и зимнем выращивании вишни в частных садах. Увидите сад родоначальника самого популярного в ландшафтном дизайне течения «новая волна». Встретите множество уличных скульптур и инсталляций, побываете в модном хипстерско-артистическом районе и осмотрите образцы граффити. А еще прогуляетесь так, как это предпочитают делать местные — в пяти-семи метрах над землей. Взглянете с красивого ракурса на гавань со старыми кораблями. И, конечно, сможете сделать прекрасные фотографии — несколько отличных мест для съемки мы для вас уже присмотрели!

Рай для гурманов — несравненный Марктхолл

В историческом районе, на рынке, представляющем собой архитектурный и инженерный шедевр, вы откроете настоящий гастрономический эдем. На прилавках вас будут ждать устрицы всех мыслимых сортов; слабосоленая свежайшая семга; фермерские окорока и колбасы с трюфелями, рокфором и орехами; сыры — от молодых и до великолепного фермерского «Старого Роттердама», голландские вина. Поговорим о впервые появившихся здесь трендах — изделиях из цветов, десятках сортов удивительных грибов, «прозрачных» блюдах, белковой еде из насекомых, замороженном вине, цветном хлебе и огромном количество веганских продуктов. Кроме того, вы встретите едва ли не все этнические кухни мира — от турецких блинчиков до португальских паштел-де-ната. А еще изумительной красоты капкейки, десятки видов шоколада, украшения всех цветов радуги — и все это исключительно полезное, красивое и очень вкусное:)