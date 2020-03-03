10 отзывов оставили туристы

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Роттердам — поразительный город будущего

Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

От 182 за экскурсию

У этой экскурсии10 отзывов
5
Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Anastasia – представитель в Роттердаме
Прогулка 👣 по футуристическому Роттердаму — это возможность в реальном времени увидеть, какой может быть жизнь через несколько десятков лет.

Вы познакомитесь с городом плавучих ферм, скверов и небоскребов, огородов на крыше и изделий из апельсиновой шкуры, оптимистических надежд и смелых амбиций.

Узнаете о современных архитектурных и градостроительных концепциях, социальных и технологических инновациях, экопроектах, подходе к образованию и прогрессивной организации условий для горожан.

И, кроме того, поймете, почему Роттердам еще и настоящая мечта гурманов!
Роттердам — поразительный город будущего
Роттердам — поразительный город будущего

Что вас ожидает

Необыкновенная архитектура Роттердама
Вы осмотрите работы наиболее влиятельных архитекторов и архитектурных бюро мира, в том числе необычные здания, регулярно попадающие в рейтинги самых удивительных сооружений мира. Познакомитесь с кварталом архитектора-хулигана Уилла Олсопа Калипсо и концепцией его нетривиальной часовни Nieuwe Pauluskerk. Увидите сооружения самого авторитетного архитектора мира Рема Колхаса и результаты его градостроительной концепции, от которой отказался Амстердам. При желании, посетите знаменитые кубические дома Kubuswoning, утопический проект Пита Блома. А еще взглянете на первый в Европе небоскреб Witte Huis, мост Эразма Erasmusbrug, небоскреб-карандаш, «Яблоко» и De Rotterdam.

Передовой подход к организации городской жизни
Помимо яркой архитектуры, Роттердам богат прогрессивными решениями, направленными на создание комфортных условий для его жителей. Вы увидите, как из старинных складов делают потрясающие апартаменты, узнаете об автономных зданиях, обеспечивающих себя энергией и перерабатывающих собственный мусор. Увидите первую в стране городскую ферму с пасекой на крыше. Заглядывая в удивительные дворики, познакомитесь с экспериментами в обустройстве общественных пространств. Поговорим также о социальной помощи в стране, роли организаций и частных лиц и исследованиях в этой сфере. Кроме того, вы откроете, как креатив в архитектуре связан с социализацией бывших преступников, чем интересен городской речной транспорт и что происходит в нидерландских библиотеках.

Зарисовки из роттердамского быта
Другими иллюстрациями к образу города будущего станут эпизоды из жизни горожан. Вы узнаете о производстве «кожаных» вещей из апельсиновой кожуры, огородах на крышах и зимнем выращивании вишни в частных садах. Увидите сад родоначальника самого популярного в ландшафтном дизайне течения «новая волна». Встретите множество уличных скульптур и инсталляций, побываете в модном хипстерско-артистическом районе и осмотрите образцы граффити. А еще прогуляетесь так, как это предпочитают делать местные — в пяти-семи метрах над землей. Взглянете с красивого ракурса на гавань со старыми кораблями. И, конечно, сможете сделать прекрасные фотографии — несколько отличных мест для съемки мы для вас уже присмотрели!

Рай для гурманов — несравненный Марктхолл
В историческом районе, на рынке, представляющем собой архитектурный и инженерный шедевр, вы откроете настоящий гастрономический эдем. На прилавках вас будут ждать устрицы всех мыслимых сортов; слабосоленая свежайшая семга; фермерские окорока и колбасы с трюфелями, рокфором и орехами; сыры — от молодых и до великолепного фермерского «Старого Роттердама», голландские вина. Поговорим о впервые появившихся здесь трендах — изделиях из цветов, десятках сортов удивительных грибов, «прозрачных» блюдах, белковой еде из насекомых, замороженном вине, цветном хлебе и огромном количество веганских продуктов. Кроме того, вы встретите едва ли не все этнические кухни мира — от турецких блинчиков до португальских паштел-де-ната. А еще изумительной красоты капкейки, десятки видов шоколада, украшения всех цветов радуги — и все это исключительно полезное, красивое и очень вкусное:)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Дополнительно оплачивается посещение дома-кубика (опционально, 4 евро/человека)
  • Продолжительность прогулки может быть увеличена: каждый дополнительный час работы гида — 50 евро
Роттердам — поразительный город будущего
Роттердам — поразительный город будущего
Роттердам — поразительный город будущего
Роттердам — поразительный город будущего
Роттердам — поразительный город будущего
Роттердам — поразительный город будущего
Роттердам — поразительный город будущего
Роттердам — поразительный город будущего
Роттердам — поразительный город будущего
Роттердам — поразительный город будущего
Роттердам — поразительный город будущего
Роттердам — поразительный город будущего
Роттердам — поразительный город будущего

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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10 отзывов оставили туристы

3 марта 2020
Экскурсия понравилась. Тема "Современная архитектура"раскрыта отлично. Экскурсию проводил Даниил. Материалом владеет хорошо, рассказывает свободно, старается заинтересовать. Благодаря Даниилу город оставил впечатления, делимся ими с друзьями. Спасибо за экскурсию.
30 декабря 2019
Побывали на экскурсии в Роттердаме с гидом Оксаной. Это замечательный гид, который заинтересовывает с первых минут экскурсии. Оксана показала нам не стандартные места, которые мы бы никогда не увидили и не узнали бы будучи туристами. Рассказала о жизни голландцев, забронировала нам прогулку на речном такси. 4 часа экскурсии пролетели незаметно. На все наши вопросы Оксана дала полноценные ответы. Спасибо вам большое!
19 декабря 2019
Роттердам нам показал Мечислав. Мы остались в полном восторге от экскурсии! Мечислав великолепный гид и очень приятный человек, увлекательно и информативно рассказывает, что очень важно было для нас. Показал нам город в полной красе, все самое интересное и удивительное. Обязательно вернемся и будем рады встретиться с вами на экскурсии в других городах. Огромное спасибо!
2 декабря 2019
Оксана, благодарим за увлекательную, эмоциональную и насыщенную экскурсию!
3 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась, после неё составилось цельное представление о городе. Экскурсовод был Мечислав, рассказ построен логично и структурно, было много интересных фактов и, конечно же, мест. Ходить пришлось много, под конец экскурсии мы подустали уже :) Однозначно рекомендую!
27 августа 2019
Если хочется посмотреть как там в 22м веке живут, то вам пренепременно в Роттердам. И поможет, и проведет, и расскажет интересно о недалеком будущем Оксана. Спасибо ей большое за познавательный и легкий рассказ, с живыми иллюстрациями домов, людей, пейзажей. Отличная программа для мечтателей))) Приезжайте за свежими эмоциями. Мы вернемся при случае обязательно.
20 августа 2019
Экскурсию проводил Мечислав - отличный, увлеченный рассказчик! Узнали много нового. Самые лучшие рекомендации.
8 мая 2019
Отличная экскурсия! Даня - большой молодец)) 3, 5 часа ходили по Роттердаму. Очень интересно и познавательно. Посмотрели все важные достопримечательности и даже то, о чем в путеводителях не пишут. Дане большой респект. Всем рекомендую!
25 апреля 2019
Чудесная экскурсия по Роттердаму! Совершенно точно нам самостоятельно гуляющим город не открыл бы всех своих секретов. Дани относительно недавно живет в городе. Его глаз ещё не засылался и любовь и восхищение городом очень сильно! А знание нюансов местной жизни и общение с местными жителями, делают рассказ интересным и познавательным! Спасибо за чудесное время!
24 апреля 2019
У нас был гид Даня, который провёл отличную экскурсию с учетом наших пожеланий и возможностей. Большое спасибо!

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1 отзыв
Впечатлиться футуристической архитектурой и посетить «кубическую» квартиру на обзорной экскурсии
Рыбацкая деревушка, огромный порт и «город будущего», восставший из пепла Второй мировой войны, — все это Роттердам! Вы увидите транспортный мост в виде лебедя и дома, напоминающие игрушечные желтые кубики и карандаши. Погуляете по «кубическому» кварталу и отведаете местные деликатесы на ультрасовременном рынке!
Влюбиться в Роттердам за 3 часаВлюбиться в Роттердам за 3 часаВлюбиться в Роттердам за 3 часа
80 за экскурсию
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1 отзыв
Увидеть знаковые достопримечательности портового города и услышать о них самое интересное
Вы погуляете по исторической части Роттердама, впечатлитесь необычной архитектурой современных кварталов и подниметесь на Евромачту с шикарными видами. Я расскажу, что отличает Роттердам от других городов Европы, как ему удалось восстать из пепла после Второй мировой войны и чему научился здесь Петр I.
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От 130 за экскурсию
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30 отзывов
Знакомство с городом будущего и инноваций
Роттердам не похож ни на один город Нидерландов. Он был практически полностью разрушен во время Второй мировой войны и затем отстроен заново, что задало тон смелым и прогрессивным архитектурным идеям и урбанистическим изменениям. На обзорной экскурсии по Роттердаму вы познакомитесь с главными достопримечательностями города и узнаете, как непримечательная деревушка стала одним из самых больших городов-портов в мире.

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