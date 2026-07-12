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человек, с которым легко и интересно говорить как об истории, так и о жизни в Нидерландах в целом. Сразу чувствуется, что за её рассказом стоят глубокие знания и образование.



Особенно понравилось, что экскурсия была очень живой и ненавязчивой: без перегруза датами, но при этом очень содержательно и по сути. Татьяна умеет подстроиться под интерес гостей и рассказать именно в той форме, в которой действительно интересно слушать.



Мы были на машине Татьяны, и это было очень удобно: комфортная, просторная машина, аккуратное и безопасное вождение, приятная атмосфера на протяжении всей поездки.



Отдельно хочется отметить, что Татьяна – это не просто экскурсовод, но и человек, который отлично ориентируется в стране. У неё много полезных материалов по Нидерландам и Амстердаму, может подсказать хорошие рестораны, отели и другие вещи, что всегда особенно ценно в поездке.



Очень благодарны и с удовольствием рекомендуем.