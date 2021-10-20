Все экскурсии в Роттердаме
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Роттердаме – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 64 ⭐ отзыва, цены от €40. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Роттердаме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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3ч
€40
за 1 чел.
Роттердам для своих. Обзорная экскурсия по городу
Если вы не видели Роттердама, то вы ничего не знаете о Нидерландах
По воскресеньям в 11.00
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€182
за 1-7 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€125
за 1-6 чел.
Роттердам по максимуму!
Впечатлиться футуристической архитектурой и посетить «кубическую» квартиру на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
5ч
€165
за 1-9 чел.
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€182
за 1-10 чел.
Роттердам — поразительный город будущего
Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-6 чел.
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Знакомство с городом будущего и инноваций
Индивидуальная экскурсия
3ч
€80
за 1-2 чел.
Влюбиться в Роттердам за 3 часа
Увидеть знаковые достопримечательности портового города и услышать о них самое интересное
Последние отзывы «Экскурсии Роттердама»
- ЕЕлена20 октября 202118 октября в один день Татьяна познакомила нас с Роттердамом - городом будущего и королевской Гаагой. Мы провели с Татьяной невероятно потрясающий день! Очень грамотно и профессионально был выстроен план и содержание экскурсии, поэтому запомнилось каждое мгновение. Также она очень много помогала в организации поездки в наше непростое время. Татьяна просто супер профессиональнейший гид и интереснейший человек. Да еще вечером Татьяна сделала и прислала красивый ролик о нашей экскурсии. Буду обязательно рекомендовать Татьяну всем своим друзьям и знакомым.
- ААня24 сентября 2021Спасибо огромное Татьяне за наше замечательное время в Роттердаме! В первой половине дня мы были на экскурсии в Гааге, а затем решили продолжить и по рекомендации гида увидеть Роттердам. Это совершенно другой и ни на, что не похожий современный новый город всередине старой Европы! Он просто ломает все стереотипы, а Татьяна обязательнила почему все именно так и провела по самым красивым местам. Мы также посетили местный ботанический сад. Березовую рощу на крыше дома и памятник Петру первому вот точно не ожидали увидить. Татьяна организовала наш подъем на евроматч и прогулку по реке Массу на речном такси за, что ей также огромное спасибо! Рекомендуем не экономить на хорошем гиде! Это Ваш отдых и впечатления от поездки вцелом!
- AAndrej16 августа 2021Приятный гид и интересная прогулка
- ССергей1 августа 2021Хорошая экскурсия, интересный и необычный для Нидерландов город. Таня провела по всем значимым местам, все было интересно и хорошо. Однозначно рекомендуем посмотреть Роттердам и Татьяну как гида:)
- VValentina20 июня 2021Очень интересная экскурсия, позволяет увидеть Роттердам действительно как Город Будущего
- ГГалина10 марта 2020Мария - великолепный гид и ее экскурсия уникальна и интересна! Красиво, ярко, профессионально, много узнаёте того, о чем вряд ли слышали или читали)). Взгляд архитектора на этот великолепный современный город -индивидуальный во всем и прежде всего в архитектуре! Рекомендую, будет очень интересно и комфортно погулять по этому красивому архитектурному городу и послушать профессионала своего дела
- ННаталия3 марта 2020Экскурсия понравилась. Тема "Современная архитектура"раскрыта отлично. Экскурсию проводил Даниил. Материалом владеет хорошо, рассказывает свободно, старается заинтересовать. Благодаря Даниилу город оставил впечатления, делимся ими с друзьями. Спасибо за экскурсию.
- Отзыв на: Влюбиться в Роттердам за 3 часаССергей21 февраля 2020Были на экскурсии 18 февраля. На взгляд маршрут не очень удачно спланирован. Нам представляется, что от вокзала сразу нужно сразу идти в центр города, а на Евромаст в конце, чтобы самостоятельно не нее подняться. В целом, экскурсия позновательна.
- ННаталия18 ноября 2019Прекрасная, визуально и информационно насыщенная экскурсия. Будет интересна всем, но для тех, кто хоть немного интересуется современной архитектурой Мария просто кладезь. Посмотрели и историческую часть города и современные кварталы. Большая редкость услышать рассказ о городе от профессионала архитектора, да еще внятным, красивым и нескучным и языком. Маша, большое спасибо!
- ООльга2 ноября 2019Все было очень правильно и для нас очень любезно