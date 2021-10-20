Отзыв на: Роттердам по максимуму! Е Елена 5 18 октября в один день Татьяна познакомила нас с Роттердамом - городом будущего и королевской Гаагой. Мы провели с Татьяной невероятно потрясающий день! Очень грамотно и профессионально был выстроен план и содержание экскурсии, поэтому запомнилось каждое мгновение. Также она очень много помогала в организации поездки в наше непростое время. Татьяна просто супер профессиональнейший гид и интереснейший человек. Да еще вечером Татьяна сделала и прислала красивый ролик о нашей экскурсии. Буду обязательно рекомендовать Татьяну всем своим друзьям и знакомым.

Отзыв на: Роттердам по максимуму! А Аня 5 Спасибо огромное Татьяне за наше замечательное время в Роттердаме! В первой половине дня мы были на экскурсии в Гааге, а затем решили продолжить и по рекомендации гида увидеть Роттердам. Это совершенно другой и ни на, что не похожий современный новый город всередине старой Европы! Он просто ломает все стереотипы, а Татьяна обязательнила почему все именно так и провела по самым красивым местам. Мы также посетили местный ботанический сад. Березовую рощу на крыше дома и памятник Петру первому вот точно не ожидали увидить. Татьяна организовала наш подъем на евроматч и прогулку по реке Массу на речном такси за, что ей также огромное спасибо! Рекомендуем не экономить на хорошем гиде! Это Ваш отдых и впечатления от поездки вцелом!

Отзыв на: Роттердам по максимуму! A Andrej 5 Приятный гид и интересная прогулка

Отзыв на: Роттердам — поразительный город будущего С Сергей 4 Хорошая экскурсия, интересный и необычный для Нидерландов город. Таня провела по всем значимым местам, все было интересно и хорошо. Однозначно рекомендуем посмотреть Роттердам и Татьяну как гида:)

Отзыв на: Роттердам — поразительный город будущего V Valentina 4 Очень интересная экскурсия, позволяет увидеть Роттердам действительно как Город Будущего

Отзыв на: Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия Г Галина 5 Мария - великолепный гид и ее экскурсия уникальна и интересна! Красиво, ярко, профессионально, много узнаёте того, о чем вряд ли слышали или читали)). Взгляд архитектора на этот великолепный современный город -индивидуальный во всем и прежде всего в архитектуре! Рекомендую, будет очень интересно и комфортно погулять по этому красивому архитектурному городу и послушать профессионала своего дела

Отзыв на: Роттердам — поразительный город будущего Н Наталия 5 Экскурсия понравилась. Тема "Современная архитектура"раскрыта отлично. Экскурсию проводил Даниил. Материалом владеет хорошо, рассказывает свободно, старается заинтересовать. Благодаря Даниилу город оставил впечатления, делимся ими с друзьями. Спасибо за экскурсию.

Отзыв на: Влюбиться в Роттердам за 3 часа С Сергей 4 Были на экскурсии 18 февраля. На взгляд маршрут не очень удачно спланирован. Нам представляется, что от вокзала сразу нужно сразу идти в центр города, а на Евромаст в конце, чтобы самостоятельно не нее подняться. В целом, экскурсия позновательна.

Отзыв на: Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия Н Наталия 5 Прекрасная, визуально и информационно насыщенная экскурсия. Будет интересна всем, но для тех, кто хоть немного интересуется современной архитектурой Мария просто кладезь. Посмотрели и историческую часть города и современные кварталы. Большая редкость услышать рассказ о городе от профессионала архитектора, да еще внятным, красивым и нескучным и языком. Маша, большое спасибо!