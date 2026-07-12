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Экскурсии в Роттердаме

Найдено 10 экскурсий в Роттердаме на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Роттердам - поразительный город будущего
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам - поразительный город будущего
Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €400 за всё до 4 чел.
Роттердам по максимуму
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Роттердам по максимуму
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: от легендарных кубических домов до вкуснейших деликатесов на рынке. Узнайте город с новой стороны
Начало: У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:30
от €350 за всё до 6 чел.
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: стеклянные небоскребы, историческая Ратуша, футуристический рынок и знаменитые кубические дома
Начало: По договорённости с организатором
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от €250 за всё до 2 чел.
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Пешая
На пароме
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Погрузитесь в контрасты Роттердама и Киндердейка: футуристический город и пасторальная деревня. Узнайте историю, насладитесь архитектурой и гастрономией
Начало: В Роттердаме
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от €650 за всё до 10 чел.
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Пешая
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
За один день вы увидите футуристический Роттердам и старинный Делфт. Прогулка по кубическим домам и знакомство с королевской фабрикой фарфора
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €950 за всё до 8 чел.
Роттердам. Картинки из будущего
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Роттердам. Картинки из будущего
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€400 за всё до 15 чел.
Северный остров в Роттердаме
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Северный остров в Роттердаме
Исследуйте Северный остров Роттердама, где каждый уголок расскажет свою историю. Узнайте о мостах, героях комиксов и многом другом
Начало: В районе метро Blaak
10 авг в 15:00
11 авг в 09:00
от €120 за всё до 6 чел.
Роттердам глазами местного жителя
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам глазами местного жителя
Уникальная экскурсия по Роттердаму: современная архитектура, история и культура. Откройте для себя город будущего с местным жителем
Начало: У Центрального вокзала Роттердама
11 авг в 17:00
15 авг в 09:30
от €250 за всё до 10 чел.
Голландия для своих. Роттердам стрит-арт тур. От вандалов до Пикассо
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Голландия для своих. Роттердам стрит-арт тур. От вандалов до Пикассо
Начало: По договоренности
€400 за всё до 15 чел.
Авторская велосипедная экскурсия по всему Роттердаму
На велосипеде
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская велосипедная экскурсия по всему Роттердаму
Начало: 3071 ПБ Роттердам главный вход Роттердам центральн...
Расписание: 10.00-17.00 каждый день под заказ
€280 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Наиль
Роттердам - поразительный город будущего
Тур прошел просто замечательно. Я настоятельно рекомендую гида Даню. 😊
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М
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Роттердам-город с большим количеством архитектурных шедевров и весьма кстати при его посещении оказались комментарии архитектора Марии. Маршрут хорошо продуман и включение в него поездки на водном такси было особенно приятным в жаркий день
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Е
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Были на экскурсии с Татьяной по Роттердаму и Лейдену – нам всё очень понравилось. Татьяна очень пунктуальный, интеллигентный и приятный
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человек, с которым легко и интересно говорить как об истории, так и о жизни в Нидерландах в целом. Сразу чувствуется, что за её рассказом стоят глубокие знания и образование.

Особенно понравилось, что экскурсия была очень живой и ненавязчивой: без перегруза датами, но при этом очень содержательно и по сути. Татьяна умеет подстроиться под интерес гостей и рассказать именно в той форме, в которой действительно интересно слушать.

Мы были на машине Татьяны, и это было очень удобно: комфортная, просторная машина, аккуратное и безопасное вождение, приятная атмосфера на протяжении всей поездки.

Отдельно хочется отметить, что Татьяна – это не просто экскурсовод, но и человек, который отлично ориентируется в стране. У неё много полезных материалов по Нидерландам и Амстердаму, может подсказать хорошие рестораны, отели и другие вещи, что всегда особенно ценно в поездке.

Очень благодарны и с удовольствием рекомендуем.

Были на экскурсии с Татьяной по Роттердаму и Лейдену – нам всё очень понравилось. Татьяна очень
Были на экскурсии с Татьяной по Роттердаму и Лейдену – нам всё очень понравилось. Татьяна очень
Были на экскурсии с Татьяной по Роттердаму и Лейдену – нам всё очень понравилось. Татьяна очень
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Елена
Роттердам по максимуму
Татьяна прекрасный гид и хороший собеседник, рассказ хорошо структурирован и не содержит ничего лишнего, но в ответ на вопросы она сообщает много интересного дополнительно.
Татьяна прекрасный гид и хороший собеседник, рассказ хорошо структурирован и не содержит ничего лишнего, но в
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А
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Прекрасная, познавательная экскурсия. Роттердам удивил своим размахом и архитектурным разнообразием. Маршрут очень грамотно построен, включает все знаковые объекты города и совсем не утомителен. Спасибо Марии за ее отличный рассказ и за приятное знакомство с этим замечательным городом.
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Алексей
Роттердам - поразительный город будущего
Очень милая девушка Юлия проведет Вас по основным достопримечательностям Роттердама!
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Maria
Роттердам по максимуму
Мы брали у Татьяны экскурсию по трем городам в один день - Гаага, Делфт и Роттердам. Татьяна классный гид в
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плане мобильности, большого количества вариантов экскурсий, как на машине, так и на поезде, подскажет как спланировать день, что успеем, куда сходить перекусить и что посмотреть еще самостоятельно, была на связи и после экскурсии. Мы выбрали вариант на машине, забирала нас сама Татьяна из отеля в Амстердаме и вечером доставила обратно туда же, это удобно туристам. Экскурсия прошла легко, время пролетело не заметно, основные достопримечательности трех городов посмотрели. Еще накануне мы просили помочь нам с экскурсией по музею Ван Гога, сама Татьяна была занята, но посоветовала свою коллегу Зару (очень рекомендую ее тоже, получилась авторская экскурсия, было интересно). Однозначно рекомендую!

Мы брали у Татьяны экскурсию по трем городам в один день - Гаага, Делфт и Роттердам.
Мы брали у Татьяны экскурсию по трем городам в один день - Гаага, Делфт и Роттердам.
Мы брали у Татьяны экскурсию по трем городам в один день - Гаага, Делфт и Роттердам.
Мы брали у Татьяны экскурсию по трем городам в один день - Гаага, Делфт и Роттердам.+3
Мы брали у Татьяны экскурсию по трем городам в один день - Гаага, Делфт и Роттердам.
Мы брали у Татьяны экскурсию по трем городам в один день - Гаага, Делфт и Роттердам.
Мы брали у Татьяны экскурсию по трем городам в один день - Гаага, Делфт и Роттердам.
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Н
Роттердам - поразительный город будущего
Все очень понравилось, посмотрели разные аутентичные места, узнали про город и жизнь местных горожан
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N
Роттердам по максимуму
Это наш первый опыт с индивидуальной экскурсией через tripster, и вообще с экскурсией.
Муж и дети не любили ходить за кем
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то « за веревочку» но такой формат, особенно на русском нам очень понравился.
Татьяна даже смогла нас забрать с отеля чтоб нам не плутать.
С детьми (11 и 9 лет) было специально выбрана экскурсия 2 часа, за это время мы посмотрели весь центр, узнали много нового, получили много исторической информации и советов на дальнейшие дни.
Экскурсия заканчивается в 200 м от центра дигитального искусства, который рекомендую посмотреть и взрослым и детям.

Это наш первый опыт с индивидуальной экскурсией через tripster, и вообще с экскурсией.
Это наш первый опыт с индивидуальной экскурсией через tripster, и вообще с экскурсией.
Это наш первый опыт с индивидуальной экскурсией через tripster, и вообще с экскурсией.
Это наш первый опыт с индивидуальной экскурсией через tripster, и вообще с экскурсией.+4
Это наш первый опыт с индивидуальной экскурсией через tripster, и вообще с экскурсией.
Это наш первый опыт с индивидуальной экскурсией через tripster, и вообще с экскурсией.
Это наш первый опыт с индивидуальной экскурсией через tripster, и вообще с экскурсией.
Это наш первый опыт с индивидуальной экскурсией через tripster, и вообще с экскурсией.
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Irina
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Роттердам не побаловал нас погодой. Но Мария провела для нас чудесную прогулку и познакомила с городом, который без неё мы бы просто не смогли оценить. Спасибо!
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Всего 85 отзывов в Роттердаме

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Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму

Самые популярные экскурсии в Роттердаме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Роттердам - поразительный город будущего;
  2. Роттердам по максимуму;
  3. Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия;
  4. Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц;
  5. Два города - два мира: Роттердам и Делфт.
Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в августе 2026
Сейчас в Роттердаме можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 120 до 950. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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