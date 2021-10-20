Все экскурсии в Роттердаме

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Роттердаме – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 64 ⭐ отзыва, цены от €40. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Роттердаме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
Пешком
Вид
Для кого
Популярные
По цене
По отзывам
Роттердам для своих. Обзорная экскурсия по городу
40
за 1 чел.
Роттердам для своих. Обзорная экскурсия по городу
Если вы не видели Роттердама, то вы ничего не знаете о Нидерландах
По воскресеньям в 11.00
Роттердам. Картинки из будущего
Индивидуальная экскурсия
5
16
3ч 30м
182
за 1-7 чел.
Роттердам. Картинки из будущего
По договоренности
Роттердам по максимуму!
Индивидуальная экскурсия
5
5
2ч 30м
125
за 1-6 чел.
Роттердам по максимуму!
Впечатлиться футуристической архитектурой и посетить «кубическую» квартиру на обзорной экскурсии
Архитектура Роттердама
Индивидуальная экскурсия
165
за 1-9 чел.
Архитектура Роттердама
ежедневно
Роттердам — поразительный город будущего
Индивидуальная экскурсия
4.8
12
3ч 30м
182
за 1-10 чел.
Роттердам — поразительный город будущего
Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.9
30
130
за 1-6 чел.
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Знакомство с городом будущего и инноваций
Влюбиться в Роттердам за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
4
1
80
за 1-2 чел.
Влюбиться в Роттердам за 3 часа
Увидеть знаковые достопримечательности портового города и услышать о них самое интересное

Последние отзывы «Экскурсии Роттердама»

  • Отзыв на: Роттердам по максимуму!
    Е
    Елена
    20 октября 2021
    5
    18 октября в один день Татьяна познакомила нас с Роттердамом - городом будущего и королевской Гаагой. Мы провели с Татьяной невероятно потрясающий день! Очень грамотно и профессионально был выстроен план и содержание экскурсии, поэтому запомнилось каждое мгновение. Также она очень много помогала в организации поездки в наше непростое время. Татьяна просто супер профессиональнейший гид и интереснейший человек. Да еще вечером Татьяна сделала и прислала красивый ролик о нашей экскурсии. Буду обязательно рекомендовать Татьяну всем своим друзьям и знакомым.
  • Отзыв на: Роттердам по максимуму!
    А
    Аня
    24 сентября 2021
    5
    Спасибо огромное Татьяне за наше замечательное время в Роттердаме! В первой половине дня мы были на экскурсии в Гааге, а затем решили продолжить и по рекомендации гида увидеть Роттердам. Это совершенно другой и ни на, что не похожий современный новый город всередине старой Европы! Он просто ломает все стереотипы, а Татьяна обязательнила почему все именно так и провела по самым красивым местам. Мы также посетили местный ботанический сад. Березовую рощу на крыше дома и памятник Петру первому вот точно не ожидали увидить. Татьяна организовала наш подъем на евроматч и прогулку по реке Массу на речном такси за, что ей также огромное спасибо! Рекомендуем не экономить на хорошем гиде! Это Ваш отдых и впечатления от поездки вцелом!
  • Отзыв на: Роттердам по максимуму!
    A
    Andrej
    16 августа 2021
    5
    Приятный гид и интересная прогулка
  • Отзыв на: Роттердам — поразительный город будущего
    С
    Сергей
    1 августа 2021
    4
    Хорошая экскурсия, интересный и необычный для Нидерландов город. Таня провела по всем значимым местам, все было интересно и хорошо. Однозначно рекомендуем посмотреть Роттердам и Татьяну как гида:)
  • Отзыв на: Роттердам — поразительный город будущего
    V
    Valentina
    20 июня 2021
    4
    Очень интересная экскурсия, позволяет увидеть Роттердам действительно как Город Будущего
  • Отзыв на: Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
    Г
    Галина
    10 марта 2020
    5
    Мария - великолепный гид и ее экскурсия уникальна и интересна! Красиво, ярко, профессионально, много узнаёте того, о чем вряд ли слышали или читали)). Взгляд архитектора на этот великолепный современный город -индивидуальный во всем и прежде всего в архитектуре! Рекомендую, будет очень интересно и комфортно погулять по этому красивому архитектурному городу и послушать профессионала своего дела
  • Отзыв на: Роттердам — поразительный город будущего
    Н
    Наталия
    3 марта 2020
    5
    Экскурсия понравилась. Тема "Современная архитектура"раскрыта отлично. Экскурсию проводил Даниил. Материалом владеет хорошо, рассказывает свободно, старается заинтересовать. Благодаря Даниилу город оставил впечатления, делимся ими с друзьями. Спасибо за экскурсию.
  • Отзыв на: Влюбиться в Роттердам за 3 часа
    С
    Сергей
    21 февраля 2020
    4
    Были на экскурсии 18 февраля. На взгляд маршрут не очень удачно спланирован. Нам представляется, что от вокзала сразу нужно сразу идти в центр города, а на Евромаст в конце, чтобы самостоятельно не нее подняться. В целом, экскурсия позновательна.
  • Отзыв на: Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
    Н
    Наталия
    18 ноября 2019
    5
    Прекрасная, визуально и информационно насыщенная экскурсия. Будет интересна всем, но для тех, кто хоть немного интересуется современной архитектурой Мария просто кладезь. Посмотрели и историческую часть города и современные кварталы. Большая редкость услышать рассказ о городе от профессионала архитектора, да еще внятным, красивым и нескучным и языком. Маша, большое спасибо!
  • Отзыв на: Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
    О
    Ольга
    2 ноября 2019
    5
    Все было очень правильно и для нас очень любезно
🇳🇱