30 отзывов оставили туристы

Идеальное время для экскурсии по Роттердаму - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода и дождей, но это время позволяет избежать толп туристов и увидеть город в более спокойной атмосфере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Центральный вокзал
Ратуша
Футуристический рынок
Кубические дома
Мост Эразма
Комплекс Де Роттердам
Отель «Нью-Йорк»
Описание экскурсии
Выжившая Ратуша
Мы встретимся у необычного ультрасовременного здания Центрального вокзала. На прогулке вас будут окружать стеклянные небоскребы и необычные строения. Особое внимание уделим городской Ратуше. Это здание, типичное для Европы, одно из немногих сохранившихся старых строений в Роттердаме. Вы прогуляетесь по саду и внутреннему дворику, а я расскажу вам об истории Ратуши, современной жизни мэрии и мэра города.
Футуристический рынок и кубики
На экскурсии вы узнаете всё самое интересное об архитектурных стилях Роттердама: я помогу вам не только не потеряться среди многообразия направлений и имен архитекторов, но и проникнуться духом города. Вы посетите роттердамский рынок, расположенный в здании с красочным расписным потолком. Кроме того, вы увидите знаменитые кубические дома – архитектурный комплекс, который словно противоречит всем математическим законам.
Мост Эразма и Де Роттердам
По реке Маас плывёт белый лебедь: это визитная карточка Роттердама – вантовой Мост Эразма. Вы прогуляетесь по нему и откроете самые интересные факты о его истории, строительстве и названии. С моста вам откроется прекрасная панорама на город и комплекс зданий Де Роттердам. Полюбоваться красивыми видами вы сможете и с расположенной неподалёку обзорной площадки.
Старый новый квартал
Один из самых главных портов Старого Света сегодня превращается в модный квартал с бесконечными кафе и магазинами. Здесь вы увидите еще одно чудом сохранившееся здание – отель «Нью-Йорк», бывший опорным пунктом для полных надежд эмигрантов, отправлявшихся в Америку.
Организационные детали
Питание и напитки в кафе не включены в стоимость
Место встречи по договорённости
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Роттердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 266 туристов
Архитектор, фотограф, любитель истории. Уже пару лет как живу в Роттердаме. Лоблю этот город за его архитектуру, ритм и удивительную атмосферу.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Марина
Роттердам-город с большим количеством архитектурных шедевров и весьма кстати при его посещении оказались комментарии архитектора Марии. Маршрут хорошо продуман и включение в него поездки на водном такси было особенно приятным в жаркий день
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А
Александр
Прекрасная, познавательная экскурсия. Роттердам удивил своим размахом и архитектурным разнообразием. Маршрут очень грамотно построен, включает все знаковые объекты города и совсем не утомителен. Спасибо Марии за ее отличный рассказ и за приятное знакомство с этим замечательным городом.
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Л
Лия
Ехали нетипичным путем, Роттердам был первым в путешествии по Голландии. Мария грамотно спланировала маршрут и детально,но выборочно (объять все за 2 часа и невозможно), познакомила с архитектурой и историей города. читать дальшеуменьшить
Экскурсия информативна на 100%, но при этом не утомляет. Город очаровал уютной планировкой, современным дизайном и функциональностью. Для полноты картины стоит подняться на смотровую Евромачту. Бесспорно, в этот город хочется вернуться, во многом благодаря профессионализму Марии! Спасибо Вам!
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С
Светлана
Были на экскурсии 1 мая у Марии. Нам очень понравился её рассказ, чувствуется глубокое знание темы и искренняя любовь к этому необычному городу. Мария провела нас самыми интересными улочками и читать дальшеуменьшить
смогла показать всю необычную архитектуру Роттердама в историческом видении. Получили огромное удовольствие, даже несмотря на холодную погоду. Всем гостям Роттердама рекомендую погулять с Марией по улицам города, чтобы за короткое время получить хорошее представление о нём. Спасибо, Мария!
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Г
Галина
Мария - великолепный гид и ее экскурсия уникальна и интересна! Красиво, ярко, профессионально, много узнаёте того, о чем вряд ли слышали или читали)). Взгляд архитектора на этот великолепный современный город -индивидуальный во всем и прежде всего в архитектуре! Рекомендую, будет очень интересно и комфортно погулять по этому красивому архитектурному городу и послушать профессионала своего дела
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Наталия
Прекрасная, визуально и информационно насыщенная экскурсия. Будет интересна всем, но для тех, кто хоть немного интересуется современной архитектурой Мария просто кладезь. Посмотрели и историческую часть города и современные кварталы. Большая редкость услышать рассказ о городе от профессионала архитектора, да еще внятным, красивым и нескучным и языком. Маша, большое спасибо!
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