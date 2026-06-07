30 отзывов оставили туристы

Идеальное время для экскурсии по Роттердаму - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода и дождей, но это время позволяет избежать толп туристов и увидеть город в более спокойной атмосфере.

Роттердам, один из крупнейших портов мира, предлагает уникальную возможность познакомиться с его архитектурными шедеврами.На обзорной экскурсии вы увидите ультрасовременные здания Центрального вокзала, знаменитую Ратушу, футуристический рынок с расписным потолком и

кубические дома. Прогулка по мосту Эразма откроет захватывающие виды на город и комплекс Де Роттердам. Старый новый квартал с отелем «Нью-Йорк» погрузит вас в атмосферу прошлого и настоящего. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание истории и архитектуры Роттердама

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Выжившая Ратуша

Мы встретимся у необычного ультрасовременного здания Центрального вокзала. На прогулке вас будут окружать стеклянные небоскребы и необычные строения. Особое внимание уделим городской Ратуше. Это здание, типичное для Европы, одно из немногих сохранившихся старых строений в Роттердаме. Вы прогуляетесь по саду и внутреннему дворику, а я расскажу вам об истории Ратуши, современной жизни мэрии и мэра города.

Футуристический рынок и кубики

На экскурсии вы узнаете всё самое интересное об архитектурных стилях Роттердама: я помогу вам не только не потеряться среди многообразия направлений и имен архитекторов, но и проникнуться духом города. Вы посетите роттердамский рынок, расположенный в здании с красочным расписным потолком. Кроме того, вы увидите знаменитые кубические дома – архитектурный комплекс, который словно противоречит всем математическим законам.

Мост Эразма и Де Роттердам

По реке Маас плывёт белый лебедь: это визитная карточка Роттердама – вантовой Мост Эразма. Вы прогуляетесь по нему и откроете самые интересные факты о его истории, строительстве и названии. С моста вам откроется прекрасная панорама на город и комплекс зданий Де Роттердам. Полюбоваться красивыми видами вы сможете и с расположенной неподалёку обзорной площадки.

Старый новый квартал

Один из самых главных портов Старого Света сегодня превращается в модный квартал с бесконечными кафе и магазинами. Здесь вы увидите еще одно чудом сохранившееся здание – отель «Нью-Йорк», бывший опорным пунктом для полных надежд эмигрантов, отправлявшихся в Америку.

Организационные детали