30 отзывов оставили туристы

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Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия

Знакомство с городом будущего и инноваций

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 130 за экскурсию

У этой экскурсии30 отзывов
4.93
Мария
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Мария – Гид в Роттердаме
Роттердам не похож ни на один город 🏙️ Нидерландов.

Он был практически полностью разрушен во время Второй мировой войны и затем отстроен заново, что задало тон смелым и прогрессивным архитектурным идеям и урбанистическим изменениям.

На обзорной экскурсии 🧭 по Роттердаму вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ города и узнаете, как непримечательная деревушка стала одним из самых больших городов-портов в мире.
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия

Что вас ожидает

Выжившая Ратуша
Мы встретимся у необычного ультрасовременного здания Центрального вокзала. На прогулке вас будут окружать стеклянные небоскребы и необычные строения. Особое внимание уделим городской Ратуше. Это здание, типичное для Европы, одно из немногих сохранившихся старых строений в Роттердаме. Вы прогуляетесь по саду и внутреннему дворику, а я расскажу вам об истории Ратуши, современной жизни мэрии и мэра города.

Футуристический рынок и кубики
На экскурсии вы узнаете всё самое интересное об архитектурных стилях Роттердама: я помогу вам не только не потеряться среди многообразия направлений и имен архитекторов, но и проникнуться духом города. Вы посетите роттердамский рынок, расположенный в здании с красочным расписным потолком. Кроме того, вы увидите знаменитые кубические дома – архитектурный комплекс, который словно противоречит всем математическим законам.

Мост Эразма и Де Роттердам
По реке Маас плывёт белый лебедь: это визитная карточка Роттердама – вантовой Мост Эразма. Вы прогуляетесь по нему и откроете самые интересные факты о его истории, строительстве и названии. С моста вам откроется прекрасная панорама на город и комплекс зданий Де Роттердам. Полюбоваться красивыми видами вы сможете и с расположенной неподалёку обзорной площадки.

Старый новый квартал
Один из самых главных портов Старого Света сегодня превращается в модный квартал с бесконечными кафе и магазинами. Здесь вы увидите еще одно чудом сохранившееся здание – отель «Нью-Йорк», бывший опорным пунктом для полных надежд эмигрантов, отправлявшихся в Америку.

Организационные детали

  • Питание и напитки в кафе не включены в стоимость
  • Место встречи по договорённости
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Архитектор, фотограф, любитель истории. Уже пару лет как живу в Роттердаме. Лоблю этот город за его архитектуру, ритм и удивительную атмосферу.
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30 отзывов оставили туристы

10 марта 2020
Мария - великолепный гид и ее экскурсия уникальна и интересна! Красиво, ярко, профессионально, много узнаёте того, о чем вряд ли слышали или читали )). Взгляд архитектора на этот великолепный современный город -индивидуальный во всем и прежде всего в архитектуре ! Рекомендую, будет очень интересно и комфортно погулять по этому красивому архитектурному городу и послушать профессионала своего дела
Наталия
18 ноября 2019
Прекрасная, визуально и информационно насыщенная экскурсия. Будет интересна всем, но для тех, кто хоть немного интересуется современной архитектурой Мария просто кладезь. Посмотрели и историческую часть города и современные кварталы. Большая редкость услышать рассказ о городе от профессионала архитектора, да еще внятным, красивым и нескучным и языком. Маша, большое спасибо!
2 ноября 2019
Все было очень правильно и для нас очень любезно
Ирина
27 октября 2019
Всё понравилось! Экскурсия вроде бы и легкая (время пролетело незаметно), но содержательная. В итоге полнейшая влюбленность в город.
25 октября 2019
Экскурсия очень понравилась, позволила оценить Роттердам и насладится его архитектурой. Мария очень хороший рассказчик и прекрасно разбирается в теме.
22 октября 2019
Великолепная экскурсия. Мария просто молодец провела и рассказала о всех значимых местах Роттердама.
21 октября 2019
Роттердам впечатлил, просто гимн современной архитектуре. Красивый город, необычные здания, хорошо продуманный маршрут. Спасибо, Мария!
12 августа 2019
Очень хороший маршрут, важно не полениться дойти до конца маршрута
Елена
27 июля 2019
Роттердам - город-экспериментатор! Градоначальникам нужно было иметь достаточно безрассудства, чтобы всё старое снести и дать волю молодым талантливым архитекторам! Для нас идеальным проводником по Роттердаму стала Маша! Спасибо Вам за рекомендации по Роттердамскому пиву! Всем туристам советую обязательно прокатиться на водном такси: 4 евро за 5 минут "детского восторга"!
11 июня 2019
Хороший маршрут, интересный рассказ.
Ещё 20 отзывов

Обзорные экскурсии в Роттердаме

Роттердам по максимуму!Роттердам по максимуму!Роттердам по максимуму!
70 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Впечатлиться футуристической архитектурой и посетить «кубическую» квартиру на обзорной экскурсии
Рыбацкая деревушка, огромный порт и «город будущего», восставший из пепла Второй мировой войны, — все это Роттердам! Вы увидите транспортный мост в виде лебедя и дома, напоминающие игрушечные желтые кубики и карандаши. Погуляете по «кубическому» кварталу и отведаете местные деликатесы на ультрасовременном рынке!
Роттердам — поразительный город будущегоРоттердам — поразительный город будущегоРоттердам — поразительный город будущего
От 182 за экскурсию
3.5 часа
10 отзывов
Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке
Прогулка по футуристическому Роттердаму — это возможность в реальном времени увидеть, какой может быть жизнь через несколько десятков лет. Вы познакомитесь с городом плавучих ферм, скверов и небоскребов, огородов на крыше и изделий из апельсиновой шкуры, оптимистических надежд и смелых амбиций. Узнаете о современных архитектурных и градостроительных концепциях, социальных и технологических инновациях, экопроектах, подходе к образованию и прогрессивной организации условий для горожан. И, кроме того, поймете, почему Роттердам еще и настоящая мечта гурманов!
Влюбиться в Роттердам за 3 часаВлюбиться в Роттердам за 3 часаВлюбиться в Роттердам за 3 часа
80 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Увидеть знаковые достопримечательности портового города и услышать о них самое интересное
Вы погуляете по исторической части Роттердама, впечатлитесь необычной архитектурой современных кварталов и подниметесь на Евромачту с шикарными видами. Я расскажу, что отличает Роттердам от других городов Европы, как ему удалось восстать из пепла после Второй мировой войны и чему научился здесь Петр I.

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От130 за экскурсию
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