1 отзыв оставили туристы

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Роттердам по максимуму!

Впечатлиться футуристической архитектурой и посетить «кубическую» квартиру на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre
  • Заказать экскурсию

70 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Tatiana
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
Tatiana – Гид в Роттердаме
Рыбацкая деревушка, огромный порт и «город будущего», восставший из пепла Второй мировой войны, — все это Роттердам! Вы увидите транспортный мост в виде лебедя и дома, напоминающие игрушечные желтые кубики и карандаши.

Погуляете по «кубическому» кварталу и отведаете местные деликатесы на ультрасовременном рынке!
Роттердам по максимуму!
Роттердам по максимуму!

Что вас ожидает

Эразм Роттердамский и «кубические» дома
Вы посетите последнее пристанище пилигримов на пути в Америку — церковь Святого Лаврентия — и услышите о влиянии на мировую религию Эразма Роттердамского, великого сына Нидерландов. А также раскроете значение легендарной надписи на университете, названном в его честь, погуляете по комплексу «кубических» домов и заглянете в одну из его квартир.

Торговое прошлое и настоящее города
Гуляя по старинному порту, вы узнаете, почему Роттердам называют «водными вратами Европы», какой товар приплывал на его первые причалы в 13-14 веках и каким образом работает водно-логистическая система страны сегодня. А еще выясните, что скрывает дом с гигантскими трубами на фасаде, и рассмотрите один из самых дорогих и красивых мостов Европы — «Лебедь», который держится на одном пилоне и гордо возвышается над бурными водами реки Маас.

Роттердам изнутри
Аллея памяти и скорби Второй мировой войны напомнит вам о нашей общей трагедии с Роттердамом. А здание городской Ратуши, сохранившееся после бомбардировки 1940 года, впечатлит необычным скульптурным оформлением фасадов. Помимо истории и архитектуры, вы узнаете много нового о современной жизни «королевства тюльпанов»: как здесь построена система образования, что сколько стоит, какое хобби у короля и каких необычных животных можно встретить в зоопарке.

Вкусный Роттердам
В завершение вы посетите роскошный рынок Марктхол и продегустируете более 20 видов настоящего голландского сыра, селедку «матиас», угорь, рыбную закуску «киббелинг» и другие изыски местной кухни!

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Билет в кубическую квартиру-музей не включен в стоимость — 5 евро с человека
  • По желанию, можно совместить экскурсию в Роттердаме с посещением королевской Гааги. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Роттердам по максимуму!
Роттердам по максимуму!
Роттердам по максимуму!
Роттердам по максимуму!
Роттердам по максимуму!
Роттердам по максимуму!
Роттердам по максимуму!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Здравствуйте! Моё имя Татьяна. Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерланды. Мне хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться всем с гостями. Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, свои экскурсии провожу на русском, украинском, английском языках. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря, так же как люблю его я!
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1 отзыв оставили туристы

2 марта 2020
Был на экскурсии в Роттердаме — супер! Несмотря на плохую погоду, гид Татьяна смогла увлечь и рассказать об этом удивительном городе. Если вы технократ и смотрите в будущее, однозначно рекомендую посетить этот город.

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