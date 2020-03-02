1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Эразм Роттердамский и «кубические» дома

Вы посетите последнее пристанище пилигримов на пути в Америку — церковь Святого Лаврентия — и услышите о влиянии на мировую религию Эразма Роттердамского, великого сына Нидерландов. А также раскроете значение легендарной надписи на университете, названном в его честь, погуляете по комплексу «кубических» домов и заглянете в одну из его квартир.

Торговое прошлое и настоящее города

Гуляя по старинному порту, вы узнаете, почему Роттердам называют «водными вратами Европы», какой товар приплывал на его первые причалы в 13-14 веках и каким образом работает водно-логистическая система страны сегодня. А еще выясните, что скрывает дом с гигантскими трубами на фасаде, и рассмотрите один из самых дорогих и красивых мостов Европы — «Лебедь», который держится на одном пилоне и гордо возвышается над бурными водами реки Маас.

Роттердам изнутри

Аллея памяти и скорби Второй мировой войны напомнит вам о нашей общей трагедии с Роттердамом. А здание городской Ратуши, сохранившееся после бомбардировки 1940 года, впечатлит необычным скульптурным оформлением фасадов. Помимо истории и архитектуры, вы узнаете много нового о современной жизни «королевства тюльпанов»: как здесь построена система образования, что сколько стоит, какое хобби у короля и каких необычных животных можно встретить в зоопарке.

Вкусный Роттердам

В завершение вы посетите роскошный рынок Марктхол и продегустируете более 20 видов настоящего голландского сыра, селедку «матиас», угорь, рыбную закуску «киббелинг» и другие изыски местной кухни!