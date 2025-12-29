1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для посещения Роттердама - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его прелестями. Октябрь и апрель также подходят для визита, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, город предлагает уютные мероприятия в помещении, но холод и ветер могут ограничить уличные прогулки.

Роттердам - это город, который сочетает в себе историческое наследие и современные архитектурные шедевры. Участники экскурсии смогут увидеть знаменитый мост «Лебедь», прогуляться по кварталу с кубическими домами и посетить церковь Святого Лаврентия. Завершение маршрута - дегустация местных деликатесов на рынке Марктхол. Это путешествие оставит яркие впечатления и позволит глубже понять культуру Нидерландов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Эразм Роттердамский и «кубические» дома

Вы посетите последнее пристанище пилигримов на пути в Америку — церковь Святого Лаврентия — и услышите о влиянии на мировую религию Эразма Роттердамского, великого сына Нидерландов. А также раскроете значение легендарной надписи на университете, названном в его честь, погуляете по комплексу «кубических» домов и заглянете в одну из его квартир.

Торговое прошлое и настоящее города

Гуляя по старинному порту, вы узнаете, почему Роттердам называют «водными вратами Европы», какой товар приплывал на его первые причалы в 13-14 веках и каким образом работает водно-логистическая система страны сегодня. А еще выясните, что скрывает дом с гигантскими трубами на фасаде, и рассмотрите один из самых дорогих и красивых мостов Европы — «Лебедь», который держится на одном пилоне и гордо возвышается над бурными водами реки Маас.

Роттердам изнутри

Аллея памяти и скорби Второй мировой войны напомнит вам о нашей общей трагедии с Роттердамом. А здание городской Ратуши, сохранившееся после бомбардировки 1940 года, впечатлит необычным скульптурным оформлением фасадов. Помимо истории и архитектуры, вы узнаете много нового о современной жизни «королевства тюльпанов»: как здесь построена система образования, что сколько стоит, какое хобби у короля и каких необычных животных можно встретить в зоопарке.

Вкусный Роттердам

В завершение вы посетите роскошный рынок Марктхол и продегустируете более 20 видов настоящего голландского сыра, селедку «матиас», угорь, рыбную закуску «киббелинг» и другие изыски местной кухни!

Организационные детали