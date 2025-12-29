1 отзыв оставили туристы

Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: от легендарных кубических домов до вкуснейших деликатесов на рынке. Узнайте город с новой стороны
Роттердам - это город, который сочетает в себе историческое наследие и современные архитектурные шедевры.
Участники экскурсии смогут увидеть знаменитый мост «Лебедь», прогуляться по кварталу с кубическими домами и посетить церковь Святого Лаврентия. Завершение маршрута - дегустация местных деликатесов на рынке Марктхол. Это путешествие оставит яркие впечатления и позволит глубже понять культуру Нидерландов
Лучшее время для посещения Роттердама - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его прелестями. Октябрь и апрель также подходят для визита, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, город предлагает уютные мероприятия в помещении, но холод и ветер могут ограничить уличные прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церковь Святого Лаврентия
Кубические дома
Мост «Лебедь»
Марктхол
Описание экскурсии
Эразм Роттердамский и «кубические» дома
Вы посетите последнее пристанище пилигримов на пути в Америку — церковь Святого Лаврентия — и услышите о влиянии на мировую религию Эразма Роттердамского, великого сына Нидерландов. А также раскроете значение легендарной надписи на университете, названном в его честь, погуляете по комплексу «кубических» домов и заглянете в одну из его квартир.
Торговое прошлое и настоящее города
Гуляя по старинному порту, вы узнаете, почему Роттердам называют «водными вратами Европы», какой товар приплывал на его первые причалы в 13-14 веках и каким образом работает водно-логистическая система страны сегодня. А еще выясните, что скрывает дом с гигантскими трубами на фасаде, и рассмотрите один из самых дорогих и красивых мостов Европы — «Лебедь», который держится на одном пилоне и гордо возвышается над бурными водами реки Маас.
Роттердам изнутри
Аллея памяти и скорби Второй мировой войны напомнит вам о нашей общей трагедии с Роттердамом. А здание городской Ратуши, сохранившееся после бомбардировки 1940 года, впечатлит необычным скульптурным оформлением фасадов. Помимо истории и архитектуры, вы узнаете много нового о современной жизни «королевства тюльпанов»: как здесь построена система образования, что сколько стоит, какое хобби у короля и каких необычных животных можно встретить в зоопарке.
Вкусный Роттердам
В завершение вы посетите роскошный рынок Марктхол и продегустируете более 20 видов настоящего голландского сыра, селедку «матиас», угорь, рыбную закуску «киббелинг» и другие изыски местной кухни!
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Билет в кубическую квартиру-музей не включен в стоимость — 5 евро с человека
По желанию, можно совместить экскурсию в Роттердаме с посещением королевской Гааги. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Роттердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 498 туристов
Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерландам. Хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться этим читать дальшеуменьшить
с гостями.
Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, провожу экскурсии на русском, украинском и английском языках. В моём арсенале более 30 авторских маршрутов по Нидерландам и Бельгии — на лодке, машине, пешком и на велосипеде: по замкам, главным музеям и живописным деревушкам.
С удовольствием помогу спланировать всё ваше путешествие, сделать его разносторонним и наполненным максимальным восторгом. Поделюсь рекомендациями по отелям и ресторанам. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря так же, как люблю его я!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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Елена
Татьяна прекрасный гид и хороший собеседник, рассказ хорошо структурирован и не содержит ничего лишнего, но в ответ на вопросы она сообщает много интересного дополнительно.
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Maria
Мы брали у Татьяны экскурсию по трем городам в один день - Гаага, Делфт и Роттердам. Татьяна классный гид в плане мобильности, большого количества вариантов экскурсий, как на машине, так читать дальшеуменьшить
и на поезде, подскажет как спланировать день, что успеем, куда сходить перекусить и что посмотреть еще самостоятельно, была на связи и после экскурсии. Мы выбрали вариант на машине, забирала нас сама Татьяна из отеля в Амстердаме и вечером доставила обратно туда же, это удобно туристам. Экскурсия прошла легко, время пролетело не заметно, основные достопримечательности трех городов посмотрели. Еще накануне мы просили помочь нам с экскурсией по музею Ван Гога, сама Татьяна была занята, но посоветовала свою коллегу Зару (очень рекомендую ее тоже, получилась авторская экскурсия, было интересно). Однозначно рекомендую!
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N
Natalie
Это наш первый опыт с индивидуальной экскурсией через tripster, и вообще с экскурсией. Муж и дети не любили ходить за кем то « за веревочку» но такой формат, особенно на русском читать дальшеуменьшить
нам очень понравился. Татьяна даже смогла нас забрать с отеля чтоб нам не плутать. С детьми (11 и 9 лет) было специально выбрана экскурсия 2 часа, за это время мы посмотрели весь центр, узнали много нового, получили много исторической информации и советов на дальнейшие дни. Экскурсия заканчивается в 200 м от центра дигитального искусства, который рекомендую посмотреть и взрослым и детям.
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А
Анна
Мы оказались, наверняка, непростыми клиентами, постоянно требующими остановок для кофепития и покупки мороженого. Но нужно отдать должное Татьяне, она мужественно вынесла все наши капризы и никоим образом не выказала раздражения или недовольства. За что ей огромное спасибо 🙏Экскурсия была интересной познавательной и содержательной. Однозначно рекомендую Татьяну как гида!
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Елена
Отличная экскурсия в исполнении Татьяны! Я уже несколько раз была в Роттердаме, но город с Татьяной заиграл новыми красками. Она оперативно адаптировала экскурсию под наше пожелание. Интересно, насыщенно и необычно. Очень рекомендую 🌹 Обязательно поеду с Татьяной на другие ее экскурсии.
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O
Oleg
Мы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности Роттердама. Очень рекомендую всем!