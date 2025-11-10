Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Познакомься со средневековым городом Утрехт и замком Де Хаар В 30 минутах от Амстердама находится средневековый город Утрехт, рядом с ним – самый большой и шикарный в Нидерландах замок Де Хаар. Что вы увидите: самое важное в Утрехте; необычные двухуровневые каналы; средневековые улочки; самый большой и роскошный замок Нидерландов. Что вы узнаете: историю Утрехта и замка; что разрешено и запрещено в местных церквях; зачем каналам два уровня; легенды о призраках замка Де Хаар – и многое другое. Что вы сделаете: восхититесь красотой Утрехта и замка Де Хаар; попробуете утрехтское пиво; сделаете много отличных снимков; представите себя на месте богачей Ротшильдов. Очень голландский город Гид заберет вас на автомобиле по вашему адресу и доставит в один из старейших городов нашего королевства – Утрехт Нидерланды. Время трансфера также будет потрачено с пользой: вас ждет интересный рассказ о прошлом и настоящем нашего королевства, который поможет более полно погрузиться в историю, традиции и стиль жизни современных жителей страны мельниц и тюльпанов. Мы начнем наше путешествие с Утрехта, чьи глубокие двухуровневые каналы, тоннели у воды, старые замки и самый высокий собор в стране обеспечивают ему средневековый антураж. Он напоминает о тех временах, когда Утрехт город был самостоятельным епископатом и грозой соседних провинций. В его разноцветных «пряничных» домиках плелись интриги, пылали страсти, начинались войны. Их стены до сих пор хранят множество секретов. Вместе с тем, этот город может похвастаться своими смелыми архитектурными решениями – многие современные здания выглядят очень футуристично, как, например, необычный дом Шредер со складной мебелью и раздвижными стенами. В Утрехте удивительным образом уживаются древность и современность. Например, на карильоне – старинном колокольном музыкальном инструменте, установленном на высоченной башне Домского собора, играют не только классику, но и современные хиты. Кстати, упомянутый храм, построенный в XIII в., считается старейшим в Нидерландах и возглавляет список Утрехт достопримечательности. С его высоченной башни весь город видно, как на ладони. Местный ботанический сад — также старейший в стране. Здесь приятно погулять среди растений, собранных со всего света, и посмотреть на живых бабочек, обитающих в оранжерее. Очень интересен музей музыкальных автоматов, где собраны всевозможные самоиграющие устройства, от шарманок до механических пианино. Художественное наследие города представлено в Центральном музее, а в Железнодорожном музее можно увидеть настоящие старинные паровозы и действующую интерактивную модель железной дороги. Мы увидим жилище единственного в истории папы римского голландского происхождения, а также пушечные ядра, застрявшие в стенах домов еще в XVII в., во время Столетней войны. В рамках программы Утрехт что посмотреть за 1 день вас ждет настоящая неожиданность: в старой церкви мы попробуем… крафтовое пиво и насладимся местными битерболами! Свободная протестантская страна Нидерланды имеет особые отношения с религией. Поэтому в бывшем городе епископов сегодня прямо в церкви можно найти совершенно неожиданные для нас вещи. Объяснение таких реалий можно найти в прошлых религиозных войнах, о которых я тоже расскажу! Красота и роскошь Далее мы отправимся в величественный замок Де Хаар Утрехт Нидерланды и я расскажу вам его необычную историю. Мы обсудим геральдику и символы, которые можно увидеть в украшениях интерьера, и узнаем, какие знаменитости гостили в его стенах, а также какие призраки его охраняют! В Нидерландах сохранилось довольно много старинных замков, но Де Хаар — самый большой и самый роскошный из них. Его история начинается в глубокой древности. Но то великолепие, которым он отличается сегодня — это результат реконструкции, проведенной на рубеже XIX-XX вв. на средства банкиров Ротшильдов. Благодаря усилиям лучших архитекторов и дизайнеров того времени готическая строгость каменной крепости удивительным сочетается с изысканностью интерьеров и всеми достоинствами комфортабельного жилья. Интересным фактом является то, что даже дизайн посуды был создан специально для этого жилища, а к услугам хозяев здесь имелся даже собственный парикмахерский салон. О богатстве обитателей замка свидетельствует и просторный парк с розарием, раскинувшийся рядом с замком. Это настоящий шедевр ландшафтного дизайна и отличное место для прогулок. Каждый год сказочно богатые Ротшильды организовывали в поместье Де Хар роскошные балы, на которые приглашали королей и самых известных людей XIX в. Королева Нидерландов Вильгельмина была постоянной гостьей этих событий, а известные голливудские звезды гостили здесь целыми неделями. Мы раскроем с вами некоторые секреты замка, обсудим романы и жизненные трагедии одной из самых богатых семей мира, благодаря которой можно сегодня увидеть всю эту роскошь. Продолжительность тура — 5 часов. Цена — 450 евро. В цену входит: трансфер из Амстердама машиной (максимум 6 пассажиров); информационное сопровождение гида; консультация перед поездкой и помощь в планировании всего пребывания в стране; пешеходная 2-х часовая экскурсия в Утрехте и 1,5 часовая по замку Де Хаар. 2 билета в замок Не входят в стоимость: еда, напитки, сувениры, входные билеты в замок (билеты нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО заказывать на официальном сайте). Дополнительно можно заказать экскурсию в замок Мейдерслот, который находится в 25 мин. езды от Утрехта. Именно там во времена, когда Амстердам был еще маленьким рыбацким поселком, жил, был пленен врагами и погиб граф Северной Голландии Флорис V. Стоимость экскурсии: 1,5 часа – 150 евро. Все туры и экскурсии индивидуальные, поэтому гарантированно будете только вы и ваши близкие. Я обязательно учту все ваши пожелания и сделаю акцент на темах, которые интересны именно вам.

