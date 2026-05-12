Лучшие месяцы для посещения Утрехта и замка Де Хаар - с мая по сентябрь. В это время экскурсия наиболее комфортна, так как позволяет насладиться прогулками и атмосферой без лишних забот о погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Утрехт
Замок Де Хаар
Описание экскурсии
Утрехт: грозное прошлое и уютное настоящее
Уникальный средневековый городок в самом сердце страны раньше был самостоятельным епископатом и грозой соседних провинций. Разноцветные пряничные домики, где плелись интриги и горели страсти, и по сей день хранят свои секреты. Приоткрою вам некоторые тайны, а ещё покажу две старые церкви, где можно попробовать… Как думаете, что можно там продегустировать? Проверите свои догадки на нашей экскурсии. А ещё поймёте, почему нидерландцы часто выбирают Утрехт местом жительства.
Замок де Хаар: многовековая история
Дальше мы отправимся в атмосферный замок. Он отличается исключительно продуманным интерьером, в чём вы убедитесь сами. Специально для дома-крепости даже был создан особый дизайн посуды. А к услугам хозяев имелся парикмахерский салон. Мы разберём многочисленную геральдику и символы замка. Выясним, какие знаменитости гостили в стенах крепости, и какие привидения её охраняют. Тут же, в замке, можно сделать перерыв на ланч.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят трансфер, оплата паркингов и услуги гида
Поездка пройдёт на автомобиле Seat Alhambra
Дополнительно оплачиваются билеты в замок Де Хаар — 19 €/чел. и ланч по желанию
Экскурсию будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Дополнительно по вашему желанию можно посетить замок Мёйдерслот. Это займёт 1,5 часа и будет стоить дополнительно 150 € за экскурсию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Утрехте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 498 туристов
Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерландам. Хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться этим читать дальшеуменьшить
с гостями.
Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, провожу экскурсии на русском, украинском и английском языках. В моём арсенале более 30 авторских маршрутов по Нидерландам и Бельгии — на лодке, машине, пешком и на велосипеде: по замкам, главным музеям и живописным деревушкам.
С удовольствием помогу спланировать всё ваше путешествие, сделать его разносторонним и наполненным максимальным восторгом. Поделюсь рекомендациями по отелям и ресторанам. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря так же, как люблю его я!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
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