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Утрехт и замок Де Хаар

Погрузитесь в историю Утрехта и атмосферу замка Де Хаар. Увлекательное путешествие в мир средневековья и тайн. Подходит для всей семьи
Всего в 30 минутах от Амстердама находится удивительный Утрехт и самый большой в стране замок Де Хаар.

Экскурсия предлагает прогулку по одному из старейших городов Нидерландов и атмосферному замку с привидениями.

Участники
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узнают о грозном прошлом Утрехта, посетят старинные церкви и узнают, почему местные жители выбирают этот город для жизни.

В замке Де Хаар можно будет исследовать уникальный интерьер, узнать о знаменитостях, которые здесь гостили, и даже сделать перерыв на ланч

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение крупнейшего замка Нидерландов
  • 🚗 Удобный трансфер из Амстердама
  • 👻 Атмосфера средневековья и привидений
  • 🏙️ Уникальные истории и тайны Утрехта
  • 🍽️ Возможность ланча в замке
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Утрехта и замка Де Хаар - с мая по сентябрь. В это время экскурсия наиболее комфортна, так как позволяет насладиться прогулками и атмосферой без лишних забот о погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Утрехт и замок Де Хаар
Утрехт и замок Де Хаар
Утрехт и замок Де Хаар

Что можно увидеть

  • Утрехт
  • Замок Де Хаар

Описание экскурсии

Утрехт: грозное прошлое и уютное настоящее

Уникальный средневековый городок в самом сердце страны раньше был самостоятельным епископатом и грозой соседних провинций. Разноцветные пряничные домики, где плелись интриги и горели страсти, и по сей день хранят свои секреты. Приоткрою вам некоторые тайны, а ещё покажу две старые церкви, где можно попробовать… Как думаете, что можно там продегустировать? Проверите свои догадки на нашей экскурсии. А ещё поймёте, почему нидерландцы часто выбирают Утрехт местом жительства.

Замок де Хаар: многовековая история

Дальше мы отправимся в атмосферный замок. Он отличается исключительно продуманным интерьером, в чём вы убедитесь сами. Специально для дома-крепости даже был создан особый дизайн посуды. А к услугам хозяев имелся парикмахерский салон. Мы разберём многочисленную геральдику и символы замка. Выясним, какие знаменитости гостили в стенах крепости, и какие привидения её охраняют. Тут же, в замке, можно сделать перерыв на ланч.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят трансфер, оплата паркингов и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Seat Alhambra
  • Дополнительно оплачиваются билеты в замок Де Хаар — 19 €/чел. и ланч по желанию
  • Экскурсию будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Дополнительно по вашему желанию можно посетить замок Мёйдерслот. Это займёт 1,5 часа и будет стоить дополнительно 150 € за экскурсию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Утрехте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 498 туристов
Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерландам. Хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться этим
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с гостями. Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, провожу экскурсии на русском, украинском и английском языках. В моём арсенале более 30 авторских маршрутов по Нидерландам и Бельгии — на лодке, машине, пешком и на велосипеде: по замкам, главным музеям и живописным деревушкам. С удовольствием помогу спланировать всё ваше путешествие, сделать его разносторонним и наполненным максимальным восторгом. Поделюсь рекомендациями по отелям и ресторанам. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря так же, как люблю его я!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
Интересно и увлекательно!
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Н
Все поправилось, рекомендую)
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