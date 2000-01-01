Утрехт и замок Де Хаар

Индивидуальная экскурсия в Утрехте

Посетить некогда грозный, а сейчас просто уютный городок и услышать историю средневекового замка

Всего в 30 минутах езды от Амстердама находится удивительный Утрехт и самый большой в стране замок Де Хаар. К ним я и предлагаю вам отправиться.

Мы прогуляемся по одному из самых старых городов нашего королевства и атмосферному замку с привидениями (а куда же без них!).

Обещаю вам полное погружение в историю Нидерландов, а также в современную жизнь страны мельниц и тюльпанов.
Утрехт и замок Де Хаар
Утрехт и замок Де Хаар
Утрехт и замок Де Хаар
Утрехт и замок Де Хаар
Утрехт и замок Де Хаар
Утрехт и замок Де Хаар
Утрехт и замок Де Хаар
Утрехт и замок Де Хаар
Утрехт и замок Де Хаар
Утрехт и замок Де Хаар
Утрехт и замок Де Хаар
Утрехт и замок Де Хаар
Утрехт и замок Де Хаар

Описание

Что вас ожидает

Утрехт: грозное прошлое и уютное настоящее

Уникальный средневековый городок в самом сердце страны раньше был самостоятельным епископатом и грозой соседних провинций. Разноцветные пряничные домики, где плелись интриги и горели страсти, и по сей день хранят свои секреты. Приоткрою вам некоторые тайны, а ещё покажу две старые церкви, где можно попробовать… Как думаете, что можно там продегустировать? Проверите свои догадки на нашей экскурсии. А ещё поймёте, почему нидерландцы часто выбирают Утрехт местом жительства.

Замок де Хаар: многовековая история

Дальше мы отправимся в атмосферный замок. Он отличается исключительно продуманным интерьером, в чём вы убедитесь сами. Специально для дома-крепости даже был создан особый дизайн посуды. А к услугам хозяев имелся парикмахерский салон. Мы разберём многочисленную геральдику и символы замка. Выясним, какие знаменитости гостили в стенах крепости, и какие привидения её охраняют. Тут же, в замке, можно сделать перерыв на ланч.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят трансфер, оплата паркингов и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Mitsubishi ASX
  • Дополнительно оплачиваются билеты в замок Де Хаар — 19 €/чел. и ланч по желанию
  • Экскурсию будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Дополнительно по вашему желанию можно посетить замок Мёйдерслот. Это займёт 1,5 часа и будет стоить дополнительно 150 € за экскурсию.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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