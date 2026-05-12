Лучшие месяцы для посещения Утрехта и замка Де Хаар - с мая по сентябрь. В это время экскурсия наиболее комфортна, так как позволяет насладиться прогулками и атмосферой без лишних забот о погоде.

Всего в 30 минутах от Амстердама находится удивительный Утрехт и самый большой в стране замок Де Хаар.Экскурсия предлагает прогулку по одному из старейших городов Нидерландов и атмосферному замку с привидениями.Участники

узнают о грозном прошлом Утрехта, посетят старинные церкви и узнают, почему местные жители выбирают этот город для жизни. В замке Де Хаар можно будет исследовать уникальный интерьер, узнать о знаменитостях, которые здесь гостили, и даже сделать перерыв на ланч

Описание экскурсии

Утрехт: грозное прошлое и уютное настоящее

Уникальный средневековый городок в самом сердце страны раньше был самостоятельным епископатом и грозой соседних провинций. Разноцветные пряничные домики, где плелись интриги и горели страсти, и по сей день хранят свои секреты. Приоткрою вам некоторые тайны, а ещё покажу две старые церкви, где можно попробовать… Как думаете, что можно там продегустировать? Проверите свои догадки на нашей экскурсии. А ещё поймёте, почему нидерландцы часто выбирают Утрехт местом жительства.

Замок де Хаар: многовековая история

Дальше мы отправимся в атмосферный замок. Он отличается исключительно продуманным интерьером, в чём вы убедитесь сами. Специально для дома-крепости даже был создан особый дизайн посуды. А к услугам хозяев имелся парикмахерский салон. Мы разберём многочисленную геральдику и символы замка. Выясним, какие знаменитости гостили в стенах крепости, и какие привидения её охраняют. Тут же, в замке, можно сделать перерыв на ланч.

Организационные детали