Посетить некогда грозный, а сейчас просто уютный городок и услышать историю средневекового замка
Мы прогуляемся по одному из самых старых городов нашего королевства и атмосферному замку с привидениями (а куда же без них!).
Обещаю вам полное погружение в историю Нидерландов, а также в современную жизнь страны мельниц и тюльпанов.
Описание
Что вас ожидает
Утрехт: грозное прошлое и уютное настоящее
Уникальный средневековый городок в самом сердце страны раньше был самостоятельным епископатом и грозой соседних провинций. Разноцветные пряничные домики, где плелись интриги и горели страсти, и по сей день хранят свои секреты. Приоткрою вам некоторые тайны, а ещё покажу две старые церкви, где можно попробовать… Как думаете, что можно там продегустировать? Проверите свои догадки на нашей экскурсии. А ещё поймёте, почему нидерландцы часто выбирают Утрехт местом жительства.
Замок де Хаар: многовековая история
Дальше мы отправимся в атмосферный замок. Он отличается исключительно продуманным интерьером, в чём вы убедитесь сами. Специально для дома-крепости даже был создан особый дизайн посуды. А к услугам хозяев имелся парикмахерский салон. Мы разберём многочисленную геральдику и символы замка. Выясним, какие знаменитости гостили в стенах крепости, и какие привидения её охраняют. Тут же, в замке, можно сделать перерыв на ланч.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят трансфер, оплата паркингов и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Mitsubishi ASX
- Дополнительно оплачиваются билеты в замок Де Хаар — 19 €/чел. и ланч по желанию
- Экскурсию будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Дополнительно по вашему желанию можно посетить замок Мёйдерслот. Это займёт 1,5 часа и будет стоить дополнительно 150 € за экскурсию.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.