Честно говоря, мы в совершенной растерянности и расписываемся в полной беспомощности. Мы не можем вам рассказать, что такое есть Утрехт. С одной стороны - это один из самых древних городов Нидерландов. Но с идеально сохранившимися средневековыми переулками, тайнами и легендами соседствует такое количество отличной современной архитектуры, что напоминать городу о его преклонных годах даже, право, неловко. Здесь под средневековые своды ворвалось современное искуссство, а в местных клубах отплясывают утрехтские старушки. Здесь есть совершенно удивительные музеи 🖼, но и арт-жизнь улицы составляет им весьма достойную конкуренцию. В общем, черт-те что а не город 🏙️. Какой-то сундук, куда понапихано все, что только есть удивительного и прекрасного на свете - детские свистульки и рыцарский замок 🏰, кофе на поросших мхом каменных спускающихся к самой воде ступенях и джаз в поддворотне, маленькие овечки и ведьмы, китайские танцовщицы и древняя обсерватория. Главное - не ошибиться и вытащить из этого сундука то, что нужно именно вам😃. Но с этим мы вам определенно поможем!

Мы покажем вам тот Утрехт, который скрыт от глаз путешественников, но очаровывает всех, кто готов познакомиться с ним поближе. Ведь именно с этим городом связано непереводимое на другие языки голландское слово “gezellig”, обозначающее по большому счету волшебный, обволакивающий уют и ощущение дома. Да вы непременно почувтсвуете и сами, почему Утрехт признан одним из пяти самых счастливых городов мира и лучшим городом в Нидерландах для рождения и воспитания детей.

Мы встретимся на ж/д станции Utrecht Centraal и отправимся к старому центру города мимо уютной площади с множеством симпатичных кафешек - в XVI веке здесь сжигали ведьм. Заглянем на традиционный фермерский рынок, где вы не только узнаете все о голландской кухне 🥧, но и разберетесь, какова она на вкус😃 А заодно поговорим о множестве забавных голландских традиций, связанных с едой.

Выйдем прямо на набережную «двухэтажного» канала Oudegracht и вместе разгадаем историю 📖 его создания. Здесь немыслимое количество лавочек, дизайнерских магазинов, галерей и старинных кафе. Обязательно зайдем в некоторые из них. И непременно выпьем пиво или кофе под средневековыми сводами или на шумной набережной, а можем попробовать лучшую, по версии голландцев, картошку в стране.

Прогуливаясь вдоль канала, мы узнаем тайны, прячущиеся за стенами и во двориках старинных домов. При желании заглянем в чудесный музей шарманок.

У подножия символа города, самой высокой башни Нидерландов Dom Tower, поговорим о легендах. Заглянем в увитый зеленью потайной сад, излюбленное место отдыха местных жителей.

Мимо дома Папы Римского Адриана VI узкими средневековыми улочками отправимся к неприметной церкви Святого Виллиброрда. За ее фасадом скрываются уникальные по красоте интерьеры (вход: пятница, суббота). По пути заглянем в чудесную домашнюю бакалейную лавку-музей.

Если экскурсия ⛳ придется на субботу, зайдем на цветочный рынок. Поговорим о тюльпаномании и современных цветочных аукционах.

Переместимся на уютнейший канал Drift и рассмотрим прекрасные фасады зданий.

Чуть позже отправимся немного отдохнуть в одну из живописных зеленых зон города, располагающуюся прямо вдоль канала. А потом постараемся найти самые длинные в мире стихи, которые пишутся прямо на наших глазах😃

Закончим нашу экскурсию в баре, расположившемся прямо в здании бывшей потайной церкви!