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Утрехт. На поиск тайн и сокровищ

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SNURK
SNURK – Гид из Утрехта
Утрехт.

На поиск тайн и сокровищ
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Утрехт. На поиск тайн и сокровищ
Утрехт. На поиск тайн и сокровищ

Что вы увидите

  • Что мы увидим:
  • Здание вокзала
  • Уникальное почтовое отделение начала XX века
  • Городской замок Ouden
  • Ратуша
  • Домский собор и башня Dom Tower
  • Здание университета
  • Дома Папы Римского Адриана VI
  • Церковь Святого Виллиброрда
  • Церковь Святого Петра
  • Церковь Святого Иоанна
  • Домашняя бакалейная лавка-музей
  • А также:
  • Прогуляемся в чудесных парках города
  • Увидим памятник «зайцу-мыслителю», площадь и светофор зайца Миффи
  • Посетим городской рынок и попробуем фермерский сыр, вафли с карамелью, голландскую сельдь и «киббелинг» (среда, пятница, суббота)
  • Отведаем лучшую в Голландии картошку «french fries»
  • Попробуем бельгийского пива в здании бывшей потайной церкви
Честно говоря, мы в совершенной растерянности и расписываемся в полной беспомощности. Мы не можем вам рассказать, что такое есть Утрехт. С одной стороны - это один из самых древних городов Нидерландов. Но с идеально сохранившимися средневековыми переулками, тайнами и легендами соседствует такое количество отличной современной архитектуры, что напоминать городу о его преклонных годах даже, право, неловко. Здесь под средневековые своды ворвалось современное искуссство, а в местных клубах отплясывают утрехтские старушки. Здесь есть совершенно удивительные музеи 🖼, но и арт-жизнь улицы составляет им весьма достойную конкуренцию. В общем, черт-те что а не город 🏙️. Какой-то сундук, куда понапихано все, что только есть удивительного и прекрасного на свете - детские свистульки и рыцарский замок 🏰, кофе на поросших мхом каменных спускающихся к самой воде ступенях и джаз в поддворотне, маленькие овечки и ведьмы, китайские танцовщицы и древняя обсерватория. Главное - не ошибиться и вытащить из этого сундука то, что нужно именно вам😃. Но с этим мы вам определенно поможем!
Мы покажем вам тот Утрехт, который скрыт от глаз путешественников, но очаровывает всех, кто готов познакомиться с ним поближе. Ведь именно с этим городом связано непереводимое на другие языки голландское слово “gezellig”, обозначающее по большому счету волшебный, обволакивающий уют и ощущение дома. Да вы непременно почувтсвуете и сами, почему Утрехт признан одним из пяти самых счастливых городов мира и лучшим городом в Нидерландах для рождения и воспитания детей.
Мы встретимся на ж/д станции Utrecht Centraal и отправимся к старому центру города мимо уютной площади с множеством симпатичных кафешек - в XVI веке здесь сжигали ведьм. Заглянем на традиционный фермерский рынок, где вы не только узнаете все о голландской кухне 🥧, но и разберетесь, какова она на вкус😃 А заодно поговорим о множестве забавных голландских традиций, связанных с едой.
Выйдем прямо на набережную «двухэтажного» канала Oudegracht и вместе разгадаем историю 📖 его создания. Здесь немыслимое количество лавочек, дизайнерских магазинов, галерей и старинных кафе. Обязательно зайдем в некоторые из них. И непременно выпьем пиво или кофе под средневековыми сводами или на шумной набережной, а можем попробовать лучшую, по версии голландцев, картошку в стране.
Прогуливаясь вдоль канала, мы узнаем тайны, прячущиеся за стенами и во двориках старинных домов. При желании заглянем в чудесный музей шарманок.
У подножия символа города, самой высокой башни Нидерландов Dom Tower, поговорим о легендах. Заглянем в увитый зеленью потайной сад, излюбленное место отдыха местных жителей.
Мимо дома Папы Римского Адриана VI узкими средневековыми улочками отправимся к неприметной церкви Святого Виллиброрда. За ее фасадом скрываются уникальные по красоте интерьеры (вход: пятница, суббота). По пути заглянем в чудесную домашнюю бакалейную лавку-музей.
Если экскурсия ⛳ придется на субботу, зайдем на цветочный рынок. Поговорим о тюльпаномании и современных цветочных аукционах.
Переместимся на уютнейший канал Drift и рассмотрим прекрасные фасады зданий.
Чуть позже отправимся немного отдохнуть в одну из живописных зеленых зон города, располагающуюся прямо вдоль канала. А потом постараемся найти самые длинные в мире стихи, которые пишутся прямо на наших глазах😃
Закончим нашу экскурсию в баре, расположившемся прямо в здании бывшей потайной церкви!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • При желании после экскурсии можно отправиться в очень необычный дом, построенный классиком модернистской архитектуры Герритом Ритвельдом, или в интерактивный музей железных дорог, или в музей зайца Миффи, или в музей шарманок. А уж в самый большой замок Нидерландов Де Хаар заехать нужно обязательно. Впрочем, туда у нас есть и отдельная экскурсия.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Утрехт. На поиск тайн и сокровищ
Утрехт. На поиск тайн и сокровищ

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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