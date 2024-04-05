Индивидуальная экскурсия по Утрехту раскрывает его скрытые уголки и богатую историю. Прогулка по старинным улочкам и набережным канала Oudegracht, посещение фермерского рынка и уникальных музеев создают неповторимое впечатление. Здесь можно попробовать голландскую кухню и узнать о местных традициях. Утрехт - это место, где уют и счастье становятся осязаемыми. Прогулка вдоль канала и знакомство с легендами города оставят незабываемые впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Утренний Утрехт: Очарование Древнего Города

С завораживающим сочетанием истории и современности, Утрехт поражает своей уникальной атмосферой. Это один из самых древних городов Нидерландов, где сохранились средневековые улочки и тайны, вместе с современными архитектурными решениями. Здесь живет дух времени, переплетённый с актуальным искусством, а местные клубы радуют своим разнообразием.

Удивительные Музеи и Арт-Жизнь

В Утрехте находятся музеи, которые стоит посетить, а арт-жизнь улиц составляет им достойную конкуренцию. Город напоминает сундук, полный сокровищ – от детских свистулек до шикарных рыцарских замков, от уютных кафе до джазовых вечеров. Главное – узнать, что именно вам интересно!

Погружение в Уют Утрехта

При встрече на ж/д станции Utrecht Centraal мы направимся к старому центру города, мимо уютной площади с кафешками, где когда-то происходили всякие события.

Заглянем на традиционный фермерский рынок, чтобы узнать о голландской кухне и её вкусах.

Поговорим о забавных голландских традициях, связанных с едой.

Прогулка по Каналу Oudegracht

На набережной «двухэтажного» канала Oudegracht вы сможете насладиться атмосферой, прогулявшись мимо многочисленных лавочек, дизайнерских магазинов и старинных кафе. Здесь можно попробовать лучшую, по мнению голландцев, картошку.

Легенды и Тайны Утрехта

У подножия Dom Tower, самой высокой башни Нидерландов, мы изучим местные легенды. Также заберёмся в красивый потайной сад, чтобы отдохнуть от городского смятения.

Заключение Экскурсии

Не забудьте про замечательный домашний бакалейный магазин и, если будете в субботу, посетите цветочный рынок с его тюльпанами. Мы завершим нашу экскурсию в баре, который разместился в здании бывшей потайной церкви. Это будет незабываемая прогулка!

Важно: Экскурсии проводятся по запросу. Пожалуйста, вносите предоплату после подтверждения вашей даты и времени гида.