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Утрехт. На поиск тайн и сокровищ

Погрузитесь в атмосферу Утрехта, где средневековье встречается с современностью. Узнайте тайны города и насладитесь его уютом
Индивидуальная экскурсия по Утрехту раскрывает его скрытые уголки и богатую историю.

Прогулка по старинным улочкам и набережным канала Oudegracht, посещение фермерского рынка и уникальных музеев создают неповторимое впечатление. Здесь можно попробовать голландскую кухню и узнать о местных традициях. Утрехт - это место, где уют и счастье становятся осязаемыми. Прогулка вдоль канала и знакомство с легендами города оставят незабываемые впечатления
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Средневековые улочки и каналы
  • 🍽️ Вкус голландской кухни
  • 🎨 Уникальные музеи и галереи
  • 🌿 Уют и атмосфера города
  • 📜 Легенды и истории Утрехта
Утрехт. На поиск тайн и сокровищ
Утрехт. На поиск тайн и сокровищ
Утрехт. На поиск тайн и сокровищ

Что можно увидеть

  • Dom Tower
  • Oudegracht
  • Церковь Святого Виллиброрда
  • Фермерский рынок

Описание экскурсии

Утренний Утрехт: Очарование Древнего Города

С завораживающим сочетанием истории и современности, Утрехт поражает своей уникальной атмосферой. Это один из самых древних городов Нидерландов, где сохранились средневековые улочки и тайны, вместе с современными архитектурными решениями. Здесь живет дух времени, переплетённый с актуальным искусством, а местные клубы радуют своим разнообразием.

Удивительные Музеи и Арт-Жизнь

В Утрехте находятся музеи, которые стоит посетить, а арт-жизнь улиц составляет им достойную конкуренцию. Город напоминает сундук, полный сокровищ – от детских свистулек до шикарных рыцарских замков, от уютных кафе до джазовых вечеров. Главное – узнать, что именно вам интересно!

Погружение в Уют Утрехта

При встрече на ж/д станции Utrecht Centraal мы направимся к старому центру города, мимо уютной площади с кафешками, где когда-то происходили всякие события.

  • Заглянем на традиционный фермерский рынок, чтобы узнать о голландской кухне и её вкусах.
  • Поговорим о забавных голландских традициях, связанных с едой.

Прогулка по Каналу Oudegracht

На набережной «двухэтажного» канала Oudegracht вы сможете насладиться атмосферой, прогулявшись мимо многочисленных лавочек, дизайнерских магазинов и старинных кафе. Здесь можно попробовать лучшую, по мнению голландцев, картошку.

Легенды и Тайны Утрехта

У подножия Dom Tower, самой высокой башни Нидерландов, мы изучим местные легенды. Также заберёмся в красивый потайной сад, чтобы отдохнуть от городского смятения.

Заключение Экскурсии

Не забудьте про замечательный домашний бакалейный магазин и, если будете в субботу, посетите цветочный рынок с его тюльпанами. Мы завершим нашу экскурсию в баре, который разместился в здании бывшей потайной церкви. Это будет незабываемая прогулка!

Важно: Экскурсии проводятся по запросу. Пожалуйста, вносите предоплату после подтверждения вашей даты и времени гида.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Что мы увидим:
  • Здание вокзала
  • Уникальное почтовое отделение начала XX века
  • Городской замок Ouden
  • Ратуша
  • Домский собор и башня Dom Tower
  • Здание университета
  • Дома Папы Римского Адриана VI
  • Церковь Святого Виллиброрда
  • Церковь Святого Петра
  • Церковь Святого Иоанна
  • Домашняя бакалейная лавка-музей
  • А также:
  • Прогуляемся в чудесных парках города
  • Увидим памятник «зайцу-мыслителю», площадь и светофор зайца Миффи
  • Посетим городской рынок и попробуем фермерский сыр, вафли с карамелью, голландскую сельдь и «киббелинг» (среда, пятница, суббота)
  • Отведаем лучшую в Голландии картошку «french fries»
  • Попробуем бельгийского пива в здании бывшей потайной церкви
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • При желании после экскурсии можно отправиться в очень необычный дом, построенный классиком модернистской архитектуры Герритом Ритвельдом, или в интерактивный музей железных дорог, или в музей зайца Миффи, или в музей шарманок. А уж в самый большой замок Нидерландов Де Хаар заехать нужно обязательно. Впрочем, туда у нас есть и отдельная экскурсия.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Фантастическая экскурсия!!! Очень понравилось
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