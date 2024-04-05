Прогулка по старинным улочкам и набережным канала Oudegracht, посещение фермерского рынка и уникальных музеев создают неповторимое впечатление. Здесь можно попробовать голландскую кухню и узнать о местных традициях. Утрехт - это место, где уют и счастье становятся осязаемыми. Прогулка вдоль канала и знакомство с легендами города оставят незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Средневековые улочки и каналы
- 🍽️ Вкус голландской кухни
- 🎨 Уникальные музеи и галереи
- 🌿 Уют и атмосфера города
- 📜 Легенды и истории Утрехта
Что можно увидеть
- Dom Tower
- Oudegracht
- Церковь Святого Виллиброрда
- Фермерский рынок
Описание экскурсии
Утренний Утрехт: Очарование Древнего Города
С завораживающим сочетанием истории и современности, Утрехт поражает своей уникальной атмосферой. Это один из самых древних городов Нидерландов, где сохранились средневековые улочки и тайны, вместе с современными архитектурными решениями. Здесь живет дух времени, переплетённый с актуальным искусством, а местные клубы радуют своим разнообразием.
Удивительные Музеи и Арт-Жизнь
В Утрехте находятся музеи, которые стоит посетить, а арт-жизнь улиц составляет им достойную конкуренцию. Город напоминает сундук, полный сокровищ – от детских свистулек до шикарных рыцарских замков, от уютных кафе до джазовых вечеров. Главное – узнать, что именно вам интересно!
Погружение в Уют Утрехта
При встрече на ж/д станции Utrecht Centraal мы направимся к старому центру города, мимо уютной площади с кафешками, где когда-то происходили всякие события.
- Заглянем на традиционный фермерский рынок, чтобы узнать о голландской кухне и её вкусах.
- Поговорим о забавных голландских традициях, связанных с едой.
Прогулка по Каналу Oudegracht
На набережной «двухэтажного» канала Oudegracht вы сможете насладиться атмосферой, прогулявшись мимо многочисленных лавочек, дизайнерских магазинов и старинных кафе. Здесь можно попробовать лучшую, по мнению голландцев, картошку.
Легенды и Тайны Утрехта
У подножия Dom Tower, самой высокой башни Нидерландов, мы изучим местные легенды. Также заберёмся в красивый потайной сад, чтобы отдохнуть от городского смятения.
Заключение Экскурсии
Не забудьте про замечательный домашний бакалейный магазин и, если будете в субботу, посетите цветочный рынок с его тюльпанами. Мы завершим нашу экскурсию в баре, который разместился в здании бывшей потайной церкви. Это будет незабываемая прогулка!
Важно: Экскурсии проводятся по запросу. Пожалуйста, вносите предоплату после подтверждения вашей даты и времени гида.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Что мы увидим:
- Здание вокзала
- Уникальное почтовое отделение начала XX века
- Городской замок Ouden
- Ратуша
- Домский собор и башня Dom Tower
- Здание университета
- Дома Папы Римского Адриана VI
- Церковь Святого Виллиброрда
- Церковь Святого Петра
- Церковь Святого Иоанна
- Домашняя бакалейная лавка-музей
- А также:
- Прогуляемся в чудесных парках города
- Увидим памятник «зайцу-мыслителю», площадь и светофор зайца Миффи
- Посетим городской рынок и попробуем фермерский сыр, вафли с карамелью, голландскую сельдь и «киббелинг» (среда, пятница, суббота)
- Отведаем лучшую в Голландии картошку «french fries»
- Попробуем бельгийского пива в здании бывшей потайной церкви
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- При желании после экскурсии можно отправиться в очень необычный дом, построенный классиком модернистской архитектуры Герритом Ритвельдом, или в интерактивный музей железных дорог, или в музей зайца Миффи, или в музей шарманок. А уж в самый большой замок Нидерландов Де Хаар заехать нужно обязательно. Впрочем, туда у нас есть и отдельная экскурсия.