Всё о Зиндере

Полезная информация о Зиндере

Что нужно знать о Зиндере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Зиндере
21:5724
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇪 Нигер
Название городаЗиндер
По-английскиZinder
Столица регионаЗиндер является столицей региона
Население города191 424 чел.
АэропортЗиндер ZND (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Niamey
Средняя высота460 м. от уровня моря

Где находится Зиндер на карте