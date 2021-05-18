Полезная информация о Зиндере
Что нужно знать о Зиндере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Зиндере
21:5724
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇪 Нигер
|Название города
|Зиндер
|По-английски
|Zinder
|Столица региона
|Зиндер является столицей региона
|Население города
|191 424 чел.
|Аэропорт
|Зиндер ZND (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Niamey
|Средняя высота
|460 м. от уровня моря