Полезная информация о Нигере
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Флаг Нигера
|Название
|Нигер
|Эмодзи флаг
|🇳🇪
|Полное название
|Республика Нигер
|По-английски
|Niger
|Столица
|Ниамей
|Города
|Список городов
|Валюта
|Франк КФА (Западная Африка)
|Площадь
|1 267 000 км²
|Население
|20 715 000 чел.
|Телефонный код
|+227
|Код ISO
|NE
|Основной домен
|.NE
|Соседние страны
|🇩🇿 Алжир🇧🇯 Бенин🇱🇾 Ливия🇲🇱 Мали🇳🇬 Нигерия🇹🇩 Чад
Где находится Нигер на карте
Нигер