Всё о Нигере

Полезная информация о Нигере

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Флаг Нигера
Флаг Нигера
НазваниеНигер
Эмодзи флаг🇳🇪
Полное названиеРеспублика Нигер
По-английскиNiger
СтолицаНиамей
ГородаСписок городов
ВалютаФранк КФА (Западная Африка)
Площадь1 267 000 км²
Население20 715 000 чел.
Телефонный код+227
Код ISONE
Основной домен.NE
Соседние страны🇩🇿 Алжир🇧🇯 Бенин🇱🇾 Ливия🇲🇱 Мали🇳🇬 Нигерия🇹🇩 Чад

Где находится Нигер на карте

Нигер фото страны
Нигер

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