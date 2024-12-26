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Норвегия от Бергена до Олесунна: треккинги и лёгкие прогулки

Покорить живописные фьорды, пройтись по леднику Нигардсбреен и постоять на «Языке Тролля»
Фьорды и водопады, озёра и разноцветные домики деревушек и городков, горы и реки — едем любоваться невероятной северной природой! Возьмите с собой любовь к приключениям и треккинговые ботинки — и
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вперёд, покорять норвежские красоты и пленяться головокружительными видами! В туре будет время и на отдых — большая часть дней в программе отведена несложным прогулкам — и более энергозатратные походы: например, на легендарный скальный выступ «Язык Тролля». Также будем наслаждаться видами во время автопереездов и паромных переправ.

5
5 отзывов
Норвегия от Бергена до Олесунна: треккинги и лёгкие прогулки
Норвегия от Бергена до Олесунна: треккинги и лёгкие прогулки
Норвегия от Бергена до Олесунна: треккинги и лёгкие прогулки

Описание тура

Организационные детали

БИЛЕТЫ
Прибытие в Берген: День 1, в любое время; лучше днём, чтобы успеть собраться, познакомиться.
Отъезд из Олесунна: День завершающий, в любое время (в этот день свободное время в Олесунне).

Рекомендации по билетам в Bergen:
Добраться в Берген можно:
• на самолёте, из Норвегии (как правило, из Осло) или других стран.
или
• на поезде из Осло.
Есть несколько рейсов Oslo-Bergen в день, 06:25, 08:25, 12:03, 16:25, 23:03, время в пути около 7 часов (по очень красивой дороге).

  • Информацию о расписании поездов необходимо проверять! Продажа открывается за 90 дней до поездки (иногда за 120 дней).

В заключительный день можно остаться в Олесунне и переночевать ещё. Если нужно, поможем с размещением (сообщите заранее).
Можно вылететь из Олесунна. Это самый простой вариант. Внутренний рейс в Осло обычно стоит 70-100€, перелёты по Норвегии удобны и популярны. Но, возможно, вы запланируете воспользоваться другим маршрутом.
Возможны варианты трансфера в Берген (нужно обсуждать в каждом туре индивидуально).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Берген, размещение в отеле, отдых

Сегодня вы прибываете в Берген в любое удобное время и размещаетесь в гостевом доме или отеле. На этот день не запланировано экскурсий, чтобы вы успели добраться и отдохнуть после дороги.

Прибытие в Берген, размещение в отеле, отдыхПрибытие в Берген, размещение в отеле, отдыхПрибытие в Берген, размещение в отеле, отдыхПрибытие в Берген, размещение в отеле, отдых
2 день

Переезд в город Одда

Утром из Бергена по живописной дороге поедем в сторону городка Одда (около 150 км), где проведем 2 ночи. Сделаем остановки около красивых водопадов, затем совершим паромную переправу. После сможем прогуляться по берегу озера.

По приезде вы можете самостоятельно совершить лёгкий треккинг, прогуляться по окрестностям и насладиться красотой фьорда.

Переезд в город ОддаПереезд в город ОддаПереезд в город ОддаПереезд в город Одда
3 день

Треккинг к «Языку Тролля»

Сегодня у нас незабываемый и важный день! Мы совершим треккинг к легендарному «Языку Тролля» — скалистому горизонтальному выступу, который возвышается над сине-бирюзовым озером на высоте 700 метров.

Нам понадобится выносливость — маршрут довольно сложный: несколько часов мы будем идти по холмам, скалам, камням. Но обещаем — будет очень красиво! Те, кто не уверен в своих силах для такого треккинга, могут совершить лёгкие прогулки около городка: например, сходить на язык ледника Буарбрин, посетить кафе и попробовать местное пиво.

Всего за день проедем около 55 км (3 часа), пройдём пешком 22 км с набором высоты около 700 м.

Треккинг к «Языку Тролля»Треккинг к «Языку Тролля»Треккинг к «Языку Тролля»Треккинг к «Языку Тролля»
4 день

Водопады, смотровые площадки, переезд во Флом

Отдохнув после напряжённого дня, посетим водопады и смотровые площадки. По желанию можем заглянуть в деревню викингов в Гудвангене (входной билет оплачивается дополнительно).

Далее отправимся в живописный городок Флом, расположенный на фьорде, куда, не смотря на небольшие размеры, приходят и корабли, и поезда. Будет возможность отправиться туда на корабле: водная прогулка займёт 2 часа с посещением фьорда (оплачивается дополнительно). По прибытии будет время совершить несложные прогулки и полюбоваться местными фьордами, горами и водопадами.

Всего за день проедем около 150 км, включая паром (3 часа).

Водопады, смотровые площадки, переезд во ФломВодопады, смотровые площадки, переезд во ФломВодопады, смотровые площадки, переезд во ФломВодопады, смотровые площадки, переезд во ФломВодопады, смотровые площадки, переезд во ФломВодопады, смотровые площадки, переезд во Флом
5 день

Ледник Нигардсбреен, переезд в Гаупне

Утром посетим смотровую площадку в 15 км от Флома, проедем по живописной дороге через перевал. Во второй половине дня переедем к леднику Нигардсбреен и прогуляемся по нему 3-4 км. Если будет возможность преодолеть часть этого пути к леднику на лодке, рекомендуем, это очень красиво (оплачивается дополнительно около €6-7 в одну строну). Назад можно вернуться пешком или тоже на лодке.

После небольшой красивой прогулки около ледника отправимся на ночлег в этом районе.

На ночь остановимся в районе деревушке Гаупне. Всего за день проедем около 170 км, включая паром (3,5-4 часа), пройдём пешком 8 км.

Ледник Нигардсбреен, переезд в ГаупнеЛедник Нигардсбреен, переезд в ГаупнеЛедник Нигардсбреен, переезд в ГаупнеЛедник Нигардсбреен, переезд в ГаупнеЛедник Нигардсбреен, переезд в Гаупне
6 день

Фьорд Гейрангер

Сегодня доедем до Гейрангер-фьорда (в пути около 3-4 часов). По приезде насладимся видом на фьорд с разных смотровых точек. Желающие могут прокатиться по фьорду на большом туристическом корабле или на небольшой лодке и посмотреть на живописные водопады (за доплату).

Фьорд ГейрангерФьорд ГейрангерФьорд ГейрангерФьорд Гейрангер
7 день

Переезд в Олесунн

В этот день отправимся в город Олесунн. Если будет открыто, проедем по красивейшей «Дороге троллей» или «Лестнице троллей». Если этот путь будет закрыт, сможем полюбоваться ею со смотровой площадки.

Во второй половине дня приедем в город. Всего за день проедем около 200 км, включая паром (около 4 часов).

Переезд в ОлесуннПереезд в ОлесуннПереезд в ОлесуннПереезд в ОлесуннПереезд в Олесунн
8 день

Отъезд

В этот день наш тур завершается. Вы можете задержаться в живописном Олесунне, построенном на островах между двумя фьордами в стиле ар-нуво и внесённом в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник€2290
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Экскурсии и трансферы по программе
  • Паромные переправы
  • Услуги местного русскоязычного гида
Что не входит в цену
  • Дорога до Бергена и обратно из Олесунна
  • Питание
  • Оформление шенгенской визы и страховки
  • Посещение деревни викингов - около €20-25
  • 1-местное размещение - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Берген, в любое время, лучше днём. Трансфер от аэропорта обсуждается и оплачивается отдельно
Завершение: Олесунн, любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Бергене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 48 туристов
Привет! Я Светлана. Начала работать гидом в 2017 году в Грузии. Потом работала гидом в Москве. Сейчас организую туры в Исландию, Норвегию, Турцию, Кыргызстан и др. Изучать нашу прекрасную планету во всех
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её проявлениях — моя любовь. Обожаю ездить, ходить, залезать, смотреть и восхищаться. Доводилось много «жить из чемоданчика». Я прошла путь Camino de Santiago в Испании (ножками 30 дней), посетила десятки стран, обожаю северные. Норвегия и Исландия — это любовь с первого взгляда. В общем, путешествую сама и «путешествую» других! Сотни довольных участников моих туров со всего мира помогают мне расти и двигаться дальше.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Я присоединилась к поездке в Норвегию. Моей главной целью было увидеть необычную природу Норвегии. Поездка превзошла все мои ожидания! Великолепные пейзажи, красоты фьордов и Лофотенских островов подарили мне море эмоций.
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Это было незабываемое зрелище. Также мне понравились хайкинги - преодоление себя при подьеме на гору чтобы полюбоваться красивыми видами форвардов. И конечно же норвежская баня по вечерам. Необычна она была тем что там было окно с видом на залив. Группа наша была дружная, мы обменивались впечатлениями за вкусными ужинами. Интересно было останавливаться в норвежских домах и видеть быт местных норвежцев. Наш гид Дима был очень ответственный и интересно все рассказывал. Спасибо Светлане за организацию. Очень рекомендую путешествие со Светланой!
Добавление: Мы посетили музей викингов, деревушку, где увидели дома и быт рыбаков в прошлом, также посмотрели заготовку и сушку рыб на причале. Поездка на пароме в ближайший супермаркет также позволила насладиться видами Лофотенов. В нашей группе собрались люди из разных стран - Германии, Польши, Бельгии и Америки. Вечером вместе мы готовили блюда из местных морепродуктов.

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Ж
Я осталась в полном восторге от этой поездки, чувствовала себя комфортно на протяжении всего тура. Огромное спасибо гиду за его профессионализм и заботу! Если бы можно было ставить оценки выше
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обычных, я бы поставила 10 миллионов баллов. Очень впечатляет.
Каждый момент в Норвегии был удивительным, я словно очарована самой страной, туром и гидом. За все 11 дней меня не покидало ощущение счастья, с утра до вечера, каждое утро хотелось начинать новый день с предвкушением приключений и новых маршрутов. И ужин с красной рыбой становился настоящим праздником. Я уже мечтаю о следующем путешествии на Лофотены!
Восхищение и благодарность сложно выразить словами. Особая признательность нашему гиду Евгению, который так сильно любит Норвегию, благодаря ему мы покорили вершины, которые иначе остались бы недосягаемыми. Также спасибо Светлане, которая отлично организовала всё путешествие, и всей нашей дружной группе. Норвегия, я обязательно вернусь!
На планете множество уголков, куда хочется отправиться, но есть места, о которых думаешь постоянно, и именно Норвегия для меня стала такой мечтой. Она покорила меня с первого упоминания и первого взгляда. Если у вас есть возможность отправиться в путешествие, обязательно поставьте Норвегию в списке приоритетов. Всё было организовано на высшем уровне благодаря Светлане.

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А
Женя, наш гид и настоящий эксперт по Норвегии, собрал отличную команду, с которой мы быстро научились помогать друг другу и вместе решать бытовые вопросы, от приготовления еды на мангале до
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сбора и жарки грибов.
Основная часть тура включала пешие прогулки по самым знаменитым местам, где можно было вдохнуть чистый воздух, насладиться северной природой, лесами, водопадами и прекрасными видами, а после — отдохнуть в уютных гостевых домах.
В моё личное расписание легко вписались посещения музеев и концертов в Осло и Бергене, расслабление в спа-центрах Бергена и Алесуна, а также знакомство с архитектурой, старым городом в Бергене и арт-нуво в Алесуне. Там же были аквариум и немного шопинга, а в Одде я попробовал невероятно ароматную местную клубнику. В каждом городе не обходилось без долгих прогулок.
Впечатлил вид на Язык Тролля. Для меня этот маршрут оказался сложным, особенно первая часть — около шести часов подъёма по крутым склонам с уклоном до 60 градусов. Но открывающиеся вокруг пейзажи стоили каждой затраченной силы. В итоге это почти полдня активного движения, которое можно назвать отличной кардио-тренировкой. Всем, кто любит природу и вызовы, советую попробовать!
Интересно было наблюдать, как местные легко и непринуждённо обходят нас на пути, они в шортах и майках, с лёгкой походкой и крепкой физической формой, при этом несут большое количество снаряжения, будто проходя долгий путь с грузом.

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В
Норвегия поразила меня своей удивительной природой и оставила глубокое впечатление. Если понадобится помощь с экскурсиями или турами там, советую обращаться к Светлане, она действительно выручает.
Экскурсия по Осло прошла отлично, гид
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был просто замечательным. Сейчас мы готовимся к полёту в Берген, где нас ждёт масштабная поездка к фьорду.
Возвращаясь в аэропорт, не могу не выразить благодарность Светлане за поддержку и полезные советы. Впечатления от увиденного, нечто особенное, такого великолепия мои глаза ещё не встречали! Норвегия впечатляет по-настоящему.

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И
Сейчас едем в аэропорт и уже с теплотой вспоминаем нашу поездку. Норвегия покорила нас без остатка. Большое спасибо Светлане и Диме за отличную организацию этого незабываемого путешествия!
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