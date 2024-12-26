Описание тура
Организационные детали
БИЛЕТЫ
Прибытие в Берген: День 1, в любое время; лучше днём, чтобы успеть собраться, познакомиться.
Отъезд из Олесунна: День завершающий, в любое время (в этот день свободное время в Олесунне).
Рекомендации по билетам в Bergen:
Добраться в Берген можно:
• на самолёте, из Норвегии (как правило, из Осло) или других стран.
или
• на поезде из Осло.
Есть несколько рейсов Oslo-Bergen в день, 06:25, 08:25, 12:03, 16:25, 23:03, время в пути около 7 часов (по очень красивой дороге).
- Информацию о расписании поездов необходимо проверять! Продажа открывается за 90 дней до поездки (иногда за 120 дней).
В заключительный день можно остаться в Олесунне и переночевать ещё. Если нужно, поможем с размещением (сообщите заранее).
Можно вылететь из Олесунна. Это самый простой вариант. Внутренний рейс в Осло обычно стоит 70-100€, перелёты по Норвегии удобны и популярны. Но, возможно, вы запланируете воспользоваться другим маршрутом.
Возможны варианты трансфера в Берген (нужно обсуждать в каждом туре индивидуально).
Программа тура по дням
Прибытие в Берген, размещение в отеле, отдых
Сегодня вы прибываете в Берген в любое удобное время и размещаетесь в гостевом доме или отеле. На этот день не запланировано экскурсий, чтобы вы успели добраться и отдохнуть после дороги.
Переезд в город Одда
Утром из Бергена по живописной дороге поедем в сторону городка Одда (около 150 км), где проведем 2 ночи. Сделаем остановки около красивых водопадов, затем совершим паромную переправу. После сможем прогуляться по берегу озера.
По приезде вы можете самостоятельно совершить лёгкий треккинг, прогуляться по окрестностям и насладиться красотой фьорда.
Треккинг к «Языку Тролля»
Сегодня у нас незабываемый и важный день! Мы совершим треккинг к легендарному «Языку Тролля» — скалистому горизонтальному выступу, который возвышается над сине-бирюзовым озером на высоте 700 метров.
Нам понадобится выносливость — маршрут довольно сложный: несколько часов мы будем идти по холмам, скалам, камням. Но обещаем — будет очень красиво! Те, кто не уверен в своих силах для такого треккинга, могут совершить лёгкие прогулки около городка: например, сходить на язык ледника Буарбрин, посетить кафе и попробовать местное пиво.
Всего за день проедем около 55 км (3 часа), пройдём пешком 22 км с набором высоты около 700 м.
Водопады, смотровые площадки, переезд во Флом
Отдохнув после напряжённого дня, посетим водопады и смотровые площадки. По желанию можем заглянуть в деревню викингов в Гудвангене (входной билет оплачивается дополнительно).
Далее отправимся в живописный городок Флом, расположенный на фьорде, куда, не смотря на небольшие размеры, приходят и корабли, и поезда. Будет возможность отправиться туда на корабле: водная прогулка займёт 2 часа с посещением фьорда (оплачивается дополнительно). По прибытии будет время совершить несложные прогулки и полюбоваться местными фьордами, горами и водопадами.
Всего за день проедем около 150 км, включая паром (3 часа).
Ледник Нигардсбреен, переезд в Гаупне
Утром посетим смотровую площадку в 15 км от Флома, проедем по живописной дороге через перевал. Во второй половине дня переедем к леднику Нигардсбреен и прогуляемся по нему 3-4 км. Если будет возможность преодолеть часть этого пути к леднику на лодке, рекомендуем, это очень красиво (оплачивается дополнительно около €6-7 в одну строну). Назад можно вернуться пешком или тоже на лодке.
После небольшой красивой прогулки около ледника отправимся на ночлег в этом районе.
На ночь остановимся в районе деревушке Гаупне. Всего за день проедем около 170 км, включая паром (3,5-4 часа), пройдём пешком 8 км.
Фьорд Гейрангер
Сегодня доедем до Гейрангер-фьорда (в пути около 3-4 часов). По приезде насладимся видом на фьорд с разных смотровых точек. Желающие могут прокатиться по фьорду на большом туристическом корабле или на небольшой лодке и посмотреть на живописные водопады (за доплату).
Переезд в Олесунн
В этот день отправимся в город Олесунн. Если будет открыто, проедем по красивейшей «Дороге троллей» или «Лестнице троллей». Если этот путь будет закрыт, сможем полюбоваться ею со смотровой площадки.
Во второй половине дня приедем в город. Всего за день проедем около 200 км, включая паром (около 4 часов).
Отъезд
В этот день наш тур завершается. Вы можете задержаться в живописном Олесунне, построенном на островах между двумя фьордами в стиле ар-нуво и внесённом в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€2290
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Экскурсии и трансферы по программе
- Паромные переправы
- Услуги местного русскоязычного гида
Что не входит в цену
- Дорога до Бергена и обратно из Олесунна
- Питание
- Оформление шенгенской визы и страховки
- Посещение деревни викингов - около €20-25
- 1-местное размещение - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсия по Осло прошла отлично, гид