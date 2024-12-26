Фьорды и водопады, озёра и разноцветные домики деревушек и городков, горы и реки — едем любоваться невероятной северной природой! Возьмите с собой любовь к приключениям и треккинговые ботинки — и

вперёд, покорять норвежские красоты и пленяться головокружительными видами! В туре будет время и на отдых — большая часть дней в программе отведена несложным прогулкам — и более энергозатратные походы: например, на легендарный скальный выступ «Язык Тролля». Также будем наслаждаться видами во время автопереездов и паромных переправ.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

БИЛЕТЫ

Прибытие в Берген: День 1, в любое время; лучше днём, чтобы успеть собраться, познакомиться.

Отъезд из Олесунна: День завершающий, в любое время (в этот день свободное время в Олесунне).

Рекомендации по билетам в Bergen:

Добраться в Берген можно:

• на самолёте, из Норвегии (как правило, из Осло) или других стран.

или

• на поезде из Осло.

Есть несколько рейсов Oslo-Bergen в день, 06:25, 08:25, 12:03, 16:25, 23:03, время в пути около 7 часов (по очень красивой дороге).

Информацию о расписании поездов необходимо проверять! Продажа открывается за 90 дней до поездки (иногда за 120 дней).

В заключительный день можно остаться в Олесунне и переночевать ещё. Если нужно, поможем с размещением (сообщите заранее).

Можно вылететь из Олесунна. Это самый простой вариант. Внутренний рейс в Осло обычно стоит 70-100€, перелёты по Норвегии удобны и популярны. Но, возможно, вы запланируете воспользоваться другим маршрутом.

Возможны варианты трансфера в Берген (нужно обсуждать в каждом туре индивидуально).