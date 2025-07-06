Берите с собой удобную обувь и вперёд — на самые живописные острова Норвегии! Мы будем созерцать потрясающие виды, гуляя по горам и поднимаясь на смотровые площадки. Выйдем на корабле в

океан в надежде встретить китов или поймать большую рыбу. Побываем в известной красными домиками на фоне грандиозных скал деревушке Рейне и в столице Лофотенских островов — городе Свольвер. Отдохнём на красивых диких пляжах, желающие даже смогут искупаться. Обещаем: увиденные пейзажи вы ещё долго, если не всю жизнь, будете вспоминать с трепетом в сердце!

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по билетам, прямые внутренние рейсы в аэропорт Harstad-Narvik (EVE).

День 1. Туда:

Прибытие в Narvik (EVE) днём, будет один общий трансфер (в дороге около 2,5 часов).

Oslo Gardermoen (OSL) — Harstad-Narvik (EVE)

13:25 — 15:05 (1 час 40 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle 362

День 8 (завершающий). Обратно:

Вылет из Narvik (EVE) утром-днём, будет один общий трансфер (в дороге около 2,5 часов).

Harstad-Narvik (EVE) — Oslo Gardermoen (OSL)

11:05 — 12:50 (1 час 45 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle 365 (тогда выезжать в аэропорт нужно около 7:00-07:30 утра)

или 15:40 — 17:25 (1 час 45 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle 363 (тогда выезжать в аэропорт нужно около 11:30-12:00 дня).

Уточните у нас, какие рейсы у других участников.

Напоминаем, у нас будет общий трансфер: встретим группу один раз после прибытия всех и отвезём в аэропорт к первому рейсу.