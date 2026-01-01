Описание тура
А вы хотите прочувствовать атмосферу настоящей Норвегии? Путешествие на север этой удивительной страны открывает самые удивительные природные и культурные грани.
Нас ждет яркое и увлекательное путешествие, которое запомнится на всю жизнь и подарит невероятные воспоминания и эмоции.
Да-да, мы увидим дикую природу Норвегии, пляжи с белым песком, словно на тропических островах, высокие острые горы, возвышающиеся над океаном, уютные рыбацкие деревни - прямо как на картинке из сказок, погуляем под полуденным солнцем и точно влюбимся в Лофотенские острова.
Это будет настоящая экспедиция. Если вы готовы к таким приключениям, то смело переходите к программе.
Программа тура по дням
Свольвер, Кабельвог и футбольное поле Henningsvaer
Рано утром собираем всю группу в северном городе Нарвик и наше приключение начинается. Нас ждет двухчасовой переезд к Лофотенским островам, так что те, кто не выспался, сможет немного вздремнуть. Первый город, который мы посетим - будет северный Свольвер, здесь мы погуляем и пообедаем в хорошем местном ресторане, попробуем известное бакалау (рыбное рагу с овощами и соусом), начнем знакомиться с норвежской кухней.
Далее отправляемся в небольшой морской городок Кабельвог здесь нас ждет уютная гавань с видом на океан и горы, красивые красные домик с каменными и травяными крышами, маленькая площадь и та самая скандинавская атмосфера, за которой все приезжают на Лофотенские острова.
Подышим соленым морским воздухом и едем дальше, по дороге заглянем в бухту городка Орсвагвер, с которой открывается великолепный вид на фьорд и знаменитые скалы Ваагакаллен.
Там же посетим небольшой магазин с авторскими вещами можно будет купить худи и классные шапки, если у вас еще нет нужного лука для фотосессий.
Финальной точкой на сегодня станет известное футбольное поле, пожалуй, самое известное не только на Лофотенах, но и в мире. Отправляемся в Хейнсваер, здесь у нас будет время погулять и посетить разные сувенирные магазины и лавки хэндмейда, которых в этом небольшом портовом городке много. Если захотите, то сможете купить красивые норвежские свитера, или просто выпить кофе в кофейне с видом на набережную и красивые разноцветные корабли.
Вечером переезжаем в наши апартаменты, в которых мы проведем все ночи. Здесь вас будет ждать приветственный ужин от организаторов.
P.s. Мы рекомендуем прилетать накануне и также помогаем вам с подбором гостиницы, так как тур начинается рано утром.
Городок Рейне и Поход на Рейнебринген
Рыбацкая деревня Рейне (Reine) в 70-х годах прошлого века была названа норвежским журналом Allers самой красивой деревней всей Норвегии. Изображение Рейне неоднократно использовалось на обложке туристических брошюр и путеводителей. Крохотный поселок, занимающий площадь 0,29 кв. километров, расположен под горами вокруг фьорда. Море, разбивающееся о прибрежные скалы, колоритные рыбацкие домики на сваях и уютный порт. Это место по праву заслуживает нашего внимания. До обеда мы будем гулять по Рейне, делать фото, заглядывать в мастерские и магазинчики, попьем кофе с видом на фьорд и пообедаем в небольшом рыбацком ресторанчике.
Восхождение на смотровую Рейнебринген
После обеда берем свои небольшие рюкзаки, надеваем удобные ботинки и отправляемся к самой известной смотровой площадке Лофотенских островов. Сотни каменных ступеней приведут нас к острой вершине, а наградой станет умопомрачительный пейзаж на фьорд, горы и маленькие островочки архипелага. Далеко внизу будет Рейне и другие деревни, а лазурная вода заиграет самыми разными оттенками синего. У нас будет время насладиться видами, погулять по хребту и сделать красивейшие фотографии.
Вечером после ужина вернемся в наши уютные апартаменты.
Каякинг по фьордам и деревня
Быть на Лофотенах и не отправиться в путешествия на каяках - точно не про нас. Сегодня мы будем исследовать фьорд, посмотрим на деревушки с воды и оценим масштаб гор, подплыв к самому их подножью. С нами будет классный инструктор, который все объяснит и покажет, увлечет нас интересными рассказами о местной природе и обычаях. Мы сделаем классные фото и обязательно почувствуем себя первооткрывателями Лофотенских островов.
После вкуснейшего обеда в аутентичном ресторане, где подают самую вкусную пасту из морепродуктов, продолжаем исследовать местные атмосферные деревни. В этот день нас ждет совершенно невероятный городок с самым коротким в мире именем О, знаменитые рыбацкие домики - Рорбу. Весь этот городок - музей под открытым небом, где вы сможете узнать, как в этих суровых условиях выживали местные рыбаки, как был утроен их быт, начиная от жилых домов, заканчивая кузницей, верфью и почтой.
Тропические пляжи и хайк на смотровую Квальвика
А вы знали, что на Лофотенских островах есть пляжи, которые больше походят на пляжи Карибских островов: белый песок, кристально чистая лазурная вода и потрясающие пейзажи гор и фьордов. Эти острова умею удивлять. Мы посетим самые красивые из местных пляжей, погуляем по берегу, сделаем множество фото, а самые смелые смогут искупаться, но предупреждаем, вода будет очень освежающей и бодрящей.
Уникальный ландшафт Лофотенов дает почти бесконечные возможности для хайкинга, мы же совершим великолепный горный поход, в финале которого нас будет ждать один из самый красивых песчаных пляжей архипелага - Квальвика. Летний полдень на этом пляже с голубым небом над головой, лазурными водами Хаукланда и белыми песками, больше напомнит вам сцену с тропических островов южной части Тихого океана, чем Норвежский пейзаж.
Мы обязательно дойдем до смотровой площадки, на которой можно сделать впечатляющие фото
Лошади, океан и сауна на белом пляже
Наш день будет невероятным. Сегодня мы продолжим исследовать Лофотены и нас ждет сразу две классных активности: покатаемся на лошадях и потом будем расслабляться в сауне с видом на океан.
Мы нашли для вас особенных лошадей - Исландская порода - самая милая, добронравная и идеально подходит даже для тех, кто еще ни разу не сидел в седле. Эти миниатюрные лошадки - иноходцы - что значит у них очень мягкий и удобный шаг. Мы долгое время работали с такими лошадьми в Исландии и точно знаем, что эта порода идеально подходит для прогулок на природе.
Мы покатаемся верхом по белоснежному пляжу вдоль океана, проедем у подножия гор, испытаем детские эмоции и невероятное счастье.
Для тех, кто не захочет ездить верхом, мы проведем фотосессию на пляже с лошадьми, место в котором расположена конюшня - невероятно красивое.
После прогулки верхом будет очень кстати погреть мышцы. Вечером нас ждет сауна с панорамным видом на океан и выходом на пляж, можно будет искупаться в ледяной воде и вновь вернуться в тепло.
После вкуснейшего ужина вернемся в наши уютные дома.
Вперед, в открытое море
Сегодня заключительный день нашего тура, но не менее интересный. Именно сегодня мы отправимся в открытое море на традиционной рыбацкой лодке с настоящим норвежским капитаном. Он с радостью поделится своими знаниями и увлекательными историями о рыболовном наследии деревни, расскажет об обычаях, присущих этим местам.
Лофотенские острова славятся во всем мире своими обильными рыболовными угодьями, традиция которых восходит к эпохе викингов, когда вяленая рыба стала крупнейшим экспортным продуктом Норвегии. У вас будет возможность порыбачить, или просто насладиться захватывающими видами островов, под шумные крики беспокойных белоснежных чаек. Если повезет, мы сможем увидеть орланов и даже китов.
После прогулки, отправимся в ресторан, где нам подадут свежие морепродукты и другие блюда местной кухни. Погуляем по музею под открытым небом, купим сувениры, заглянем в арт-галерею и во второй половине дня отправимся в Нарвик.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все дорожные расходы (аренда автомобиля, платные дороги, паромные переправы, топливо, страховка на машину)
- Проживание в уютных апартаментах и рорбу (по 2 человека в комнате)
- Приветственный ужин
- Панорамная сауна с выходом к ледяной открытой воде
- Сопровождение на хайкинговых маршрутах (Квальвика, Рейнебринген)
- Полное сопровождение на всех этапах путешествия
- Фотоотчет
Что не входит в цену
- Перелет
- Питание
- Страховка
- Виза
- Опциональные экскурсии (Каякинг, Морская прогулка, Катание на лошадях по берегу океана)
Пожелания к путешественнику
Одежда
Термобелье, синтетические футболки, флисовая кофта, мембранная куртка, шапка, перчатки, штаны, носки для треккинга (или спорта)
Обувь
Удобные треккинговые ботинки, желательно уже опробованные на маршрутах. На случай, если вы не знаете, как выбрать обувь, мы поможем вам и с этим.
Лекарства
Мы берем с собой аптечку первой помощи. Возьмите с собой индивидуальные препараты, если они вам необходимы