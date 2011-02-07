Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Профессиональный гид. Членство в ProGuide New Zealand, ассоциация профессиональных гидов Новой Зеландии.

Групповые, частные и VIP туры по Новой Зеландии и Австралии. В Новой Зеландии живу более 8 лет, искренне люблю эту страну и всегда рад возможности показать ее другим людям. Специализация — групповые, частные и VIPтуры по Новой Зеландии и Австралии. Большое количество маршрутов на любой вкус. Помощь в организации самостоятельных туров с арендой автотранспорта, бронированием отелей, мероприятий и проработкой маршрута. Телефонная поддержка на момент пребывания в стране.

Важно! Каждый тур составляется индивидуально зависит от время года и места прилета гостей