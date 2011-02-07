Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Новая Зеландия — Туда и Обратно

Гид S.
Гид S. – Гид из Данидина
Новая Зеландия — Туда и Обратно
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 120 часов
  • 👫 Группа не более 14 человек

  • $428 за человека

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Новая Зеландия — Туда и Обратно
Новая Зеландия — Туда и Обратно
Профессиональный гид. Членство в ProGuide New Zealand, ассоциация профессиональных гидов Новой Зеландии.
Групповые, частные и VIP туры по Новой Зеландии и Австралии. В Новой Зеландии живу более 8 лет, искренне люблю эту страну и всегда рад возможности показать ее другим людям. Специализация — групповые, частные и VIPтуры по Новой Зеландии и Австралии. Большое количество маршрутов на любой вкус. Помощь в организации самостоятельных туров с арендой автотранспорта, бронированием отелей, мероприятий и проработкой маршрута. Телефонная поддержка на момент пребывания в стране.
Важно! Каждый тур составляется индивидуально зависит от время года и места прилета гостей
Начало и место завершения
🚩 Dunedin
Новая Зеландия — Туда и Обратно

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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