Полезная информация о Мастертоне
Что нужно знать о Мастертоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мастертоне
08:5919
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Мастертон
|По-английски
|Masterton
|Население города
|20 698 чел.
|Аэропорт
|Мастертон MRO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|103 м. от уровня моря