Полезная информация о Мастертоне

Что нужно знать о Мастертоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мастертоне
08:5919
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаМастертон
По-английскиMasterton
Население города20 698 чел.
АэропортМастертон MRO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота103 м. от уровня моря

Где находится Мастертон на карте