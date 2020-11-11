Как добраться до Нью-Плимута на самолёте

В Нью-Плимуте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «New Plymouth Airport» вам не избежать

Список аэропортов Нью-Плимута

Нью-Плимут NPL New Plymouth Airport

Самые дешёвые билеты в Нью-Плимут из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇳🇿 Окленда 2 916 55м из 🇳🇿 Крайстчерч 3 404 1ч 30м из 🇷🇺 Москвы 147 643 45ч (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце