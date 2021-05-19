Полезная информация о Нью-Плимуте

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Местное время в Нью-Плимуте
06:2833
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаНью-Плимут
По-английскиNew Plymouth
Столица регионаНью-Плимут является столицей региона
Население города49 168 чел.
АэропортНью-Плимут NPL
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота64 м. от уровня моря

Где находится Нью-Плимут на карте

Нью-Плимут фото города
Нью-Плимут

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