Полезная информация о Нью-Плимуте
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Местное время в Нью-Плимуте
06:2833
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Нью-Плимут
|По-английски
|New Plymouth
|Столица региона
|Нью-Плимут является столицей региона
|Население города
|49 168 чел.
|Аэропорт
|Нью-Плимут NPL
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|64 м. от уровня моря
Где находится Нью-Плимут на карте
Нью-Плимут