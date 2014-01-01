Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Экскурсии

Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.

Гид S.
Гид S. – Гид из Окленда
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии.

Роторуа.
Задать вопрос
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРЕТИТЬ НЕОБЫЧНО НОВЫЙ ГОД НА ГОРЯЧЕМ ПЛАЖЕ ВУЛКАНА ТАРАВЕРА В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РУССКОГО ЦЕНТРА В РОТОРУА.
Встречу Нового Года на диком вулканическом пляже можно включить в любой тур по Новой Зеландии.
посмотреть видео можно на https://www. youtube. com/watch?v=1pS3ltoOrSo&list=PLyRlqLJ1jW2aZueGh2y5vgWvQu4XbRkcr
Горячий пляж 🏖️ находится на озере Таравера у подножия вулкана Таравера. Вулкан считается спящим, последний раз извергался 10 июня 1886 году. Изолированное побережье вулкана постоянно горячее за счет вулканической активности земли, является излюбленным местом для любителей рыбалки, активного отдыха.
В вулканическом песке, рядом с гейзерами можно варить овощи, в том числе и картофель. На пляже разрешено размещать только 20 палаток в четко обозначенном для этого месте. Мы предоставляем все оборудование для прекрасного, необычного отдыха. Ночлег в комфортабельных современных палатках, высота потолка палаток 2 -2. 2 м, надувные кровати необычайно комфортны и вмещают одновременно 4 человек. Дополнительно предоставляется куханные принадлежности, газовые плиты, фонари, столы и кресла. Все это будет доставленно и установленно до вашего прибытия.
До недавнего времени считался абсолютно изолированным (добраться до пляжа можно было только на лодке). В 2013 году благодаря программе Национальной партии Новой Зеландии был проложен прекрасный пеший маршрут для любителей активного отдыха.
Для прохождения маршрута необходимо приблизительно 5 часов. Маршрут проходит в основном по холмистой местности вдоль живописного озера Таравера, по среди девственного леса. По дороге Вы сможете видеть многочисленные следы извержения вулкана Таравера- пемза, вулканические камни в изобилии встречаются по всему маршруту.
Дополнительно к походу к Горячему Пляжу и встречей Нового года можно заказать прекрасную рыбалку на форель (коммерческая ловля и продажа форели запрещена законом в Новой Зеландии, поэтому Вы не сможете ни купить ее, ни заказать в ресторане). Оплачивается дополнительно. Только купив дневную лицензию $25 можно наловить и отведать невероятно вкусную рыбу 🐟. Рядом с Горячим Пляжем в изобилии водятся раки.
На следующий день, с утра, Вас заберет катер, который доставит Вас на противоположный берег где Вас будет ожидать автомобиль (автобус).
Рекомендуется для семейного отдыха.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
$11 769
336 часов
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
$589
8 часов
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
Тур на 14 дней по всей Новой Зеландии.
$2 139
336 часов
Тур на 14 дней по всей Новой Зеландии.
Экскурсия в Муривэй. Окленд.
$375
3 часа
Экскурсия в Муривэй. Окленд.
31. Экскурсия в пещеры Вайтомо. Из Роторуа, Тауранга, Окленд.
$589
8 часов
31. Экскурсия в пещеры Вайтомо. Из Роторуа, Тауранга, Окленд.
29. Экскурсия в подводный мир антарктического центра Келли Тэрлтон. Окленд.
$225
2 часа
29. Экскурсия в подводный мир антарктического центра Келли Тэрлтон. Окленд.

Еще несколько необычных экскурсий в Окленде

Добро пожаловать в Окленд!
От 300
6 часов
Добро пожаловать в Окленд!
1 отзыв
Автомобильное путешествие по главным достопримечательностям «города на спящих вулканах»
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
От 600
10 часов
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Посетить древние пещеры, поразиться их обитателям и побывать в местах съемок легендарных фильмов
Экскурсия в деревню Хоббитов.
$880
8 часов
Экскурсия в деревню Хоббитов.