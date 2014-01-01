Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРЕТИТЬ НЕОБЫЧНО НОВЫЙ ГОД НА ГОРЯЧЕМ ПЛАЖЕ ВУЛКАНА ТАРАВЕРА В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РУССКОГО ЦЕНТРА В РОТОРУА.

Встречу Нового Года на диком вулканическом пляже можно включить в любой тур по Новой Зеландии.

посмотреть видео можно на https://www. youtube. com/watch?v=1pS3ltoOrSo&list=PLyRlqLJ1jW2aZueGh2y5vgWvQu4XbRkcr

Горячий пляж 🏖️ находится на озере Таравера у подножия вулкана Таравера. Вулкан считается спящим, последний раз извергался 10 июня 1886 году. Изолированное побережье вулкана постоянно горячее за счет вулканической активности земли, является излюбленным местом для любителей рыбалки, активного отдыха.

В вулканическом песке, рядом с гейзерами можно варить овощи, в том числе и картофель. На пляже разрешено размещать только 20 палаток в четко обозначенном для этого месте. Мы предоставляем все оборудование для прекрасного, необычного отдыха. Ночлег в комфортабельных современных палатках, высота потолка палаток 2 -2. 2 м, надувные кровати необычайно комфортны и вмещают одновременно 4 человек. Дополнительно предоставляется куханные принадлежности, газовые плиты, фонари, столы и кресла. Все это будет доставленно и установленно до вашего прибытия.

До недавнего времени считался абсолютно изолированным (добраться до пляжа можно было только на лодке). В 2013 году благодаря программе Национальной партии Новой Зеландии был проложен прекрасный пеший маршрут для любителей активного отдыха.

Для прохождения маршрута необходимо приблизительно 5 часов. Маршрут проходит в основном по холмистой местности вдоль живописного озера Таравера, по среди девственного леса. По дороге Вы сможете видеть многочисленные следы извержения вулкана Таравера- пемза, вулканические камни в изобилии встречаются по всему маршруту.

Дополнительно к походу к Горячему Пляжу и встречей Нового года можно заказать прекрасную рыбалку на форель (коммерческая ловля и продажа форели запрещена законом в Новой Зеландии, поэтому Вы не сможете ни купить ее, ни заказать в ресторане). Оплачивается дополнительно. Только купив дневную лицензию $25 можно наловить и отведать невероятно вкусную рыбу 🐟. Рядом с Горячим Пляжем в изобилии водятся раки.

На следующий день, с утра, Вас заберет катер, который доставит Вас на противоположный берег где Вас будет ожидать автомобиль (автобус).

Рекомендуется для семейного отдыха.