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Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям

Гид S.
Гид S. – Гид из Тауранги
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • $461 за человека

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Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Экскурсия неутомительная в ней разумно чередуются пешие прогулки и переезды на машине. Учтено время на обед и короткий пляжный 🏖️ отдых.
Знакомство с Оклендом начинается со смотровой площадки, расположенной на вулкане Маунт Иден откуда открывается завораживающий вид на весь город 🏙️, расположенный между двумя заливами. Далее погуляем по центральному парку Окленда — Домейн, где посетим уникальный зимний сад с цветами и тропическими растениями.
Затем посетим Kelly Tarlton’s Antarctic World (подводный Аквариум), где бегущая дорожка провезёт вас по подводному стеклянному туннелю к пингвинам и скатам.
Затем побываем на улице, построенной первыми поселенцами, с сохранившейся с той поры архитектурой. Проехав по набережной города вдоль бухты Ваитемата, вы посетите живописные престижные районы города Оракей, Кохимарама, Мишн Бей. Позже, миновав порт, маршрут ведет через главный мост(1200 м) города, с которого открывается неповторимый вид на бухту и город.
Затем маршрут проходит по району с живописнымисельскими пейзажами.
Здесь расположены плантации винограда и других фруктов 🍎, а также винодельни всемирно известных компаний. В одной из них мы проведем дегустацию новозеландских вин и пообедаем.
Мы, также побываем на побережье Тасманова моря 🌊 на пляже Муривай с черным вулканическим песком, где на прибрежных скалах находится уникальная колония птиц ганнет (олушей), одна из двух в стране. Со смотровых площадок, расположенных прямо над гнёздами этих птиц, открывается неповторимый вид на море и бесконечный пляж, уходящий за горизонт.
Если позволит погода — можно будет искупаться в море.
Начало и место завершения
🚩 Tauranga
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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