Экскурсия неутомительная в ней разумно чередуются пешие прогулки и переезды на машине. Учтено время на обед и короткий пляжный 🏖️ отдых.

Знакомство с Оклендом начинается со смотровой площадки, расположенной на вулкане Маунт Иден откуда открывается завораживающий вид на весь город 🏙️, расположенный между двумя заливами. Далее погуляем по центральному парку Окленда — Домейн, где посетим уникальный зимний сад с цветами и тропическими растениями.

Затем посетим Kelly Tarlton’s Antarctic World (подводный Аквариум), где бегущая дорожка провезёт вас по подводному стеклянному туннелю к пингвинам и скатам.

Затем побываем на улице, построенной первыми поселенцами, с сохранившейся с той поры архитектурой. Проехав по набережной города вдоль бухты Ваитемата, вы посетите живописные престижные районы города Оракей, Кохимарама, Мишн Бей. Позже, миновав порт, маршрут ведет через главный мост(1200 м) города, с которого открывается неповторимый вид на бухту и город.

Затем маршрут проходит по району с живописнымисельскими пейзажами.

Здесь расположены плантации винограда и других фруктов 🍎, а также винодельни всемирно известных компаний. В одной из них мы проведем дегустацию новозеландских вин и пообедаем.

Мы, также побываем на побережье Тасманова моря 🌊 на пляже Муривай с черным вулканическим песком, где на прибрежных скалах находится уникальная колония птиц ганнет (олушей), одна из двух в стране. Со смотровых площадок, расположенных прямо над гнёздами этих птиц, открывается неповторимый вид на море и бесконечный пляж, уходящий за горизонт.

Если позволит погода — можно будет искупаться в море.