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Тематический парк IMG с трансфером

5
10 отзывов
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Лучшее путешествие для любителей современных аттракционов 🎡 и развлечений.

Вы отправитесь в парк 🌳, признанный одним из лучших в мире, где под одной крышей собраны четыре вселенные: «Сеть мультфильмов», «Герои Марвел», парк динозавров «Затерянная долина» и «Бульвар» с кафе, ресторанами и магазинами.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей

  • $95 за человека

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Тематический парк IMG с трансфером
Тематический парк IMG с трансфером

Что вы увидите

  • Тематический парк IMG
Замечательная поездка для тех, кто любит супер-современные аттракционы и развлечения, ведь этот парк 🌳 вошел в Платиновый лист лучших кондиционированных развлекательных парков мира, где под одной крышей собраны четыре отдельные
вселенные: Сеть Мультфильмов, герои Марвэл, парк динозавров Затерянная Долина и примыкающий к нему Бульвар с кафе, ресторанами и магазинами.
В зоне Сеть Мультфильмов есть городок Элмор, где Вы сможете узнать, что случилось, когда школьный научный проект вышел из-под контроля, а также наверняка захотите прокатиться над магической страной УУУ.
В зоне Марвэл можно принять участие в интерактивной воздушной гонке, прокатиться на "темной" американской горке, в стиле команды Мстителей и увидеть битву Халка со своими заклятыми врагами.
Затерянный мир запомнится поездкой на американской горке "Велоцираптор" длиной 1, 1 км со стремительным набором скорости до 100 км/ч за 2, 5 секунды, а также сафари
через Запретную территорию в глубины джунглей, населенных 70-ю движущимися динозаврами реальных размеров.
Что входит
  • Входной билет в тематический парк IMG
  • Трансфер до/от вашего отеля
  • Возможность посетить самые грандиозные и яркие тематические парки мира
  • Максимальное количество разнообразных впечатлений
Что не входит
  • Билеты Fast Track
  • Еда и напитки
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туриста
  • Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Любой отель Дубая.
Тематический парк IMG с трансфером
Тематический парк IMG с трансфером
Тематический парк IMG с трансфером
Тематический парк IMG с трансфером
Тематический парк IMG с трансфером
Тематический парк IMG с трансфером
Тематический парк IMG с трансфером
Тематический парк IMG с трансфером
Тематический парк IMG с трансфером
Тематический парк IMG с трансфером

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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10 отзывов оставили туристы

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