Замечательная поездка для тех, кто любит супер-современные аттракционы и развлечения, ведь этот парк 🌳 вошел в Платиновый лист лучших кондиционированных развлекательных парков мира, где под одной крышей собраны четыре отдельные

вселенные: Сеть Мультфильмов, герои Марвэл, парк динозавров Затерянная Долина и примыкающий к нему Бульвар с кафе, ресторанами и магазинами.

В зоне Сеть Мультфильмов есть городок Элмор, где Вы сможете узнать, что случилось, когда школьный научный проект вышел из-под контроля, а также наверняка захотите прокатиться над магической страной УУУ.

В зоне Марвэл можно принять участие в интерактивной воздушной гонке, прокатиться на "темной" американской горке, в стиле команды Мстителей и увидеть битву Халка со своими заклятыми врагами.

Затерянный мир запомнится поездкой на американской горке "Велоцираптор" длиной 1, 1 км со стремительным набором скорости до 100 км/ч за 2, 5 секунды, а также сафари

через Запретную территорию в глубины джунглей, населенных 70-ю движущимися динозаврами реальных размеров.