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Билеты в парк Warner Brothers

Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Перед вами откроет двери крупнейший в мире тематический парк Warner Brothers World.

Вас ждут захватывающие аттракционы для всей семьи, интерактивные площадки по мотивам культовых комиксов и, конечно, встречи с героями Готэм-Сити и Метрополиса.
5
13 отзывов
Билеты в парк Warner Brothers
Билеты в парк Warner Brothers
Билеты в парк Warner Brothers

Описание билета

Что вы получите

Доступ к 29 красочным аттракционам и 6 тематическим интерактивным зонам парка Warner Brothers.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день подойдите к турникетам парка Warner Brothers и покажите свой билет на экране смартфона
3. Парк открыт каждый день с 11:00 до 19:00. В рамадан с 10:00 до 17:00

Важная информация

  • Тематический парк Warner Brothers находится в Абу-Даби, на острове Яс. Добраться сюда можно на бесплатном автобусе «Яс-экспресс»
  • Дети до 18 лет должны быть в сопровождении взрослых
  • Детям до 2 лет билет не нужен
  • Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1.30 метра
  • Вся навигация, инструкции и программы в парке на английском языке

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Стандартный билет$94
Дети до 7 лет$94
Дети до 2 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке Warner Brothers World
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Альбина
Четко, оперативно, удобно👌 Парк великолепный, для детей и взрослых😍 В будни народу почти нет, ожиданий никаких на аттракционы, за 4 часа можно прокатиться на всем)
Четко, оперативно, удобно👌 Парк великолепный, для детей и взрослых😍 В будни народу почти нет, ожиданий никаких
Четко, оперативно, удобно👌 Парк великолепный, для детей и взрослых😍 В будни народу почти нет, ожиданий никаких
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Ю
Билеты пришли быстро, все сработало. Бесплатный обед включает: пиццу, сок или воду, картошку фри.

Парк больше для детей) взрослому скучновато будет, думаю.

Если хотите сэкономить, езжайте на БЕСПЛАТНОМ автобусу Яс-экспресс. Этот автобус
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ездит по расписанию. К сожалению, Виктория не знает подробной информации. Но ее можно узнать в приложении «YAS ISLAND”. Скачиваете приложение, там есть расписание. Регистрировать билет не нужно, просто смотрите откуда едет автобус (ближайшую остановку), 1.5 часа из Дубая и Вы на месте. И 20.000 экономите на такси.

Этот автобус ездит из многих городов, не только Дубай.

Очереди везде были небольшие, кроме Тома и Джерри.

Билеты пришли быстро, все сработало. Бесплатный обед включает: пиццу, сок или воду, картошку фри.
Билеты пришли быстро, все сработало. Бесплатный обед включает: пиццу, сок или воду, картошку фри.
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Юлия
Билеты пришли оперативно! Все отлично! Парк замечательный, подойдёт и детям и взрослым, получили массу впечатлений!!!! Ещё по данным билетам был включён обед в любом кафе парка. Спасибо Виктории!!!!
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М
Все прошло отлично! С билетами проблем не возникло, да и с едой тоже. Спасибо большое! Будем пользоваться!)
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Е
Классный парк. И малышам и взрослым будет не скучно. Больше всего детей впечатлил Джокер)
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Евгения
Парк сказочный! Обед в любом фаст-фуд на 55 дирхам, если берешь больше просто доплачиваешь.
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