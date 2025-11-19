Перед вами откроет двери крупнейший в мире тематический парк Warner Brothers World.
Вас ждут захватывающие аттракционы для всей семьи, интерактивные площадки по мотивам культовых комиксов и, конечно, встречи с героями Готэм-Сити и Метрополиса.
Вас ждут захватывающие аттракционы для всей семьи, интерактивные площадки по мотивам культовых комиксов и, конечно, встречи с героями Готэм-Сити и Метрополиса.
Описание билета
Что вы получите
Доступ к 29 красочным аттракционам и 6 тематическим интерактивным зонам парка Warner Brothers.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день подойдите к турникетам парка Warner Brothers и покажите свой билет на экране смартфона
3. Парк открыт каждый день с 11:00 до 19:00. В рамадан с 10:00 до 17:00
Важная информация
- Тематический парк Warner Brothers находится в Абу-Даби, на острове Яс. Добраться сюда можно на бесплатном автобусе «Яс-экспресс»
- Дети до 18 лет должны быть в сопровождении взрослых
- Детям до 2 лет билет не нужен
- Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1.30 метра
- Вся навигация, инструкции и программы в парке на английском языке
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$94
|Дети до 7 лет
|$94
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Warner Brothers World
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Четко, оперативно, удобно👌 Парк великолепный, для детей и взрослых😍 В будни народу почти нет, ожиданий никаких на аттракционы, за 4 часа можно прокатиться на всем)
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Ю
Билеты пришли быстро, все сработало. Бесплатный обед включает: пиццу, сок или воду, картошку фри.
Парк больше для детей) взрослому скучновато будет, думаю.
Если хотите сэкономить, езжайте на БЕСПЛАТНОМ автобусу Яс-экспресс. Этот автобус
Парк больше для детей) взрослому скучновато будет, думаю.
Если хотите сэкономить, езжайте на БЕСПЛАТНОМ автобусу Яс-экспресс. Этот автобус
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Билеты пришли оперативно! Все отлично! Парк замечательный, подойдёт и детям и взрослым, получили массу впечатлений!!!! Ещё по данным билетам был включён обед в любом кафе парка. Спасибо Виктории!!!!
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М
Все прошло отлично! С билетами проблем не возникло, да и с едой тоже. Спасибо большое! Будем пользоваться!)
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Е
Классный парк. И малышам и взрослым будет не скучно. Больше всего детей впечатлил Джокер)
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Парк сказочный! Обед в любом фаст-фуд на 55 дирхам, если берешь больше просто доплачиваешь.
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