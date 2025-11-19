Перед вами откроет двери крупнейший в мире тематический парк Warner Brothers World. Вас ждут захватывающие аттракционы для всей семьи, интерактивные площадки по мотивам культовых комиксов и, конечно, встречи с героями Готэм-Сити и Метрополиса.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Что вы получите

Доступ к 29 красочным аттракционам и 6 тематическим интерактивным зонам парка Warner Brothers.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В указанный день подойдите к турникетам парка Warner Brothers и покажите свой билет на экране смартфона

3. Парк открыт каждый день с 11:00 до 19:00. В рамадан с 10:00 до 17:00

Важная информация

Тематический парк Warner Brothers находится в Абу-Даби, на острове Яс. Добраться сюда можно на бесплатном автобусе «Яс-экспресс»

Дети до 18 лет должны быть в сопровождении взрослых

Детям до 2 лет билет не нужен

Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1.30 метра

Вся навигация, инструкции и программы в парке на английском языке

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.