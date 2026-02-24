Мои заказы

Экскурсии в Дубае

Найдено 506 экскурсий в Дубае на русском языке, цены от $8, скидки до 45%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
На лодке
Круизы
12 часов
289 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Отправиться в круиз по Оманскому заливу, понырять среди кораллов и познакомиться с Фуджейрой
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$70 за человека
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 часов
1622 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Познакомиться с блистательной столицей ОАЭ за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$45 за человека
Роскошный день в Дубае
На машине
8 часов
-
20%
88 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Роскошный день в Дубае
Посетить все самые аутентичные достопримечательности жемчужины Востока
Начало: В вашем отеле
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $200$250 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Дубай
На машине
8 часов
159 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Дубай
Дубай - город контрастов и инноваций. На этой экскурсии вы увидите самые известные достопримечательности, включая Пальмовый остров и Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $200 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
На машине
8 часов
197 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю и современность Дубая, посетите старые районы и новые кварталы, наслаждаясь водной прогулкой и видами на небоскрёбы и яхт-клубы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00, 11:30 и 12:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
$65 за человека
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Джиппинг
На машине
На квадроциклах
На верблюдах
На багги
6 часов
537 отзывов
Групповая
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Прокатиться по барханам, увидеть красные пески и поужинать под звёздным небом на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
На машине
На лодке
На микроавтобусе
10 часов
85 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $200 за всё до 7 чел.
Дубай - первая встреча
На машине
8 часов
374 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - первая встреча
Индивидуальная экскурсия по Дубаю: от старинного квартала Бастакия до современных чудес Пальмового острова и Бурдж-Халифа. Незабываемое путешествие
Начало: В вашей гостинице
Сегодня в 13:30
Завтра в 01:30
от $250 за всё до 4 чел.
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином и шоу
Джиппинг
На машине
6.5 часов
38 отзывов
Групповая
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином и шоу
В программе - адреналин, лагерь бедуинов, арабская кухня и танцы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
$80 за человека
Дубай - город роскоши. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
9 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Дубай - город роскоши. Групповая экскурсия
В уютной мини-группе увидеть все знаковые места мегаполиса и получить базовую информацию
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
$78 за человека
Пустынное сафари в Дубае
Джиппинг
На квадроциклах
На верблюдах
6 часов
27 отзывов
Групповая
Пустынное сафари в Дубае
Ощутите скорость и тишину пустыни Дубая. Квадроциклы, джипы и ужин под звёздами с шоу-программой подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$75 за человека
Сафари в пустыне, ужин, шоу и фото в красном платье (из Дубая)
Джиппинг
На машине
8 часов
-
9%
46 отзывов
Групповая
Сафари в пустыне, ужин, шоу и фото в красном платье (из Дубая)
Ощутить атмосферу арабской пустыни и увезти с собой яркие фотографии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:00
$48$53 за человека
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
На машине
На микроавтобусе
10 часов
317 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Увидеть визитные карточки столицы и побывать внутри Каср аль-Ватана
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$70 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
На машине
На лодке
На микроавтобусе
10 часов
1394 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$40 за человека
Из Дубая - в Абу-Даби
На машине
10 часов
-
9%
380 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Дубая - в Абу-Даби
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 09:30 и 09:45
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
$59$65 за человека
Сафари в Дубае: магия заката в пустыне без кемпов и шоу-программ
Джиппинг
На машине
4.5 часа
92 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари в Дубае: магия заката в пустыне без кемпов и шоу-программ
Дюны, сэндборд, арабский кофе и эффектные фото
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник в 14:30, в пятницу и воскресенье в 14:15
Завтра в 14:15
11 авг в 14:30
$45 за человека
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
На машине
2 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
С комфортом добраться из аэропорта до отеля или иной локации
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $55 за всё до 6 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
На машине
7 часов
124 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $257 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Дубая с высоким сервисом
На машине
2 часа
-
9%
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Дубая с высоким сервисом
Безопасно и быстро добраться в свой отель в городе или другом эмирате
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
от $50$55 за всё до 10 чел.
Индивидуальный трансфер по ОАЭ: Дубай, Абу-Даби и другие эмираты
На машине
2 часа
-
4%
43 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальный трансфер по ОАЭ: Дубай, Абу-Даби и другие эмираты
Русскоговорящие водители, встреча в аэропорту и поездка в нужное вам место
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
от $53$55 за всё до 15 чел.
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Джиппинг
На машине
Конные прогулки
На квадроциклах
На верблюдах
На багги
6 часов
128 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Прокатиться по барханам, исследовать лагерь бедуинов и увидеть танцевальное шоу
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:30
10 авг в 14:30
от $250 за всё до 3 чел.
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
На машине
8 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
Посетите ключевые достопримечательности Абу-Даби за один день. Узнайте о прошлом и настоящем ОАЭ, погуляйте по набережной и сделайте яркие фото
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$80 за человека
Современный Дубай
На автобусе
6 часов
56 отзывов
Групповая
Современный Дубай
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии с фотоостановками
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 13:45
Завтра в 13:45
11 авг в 13:45
$50 за человека
Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
1 час
63 отзыва
Билеты
Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
Посетить необычное здание галереи и погрузиться в мир искусства
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$18 за билет
Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
1.5 часа
87 отзывов
Билеты
Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
Открыть два ракурса города, которые символически объединяют его прошлое и настоящее
Начало: В здании Рамки Дубая
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$15 за билет
На яхте вдоль знаковых локаций Дубая
На яхте
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
На яхте вдоль знаковых локаций Дубая
Отправиться на водную прогулку днём или на закате
Начало: В Dubai Marina
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от $110 за всё до 15 чел.
Влюбиться в Дубай за 1 день
На машине
8 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за 1 день
Арабская Венеция, «Дубай Молл», Бурдж-Халифа и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
$135 за человека
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
На машине
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
Путешествие начинается с комфортного трансфера: водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель, обеспечив максимальный комфорт и полезные советы
Начало: В аэропорту Дубая DXB
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $70 за всё до 7 чел.
Из Дубая к красотам Абу-Даби - столицы ОАЭ
На машине
10 часов
29 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Дубая к красотам Абу-Даби - столицы ОАЭ
Погрузиться в мир роскоши и увидеть визитные карточки города на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
$90 за человека
Дубай: город богатства и роскоши
На машине
6.5 часов
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: город богатства и роскоши
Индивидуальная экскурсия по Дубаю: от Бурдж-Халифа до Пальмы Джумейра. Узнайте больше о культуре и истории ОАЭ, наслаждаясь роскошью и комфортом
Завтра в 08:00
10 авг в 12:30
от $181$190 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Дубае на экскурсиях?

Дубай предлагает туристам бесконечный калейдоскоп достопримечательностей, от вечного спокойствия пустыни до энергичного шума базаров. За один день посетители могут увидеть всё: от суровых гор и впечатляющих песчаных дюн до волнистых береговых линий и пышных зелёных парков, от пыльных городов до экстравагантных частных поселений, от старых домов с ветряными башнями до модных торговых центров

Местные экскурсоводы

Независимо от того приезжаете вы в Дубай на неделю или это короткая остановка, рекомендуем забронировать хотя бы пару экскурсий. Это лучший способ увидеть множество граней этого чрезвычайно разнообразного города. В нашем каталоге собраны самые популярные туры и экскурсии в Дубае. Они помогут вам сэкономить время для исследования и получить максимальную отдачу от вашего времяпровождения в этом увлекательном городе

Последние отзывы на экскурсии

E
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Дата посещения: 24 фев 2026
Водитель профессионал, шоу отличное, еда так себе. Море впечатлений
Водитель профессионал, шоу отличное, еда так себе. Море впечатлений
Водитель профессионал, шоу отличное, еда так себе. Море впечатлений
Водитель профессионал, шоу отличное, еда так себе. Море впечатлений
Водитель профессионал, шоу отличное, еда так себе. Море впечатлений+1
Водитель профессионал, шоу отличное, еда так себе. Море впечатлений
Вам был полезен этот отзыв?
E
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Дата посещения: 21 фев 2026
Добрый день! Это была невероятная экскурсия в Абу-Даби 21.02.26, которая прошла во время стыковки в Бангкок. Сначала были небольшие сомнения
читать дальшеуменьшить

в связи с возможными пробками при возвращении из Абу-Даби, но в связи с тем, что начался Рамадан, тур начался раньше, чем планировался). Зохид замечательный гид: всё рассказал интересно и с душой и главное, что все просчитал по времени. В итоге и столицу посмотрела и на на самолет успела. Во время поездки мы не только увидели самые красивые места Абу-Даби, но и прочувствовали атмосферу эмирата. 🚗💨 Всё было очень комфортно, возвращались в город под хиты 80-х и 90-х и сами тоже подпевали. Огромное спасибо за такой праздник эмоций и впечатлений! 🙌🌟

Добрый день! Это была невероятная экскурсия в Абу-Даби 21.02.26, которая прошла во время стыковки в Бангкок.
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая
Дата посещения: 16 фев 2026
Все прошло супер , отличная и приятная поездка . Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая
Дата посещения: 15 фев 2026
Ездила на экскурсию в Абу Даби с гидом по имени Бек. Прекрасный, позитивный человек. По пути много рассказывал об истории
читать дальшеуменьшить

Эмиратов, о локациях и достопримечательностях, которые мы должны были посетить. С удовольствием и подробно отвечал на все мои многочисленные вопросы. Отличный водитель, машина чистая, современная.
Поездкой осталась довольна.
С уважением, Ирина.

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая
Дата посещения: 7 фев 2026
Огромное спасибо гиду Беку!!! Сделал наш день!!! Отличная экскурсия в Абу-Даби! Рассказал историю ОАЭ, ответил на все вопросы!!! Всем рекомендую! Смело заказывайте у парней этот тур!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Дата посещения: 29 янв 2026
Были на экскурсии по Абу-Даби — остались в полном восторге! Всё было отлично организовано: комфортно и интересно. Отдельное спасибо гиду
читать дальшеуменьшить

Zohid Karimov - очень профессиональный, увлечённый, рассказывал живо и с интересными фактами. Программа насыщенная и продуманная. Получили массу приятных впечатлений, однозначно порекомендуем своим близким и друзьям ❤️

Вам был полезен этот отзыв?
А
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Дата посещения: 5 янв 2026
Все было отлично организовано. Гид профессиональный. Знает свою работу. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Из Дубая - в Абу-Даби
Дата посещения: 17 окт 2025
17 октября 2025 посетили Абу Даби в сопровождении гида Умида. Нам все очень понравилось. Умид - прекрасный рассказчик, знаток истории
читать дальшеуменьшить

Эмиратов, внимательный к нашим пожеланиям и, главное, с прекрасным чувством юмора молодой человек. Благодарим за замечательно и познавательно проведенное время в Абу Даби.

Вам был полезен этот отзыв?
И
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Дата посещения: 14 окт 2025
14 октября 2025 года были на экскурсии «Главное в Дубае за один день» в сопровождении замечательного гида Далера. Интеллигентный, образованный,
читать дальшеуменьшить

очень внимательный, с прекрасно поставленной речью повествователя, деликатный и хорошо знающий свое дело. Далер очень последовательно и интересно знакомил нас с историей, традициями, укладом жизни сегодняшнего дня и прошлого в Дубае и Эмиратов в целом. День был очень насыщенным и событийным, но благодаря выверенной логистике, Далер смог нам дать по максимуму все, что мы хотели узнать и увидеть. И даже многим более того!!! Мы посетили множество интересных и знаковых мест, узнали много нового, запечатлели все на фото. Наш гид - ЛУЧШИЙ фотограф ко всему прочему. У нас остались невероятные впечатления от этой поездки! Мы очень признательны компании-организатору за таких профессионалов, как Далер. В свою очередь мы будем рекомендовать своим знакомым воспользоваться вашими услугами, будучи в Дубае и желающим узнать и влюбиться в этот город. Далер - высокий профессионал и просто замечательный парень. Я навсегда запомню его доброту и внимание. Узнав о моей проблеме со здоровьем, он преподнес мне небольшой презент-гостинец. Это дорогого стоит. С уважением, Инна Козлова с компаний туристов из Санкт-Петербурга: Ольга, Оксана и Александр.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая
Дата посещения: 11 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Бек сделал все на высшем уровне, забрал/пивез во время, много рассказывал истории по дороге. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 26787 отзывов в Дубае

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю

Самые популярные экскурсии в Дубае
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу;
  2. Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе;
  3. Роскошный день в Дубае;
  4. Добро пожаловать в Дубай;
  5. Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе.
Что посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дубай-Марина;
  2. Пальма Джумейра;
  3. Мечеть шейха Зайда;
  4. Бурдж-Халифа;
  5. Отель Парус;
  6. Дубай молл;
  7. Набережная;
  8. Парк цветов;
  9. Поющие фонтаны;
  10. Атлантис.
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2026
Сейчас в Дубае можно забронировать 506 экскурсий и билетов от 8 до 1497.45 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 26787 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Откройте для себя Дубай в 2026 году: увлекательные экскурсии с гидом на русском языке по привлекательным ценам. Заказывайте онлайн, изучайте отзывы и получите максимум впечатлений от каждой экскурсии. Какие экскурсии посетить в Дубае? Выбирайте из широкого спектра предложений: от дешевых до эксклюзивных. Интересные экскурсии в Дубае ждут вас!