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Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборДень в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Отправиться в круиз по Оманскому заливу, понырять среди кораллов и познакомиться с Фуджейрой
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$70 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Познакомиться с блистательной столицей ОАЭ за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$45 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Роскошный день в Дубае
Посетить все самые аутентичные достопримечательности жемчужины Востока
Начало: В вашем отеле
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $200
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Дубай
Дубай - город контрастов и инноваций. На этой экскурсии вы увидите самые известные достопримечательности, включая Пальмовый остров и Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю и современность Дубая, посетите старые районы и новые кварталы, наслаждаясь водной прогулкой и видами на небоскрёбы и яхт-клубы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00, 11:30 и 12:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
$65 за человека
Групповая
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Прокатиться по барханам, увидеть красные пески и поужинать под звёздным небом на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - первая встреча
Индивидуальная экскурсия по Дубаю: от старинного квартала Бастакия до современных чудес Пальмового острова и Бурдж-Халифа. Незабываемое путешествие
Начало: В вашей гостинице
Сегодня в 13:30
Завтра в 01:30
от $250 за всё до 4 чел.
Групповая
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином и шоу
В программе - адреналин, лагерь бедуинов, арабская кухня и танцы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
$80 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Дубай - город роскоши. Групповая экскурсия
В уютной мини-группе увидеть все знаковые места мегаполиса и получить базовую информацию
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
$78 за человека
Групповая
Пустынное сафари в Дубае
Ощутите скорость и тишину пустыни Дубая. Квадроциклы, джипы и ужин под звёздами с шоу-программой подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$75 за человека
-
9%
Групповая
Сафари в пустыне, ужин, шоу и фото в красном платье (из Дубая)
Ощутить атмосферу арабской пустыни и увезти с собой яркие фотографии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:00
$48
$53 за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Увидеть визитные карточки столицы и побывать внутри Каср аль-Ватана
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$70 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$40 за человека
-
9%
Мини-группа
до 7 чел.
Из Дубая - в Абу-Даби
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 09:30 и 09:45
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
$59
$65 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари в Дубае: магия заката в пустыне без кемпов и шоу-программ
Дюны, сэндборд, арабский кофе и эффектные фото
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник в 14:30, в пятницу и воскресенье в 14:15
Завтра в 14:15
11 авг в 14:30
$45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
С комфортом добраться из аэропорта до отеля или иной локации
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $55 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $257 за всё до 4 чел.
-
9%
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Дубая с высоким сервисом
Безопасно и быстро добраться в свой отель в городе или другом эмирате
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
от $50
$55 за всё до 10 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальный трансфер по ОАЭ: Дубай, Абу-Даби и другие эмираты
Русскоговорящие водители, встреча в аэропорту и поездка в нужное вам место
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
от $53
$55 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Прокатиться по барханам, исследовать лагерь бедуинов и увидеть танцевальное шоу
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:30
10 авг в 14:30
от $250 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
Посетите ключевые достопримечательности Абу-Даби за один день. Узнайте о прошлом и настоящем ОАЭ, погуляйте по набережной и сделайте яркие фото
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$80 за человека
Групповая
Современный Дубай
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии с фотоостановками
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 13:45
Завтра в 13:45
11 авг в 13:45
$50 за человека
Билеты
Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
Посетить необычное здание галереи и погрузиться в мир искусства
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$18 за билет
Билеты
Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
Открыть два ракурса города, которые символически объединяют его прошлое и настоящее
Начало: В здании Рамки Дубая
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$15 за билет
Индивидуальная
до 15 чел.
На яхте вдоль знаковых локаций Дубая
Отправиться на водную прогулку днём или на закате
Начало: В Dubai Marina
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от $110 за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за 1 день
Арабская Венеция, «Дубай Молл», Бурдж-Халифа и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
$135 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальный трансфер: аэропорт Дубая - ваш отель
Путешествие начинается с комфортного трансфера: водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель, обеспечив максимальный комфорт и полезные советы
Начало: В аэропорту Дубая DXB
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $70 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Из Дубая к красотам Абу-Даби - столицы ОАЭ
Погрузиться в мир роскоши и увидеть визитные карточки города на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
$90 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: город богатства и роскоши
Индивидуальная экскурсия по Дубаю: от Бурдж-Халифа до Пальмы Джумейра. Узнайте больше о культуре и истории ОАЭ, наслаждаясь роскошью и комфортом
Завтра в 08:00
10 авг в 12:30
от $181
$190 за всё до 4 чел.
Дубай предлагает туристам бесконечный калейдоскоп достопримечательностей, от вечного спокойствия пустыни до энергичного шума базаров. За один день посетители могут увидеть всё: от суровых гор и впечатляющих песчаных дюн до волнистых береговых линий и пышных зелёных парков, от пыльных городов до экстравагантных частных поселений, от старых домов с ветряными башнями до модных торговых центров
Независимо от того приезжаете вы в Дубай на неделю или это короткая остановка, рекомендуем забронировать хотя бы пару экскурсий. Это лучший способ увидеть множество граней этого чрезвычайно разнообразного города. В нашем каталоге собраны самые популярные туры и экскурсии в Дубае. Они помогут вам сэкономить время для исследования и получить максимальную отдачу от вашего времяпровождения в этом увлекательном городе
Последние отзывы на экскурсии
E
Дата посещения: 24 фев 2026
Водитель профессионал, шоу отличное, еда так себе. Море впечатлений
+1
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E
Дата посещения: 21 фев 2026
Добрый день! Это была невероятная экскурсия в Абу-Даби 21.02.26, которая прошла во время стыковки в Бангкок. Сначала были небольшие сомнения
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Ф
Дата посещения: 16 фев 2026
Все прошло супер , отличная и приятная поездка . Рекомендую.
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И
Дата посещения: 15 фев 2026
Ездила на экскурсию в Абу Даби с гидом по имени Бек. Прекрасный, позитивный человек. По пути много рассказывал об истории
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Ю
Дата посещения: 7 фев 2026
Огромное спасибо гиду Беку!!! Сделал наш день!!! Отличная экскурсия в Абу-Даби! Рассказал историю ОАЭ, ответил на все вопросы!!! Всем рекомендую! Смело заказывайте у парней этот тур!
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К
Дата посещения: 29 янв 2026
Были на экскурсии по Абу-Даби — остались в полном восторге! Всё было отлично организовано: комфортно и интересно. Отдельное спасибо гиду
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А
Дата посещения: 5 янв 2026
Все было отлично организовано. Гид профессиональный. Знает свою работу. Рекомендую.
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И
Дата посещения: 17 окт 2025
17 октября 2025 посетили Абу Даби в сопровождении гида Умида. Нам все очень понравилось. Умид - прекрасный рассказчик, знаток истории
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И
Дата посещения: 14 окт 2025
14 октября 2025 года были на экскурсии «Главное в Дубае за один день» в сопровождении замечательного гида Далера. Интеллигентный, образованный,
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А
Дата посещения: 11 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Бек сделал все на высшем уровне, забрал/пивез во время, много рассказывал истории по дороге. Рекомендую
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Всего 26787 отзывов в Дубае
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Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю
Самые популярные экскурсии в Дубае
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2026
Сейчас в Дубае можно забронировать 506 экскурсий и билетов от 8 до 1497.45 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 26787 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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