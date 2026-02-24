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очень внимательный, с прекрасно поставленной речью повествователя, деликатный и хорошо знающий свое дело. Далер очень последовательно и интересно знакомил нас с историей, традициями, укладом жизни сегодняшнего дня и прошлого в Дубае и Эмиратов в целом. День был очень насыщенным и событийным, но благодаря выверенной логистике, Далер смог нам дать по максимуму все, что мы хотели узнать и увидеть. И даже многим более того!!! Мы посетили множество интересных и знаковых мест, узнали много нового, запечатлели все на фото. Наш гид - ЛУЧШИЙ фотограф ко всему прочему. У нас остались невероятные впечатления от этой поездки! Мы очень признательны компании-организатору за таких профессионалов, как Далер. В свою очередь мы будем рекомендовать своим знакомым воспользоваться вашими услугами, будучи в Дубае и желающим узнать и влюбиться в этот город. Далер - высокий профессионал и просто замечательный парень. Я навсегда запомню его доброту и внимание. Узнав о моей проблеме со здоровьем, он преподнес мне небольшой презент-гостинец. Это дорогого стоит. С уважением, Инна Козлова с компаний туристов из Санкт-Петербурга: Ольга, Оксана и Александр.