Все экскурсии в Дубае
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Дубае – доступно 200 экскурсий на 2021 год, 2604 ⭐ отзыва, цены от $18, посетите достопримечательности: Дубай-Марина, Пальма Джумейра, Мечеть Шейха Зайда, Отель Парус, Бурдж-Халифа 🏙, Парк Феррари 🏎, Парк цветов, Парк Warner Bros. World. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Дубае почти всё
Популярные
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По отзывам
5ч 30м
$43
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам
ежедневно с 15:00-21:00
6ч
$90
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
По дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Еще несколько десятков лет назад на месте Дубая была пустыня
ежедневно с 14:30-21:00
6ч
$35
за 1 чел.
Пустынное сафари — джип-тур в Дубае
Промчаться по высоким барханам песчаных дюн, покататься на верблюде и увидеть великолепное шоу!
ежедневно в 14:30
12ч
$80
за 1 чел.
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Вы увидите шесть северных Эмиратов: Дубай, Шарджу, Аджман, Фуджайру, Рас-эль-Хайму и Умм-эль-Кайвайн
ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля
Индивидуальная экскурсия
9ч
$200
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Знакомство с Дубаем
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
5ч
$60
за 1 чел.
VIP-тур: сафари в пустыне Lah Bab (Red Dunes)
Рассказов о впечатлениях из этой поездки хватит на несколько вечеров
ежедневно с 14:30-21:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
$280
за 1-4 чел.
ОАЭ вдоль и поперек
Посетить 6 эмиратов за один день и получить объемное представление о стране
7ч
$35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Познакомьтесь поближе с суперсовременной столицей ОАЭ
Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
6ч
$55
за 1 чел.
Джип-сафари по дубайской пустыне
Промчаться по барханам на внедорожнике и устроить фото-остановку на закате среди песков
ежедневно в 15:00
2ч
$54
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
Вас ждет двухчасовой тур на роскошной яхте Lotus или Desert Rose
Ежедневно, кроме субботы, в 20:30. Рекомендуется приходить за 15-30 м.
Индивидуальная экскурсия
8ч
$250
за 1-4 чел.
Дубай — первая встреча
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
8ч
$235
за 1 чел.
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с индивидуальным трансфером
Дубай с высоты птичьего полета особенно красив, и вы сможете убедиться в этом лично на нашей...
ежедневно, время под запрос
Индивидуальная экскурсия
10ч
180$162
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Влюбиться в Дубай за один день!
Главные достопримечательности, история и культура города на авто-пешеходной обзорной экскурсии
6ч
$110
за 1 чел.
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Арабские Эмираты - настоящее восьмое чудо света, сотворенное людьми
Вт, Чт и Вс с 10.00 (в зависимости от отеля)
3ч
$75
за 1 чел.
Групповой круиз по Дубаю с ужином и шоу
Отдохнуть на роскошной яхте и полюбоваться небоскребами
ежедневно в 20:00
2ч
$50
за 1 чел.
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
Вы проведете незабываемый вечер на традиционном деревянном корабле Доу
19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)
Индивидуальная экскурсия
3ч
$350
за 1-2 чел.
По Дубаю на кабриолете
С ветерком проехать по самым интересным местам эмирата
11ч
$67
за 1 чел.
По четырем эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
Путешествие к Индийскому океану через четыре эмирата - отличный способ познакомиться с природой и...
каждая СР, ПТ, ВС в 08:00
9ч
$35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
Посетить ключевые достопримечательности Города будущего на групповой экскурсии
в среду и субботу в 13:00
$26
за 1 чел.
Часто заказывают
Билеты на выставку Экспо-2020
Вы посетите международную выставку, где представлены технологические достижения 192 стран
Ежедневно, с 10:00 до 22:00
5ч
$35
за 1 чел.
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города — в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00, в пятницу в 14:30
4ч
$61
за 1 чел.
Дубайский аквариум и «Бурдж-Халифа» : пакетное предложение
Если вы в Дубае всего на пару недель, но хотите посмотреть как можно больше и сэкономить, пакетное...
Ежедневно
10ч
$79
за 1 чел.
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Посетить шесть эмиратов за один день, увидеть культовые достопримечательности и искупаться в океане
во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
8ч
$40
за 1 чел.
Пустынное сафари - путешествие вглубь песков! 🔥
Со мной вы отправитесь в путешествие по пескам
Каждый день в 15:00
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Последние отзывы «Экскурсии Дубая»
- Отзыв на: О Дубае с любовьюТТатьяна26 октября 2021Очень понравилось! Замечательный гид Наталья, умеет создавать комфортную, уютную атмосферу. Идёт навстречу пожеланиям туристов, знает историю страны, с удовольствием показывает город, знаковые места. Вкусненько накормила, попробовали свежайшую арабскую выпечку. Посмотрели даже на фламинго, красавцы! Хотели бы ещё с ней поездить по стране, к сожалению, срок пребывания в Дубае завершается. Надеемся, до новых встреч,
- Отзыв на: Влюбиться в Дубай за один день!ЕЕвгения26 октября 2021Прекрасная экскурсия, прекрасный материал, подаётся в таком формате, что легко запоминается, не приторно и с юмором)))) 🙏🏻В качестве обзорной экскурсии, чтобы максимально сформировать впечатление и представление о городе подходит идеально. Полностью учитывается пожелание клиента, вас не возят ‘надо не надо‘ в автобусе большой компанией, никого не нужно ждать, не завозят в ненужные магазины, все исключительно по вашим желаниям! Цена экскурсии волшебная. Мы жили в Аджмане и цена на такси до Дубай очень приличная, гиды от туроператора предложили ‘отличный вариант’ за те же деньги, что мы заплатили за данную экскурсию, только вам дают машину на 6 часов, просто машину. А здесь нас забрали из Аджмана в 13:30 и привезли обратно в 12 ночи)) Везде провели, где нужно подождали, рассказали все, впечатление создалось, как от встречи с старым другом. )))Одним словом очень советуем. Мы были с трехлетним ребёнком и все прекрасно прошло!
- Отзыв на: Джип-сафари по дубайской пустынеРРипсимэ26 октября 2021Заехали за нами в отель на джиме таета ленд крузер, вез позитивный парень Али! Когда дело дошло до барханов, он показал невероятный профессионализм вождения! Весело и легко, под музыку и шутки, преодолевали довольно высокие барханы! Дальше был неплохой ужин и шоу программа. В шоу программе понравилось шоу с огнем. Спасибо за организацию!
- Отзыв на: Влюбиться в Дубай за один день!ЕЕлена25 октября 2021Экскурсию проводил гид Вадим. Провел нас по наикрасивейшим местам, сфотографировал с лучшего ракурса. Фонтаны показал с самого лучшего ракурса- с первого ряда. Мы в восторге! Его познания в истории и архитектуре полные и интересные. Всем рекомендуем!
- Отзыв на: Дубай — украшение Персидского заливаИИгорь25 октября 2021Гид не может быть не профессионалом. Но профессионалы могут относиться к своей работе либо как к ремеслу (в чем не ничего дурного), либо как к творчеству. Более того, среди профессионалов-творцов изредка встречабтся поэты свой деятельности. Алина, безусловно, принадлежит к этой редкой категории гидов. Даже название ее тура можно было бы изменить на "Песнь о Дубае". Проведенная ею экскурсия была насыщенной, яркой, запоминающейся и… поэтической по восприятию ее. Спасибо, Алина!
- Отзыв на: С Дубаем на «ты»ДДмитрий25 октября 2021Тимур, большое спасибо, всё понравилось. Хочу сказать, что Тимур непрофессиональный гид, а человек, который хорошо знает Дубай, и поможет Вам узнать город за 6 часов. Мы проехали по основным местам города, сделали фото, заехали на обед в местный арабский ресторан на плов с верблюжатиной (Тимур к нам НЕ ПРИСОЕДИНИЛСЯ, мы уговаривали), по нашей просьбе заехали в ТЦ Молл Эмиратов за финиками по доступным ценам. Это обзорная экскурсия с хорошим и надёжным человеком! Наши рекомендации брать данную экскурсию вначале Вашего отдыха.
- Отзыв на: Феноменальный ДубайККонстантин25 октября 2021Очень многое удалось посмотреть. Маршрут подобран идеально - и история, и видовые места. Легко меняется ход экскурсии, подстраиваемый под пожелания туристов. Остались довольны
- Отзыв на: ОАЭ вдоль и поперекИИгорь24 октября 2021Знакомство с новой страной лучше всего начинать с обзорной экскурсии, ее обзора "с высоты птичьего полета". Экскурсия, которую предложил и блестяще исполнил Далер, несомненно, заслуживает такой характеристики. Погруженность в тему, эрудированность, глубокое знание нравов и традиций страны создали объемное впечатрение о ней и надолго останутся в памяти. Гибкость гида в конструировании маршрута, мест остановки, отдыха и пр. оставили ощущение, скорее прогулки, а не многочасовой поездки при +36. Спасибо!
- Отзыв на: Знакомство с ДубаемЕЕкатерина21 октября 2021Ездили 20.10.21 на обзорную экскурсию с Рустамом. Очень приятный собеседник, все время заботился о нашем комфорте: заранее включал кондиционер в машине, чтоб было прохладно, рассказывал где лучше сделать фото, где что купить, какие объекты работают, какие нет, что можно посетить самостоятельно, отвечал на все вопросы. Отлично знает историю ОАЭ, свободно ориентируется в городе. Экскурсия прошла легко, комфортно и незаметно. Рекомендую.
- Отзыв на: Знакомство с ДубаемККонстантин20 октября 2021Спасибо Тахиру! Экскурсия была очень насыщенной, гид очень внимательный. Посмотрели за один день максимально возможное. Всё быстро, чётко! Нам очень понравилось!