Отзыв на: О Дубае с любовью Т Татьяна 5 Очень понравилось! Замечательный гид Наталья, умеет создавать комфортную, уютную атмосферу. Идёт навстречу пожеланиям туристов, знает историю страны, с удовольствием показывает город, знаковые места. Вкусненько накормила, попробовали свежайшую арабскую выпечку. Посмотрели даже на фламинго, красавцы! Хотели бы ещё с ней поездить по стране, к сожалению, срок пребывания в Дубае завершается. Надеемся, до новых встреч,

Отзыв на: Влюбиться в Дубай за один день! Е Евгения 5 Прекрасная экскурсия, прекрасный материал, подаётся в таком формате, что легко запоминается, не приторно и с юмором)))) 🙏🏻В качестве обзорной экскурсии, чтобы максимально сформировать впечатление и представление о городе подходит идеально. Полностью учитывается пожелание клиента, вас не возят ‘надо не надо‘ в автобусе большой компанией, никого не нужно ждать, не завозят в ненужные магазины, все исключительно по вашим желаниям! Цена экскурсии волшебная. Мы жили в Аджмане и цена на такси до Дубай очень приличная, гиды от туроператора предложили ‘отличный вариант’ за те же деньги, что мы заплатили за данную экскурсию, только вам дают машину на 6 часов, просто машину. А здесь нас забрали из Аджмана в 13:30 и привезли обратно в 12 ночи)) Везде провели, где нужно подождали, рассказали все, впечатление создалось, как от встречи с старым другом. )))Одним словом очень советуем. Мы были с трехлетним ребёнком и все прекрасно прошло!

Отзыв на: Джип-сафари по дубайской пустыне Р Рипсимэ 5 Заехали за нами в отель на джиме таета ленд крузер, вез позитивный парень Али! Когда дело дошло до барханов, он показал невероятный профессионализм вождения! Весело и легко, под музыку и шутки, преодолевали довольно высокие барханы! Дальше был неплохой ужин и шоу программа. В шоу программе понравилось шоу с огнем. Спасибо за организацию!

Отзыв на: Влюбиться в Дубай за один день! Е Елена 5 Экскурсию проводил гид Вадим. Провел нас по наикрасивейшим местам, сфотографировал с лучшего ракурса. Фонтаны показал с самого лучшего ракурса- с первого ряда. Мы в восторге! Его познания в истории и архитектуре полные и интересные. Всем рекомендуем!

Отзыв на: Дубай — украшение Персидского залива И Игорь 5 Гид не может быть не профессионалом. Но профессионалы могут относиться к своей работе либо как к ремеслу (в чем не ничего дурного), либо как к творчеству. Более того, среди профессионалов-творцов изредка встречабтся поэты свой деятельности. Алина, безусловно, принадлежит к этой редкой категории гидов. Даже название ее тура можно было бы изменить на "Песнь о Дубае". Проведенная ею экскурсия была насыщенной, яркой, запоминающейся и… поэтической по восприятию ее. Спасибо, Алина!

Отзыв на: С Дубаем на «ты» Д Дмитрий 5 Тимур, большое спасибо, всё понравилось. Хочу сказать, что Тимур непрофессиональный гид, а человек, который хорошо знает Дубай, и поможет Вам узнать город за 6 часов. Мы проехали по основным местам города, сделали фото, заехали на обед в местный арабский ресторан на плов с верблюжатиной (Тимур к нам НЕ ПРИСОЕДИНИЛСЯ, мы уговаривали), по нашей просьбе заехали в ТЦ Молл Эмиратов за финиками по доступным ценам. Это обзорная экскурсия с хорошим и надёжным человеком! Наши рекомендации брать данную экскурсию вначале Вашего отдыха.

Отзыв на: Феноменальный Дубай К Константин 5 Очень многое удалось посмотреть. Маршрут подобран идеально - и история, и видовые места. Легко меняется ход экскурсии, подстраиваемый под пожелания туристов. Остались довольны

Отзыв на: ОАЭ вдоль и поперек И Игорь 5 Знакомство с новой страной лучше всего начинать с обзорной экскурсии, ее обзора "с высоты птичьего полета". Экскурсия, которую предложил и блестяще исполнил Далер, несомненно, заслуживает такой характеристики. Погруженность в тему, эрудированность, глубокое знание нравов и традиций страны создали объемное впечатрение о ней и надолго останутся в памяти. Гибкость гида в конструировании маршрута, мест остановки, отдыха и пр. оставили ощущение, скорее прогулки, а не многочасовой поездки при +36. Спасибо!

Отзыв на: Знакомство с Дубаем Е Екатерина 4 Ездили 20.10.21 на обзорную экскурсию с Рустамом. Очень приятный собеседник, все время заботился о нашем комфорте: заранее включал кондиционер в машине, чтоб было прохладно, рассказывал где лучше сделать фото, где что купить, какие объекты работают, какие нет, что можно посетить самостоятельно, отвечал на все вопросы. Отлично знает историю ОАЭ, свободно ориентируется в городе. Экскурсия прошла легко, комфортно и незаметно. Рекомендую.