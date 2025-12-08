Индивидуальный тур в ОАЭ: Шарджа, древние крепости, горы и золотые пески на берегу Оманского залива
Осмотреть крепость Фуджейры и мечеть Аль-Бидию, сделать эффектные снимки на пляже и в парке «Мамзар»
Приглашаем вас в короткое, но насыщенное путешествие по ОАЭ: всего за 2 дня мы насладимся бирюзовыми лагунами и послушаем гул водопадов, познакомимся с историей государства и осмотрим древние стены архитектурных читать дальше
памятников, пройдёмся по колоритному рыбному рынку и сделаем фото на фоне Оманского залива.
Заедем и в Хаджарские горы, чтобы восхититься просторами и панорамами вершин, отдохнём на пляжах, освежимся в природных бассейнах с прозрачной водой и не спеша прогуляемся по зелёному парку «Мамзар».
Организационные детали
Рекомендуется одеваться по погоде и брать солнцезащитные средства.
Пожалуйста, имейте при себе паспорт или удостоверение личности.
Если у вас есть особые пожелания или ограничения по здоровью — сообщите заранее.
Время начала и место встречи оговариваются заранее.
Тур может быть адаптирован под ваши интересы по согласованию.
Программа тура по дням
1 день
Пляж Корал-Бич, крепость Фуджейры, водопады Вади Вур и горы Хаджар
Встретимся в Шардже и отправимся на живописный пляж Корал-Бич, где лазурная вода омывает коралловые рифы. Затем осмотрим старинную крепость Фуджейры, где вы узнаете об истории региона и его культурных традициях, сохранившихся сквозь века.
Далее дорога приведёт нас к водопадам Вади Вур. Среди скал прячутся природные бассейны с прозрачной водой, в которых можно освежиться и насладиться прохладой оазиса.
Затем проедем по горным дорогам Хаджар, где на каждом повороте открываются захватывающие панорамы и величественные пейзажи. Завершится день обедом в местном ресторане, где подают блюда аутентичной эмиратской кухни с насыщенными восточными вкусами.
2 день
Мечеть Аль-Бидия, рыбный рынок, набережная Фуджейры, пляж Аль-Акува и парк Мамзар
Утром отправимся к мечети Аль-Бидия — одной из старейших в Объединённых Арабских Эмиратах. Затем посетим традиционный рыбный рынок, где оживает колорит местной жизни: свежий улов, аромат специй и дружелюбная суета торговцев создают атмосферу подлинного восточного базара.
После прогуляемся по набережной Фуджейры, откуда открываются виды на спокойные воды Оманского залива. Сделаем остановку у пляжа Аль-Акува — живописного уголка с белым песком и прозрачной водой, идеально подходящего для отдыха и фотосессии.
Завершим день в природном парке Мамзар, где среди зелёных аллей и тенистых пальм можно расслабиться, устроить пикник и насладиться вечерней прохладой.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трансферы по маршруту
Услуги русскоязычного гида
Экскурсии по программе
Фото - и видеосъёмка на ваш телефон
Бутилированная вода в пути
Что не входит в цену
Билеты до Шарджа и обратно
Питание
Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарджа, 9:00. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Шарджа, 21:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Рустам — ваша команда гидов в Шардже
Привет! Меня зовут Рустам, я живу в Объединённых Арабских Эмиратах уже больше 8 лет. За это время я успел не только хорошо узнать страну, но и полюбить её культуру, стиль читать дальше
жизни и уникальное сочетание традиций и современности.
Я отлично ориентируюсь в городах Эмиратов, особенно в Дубае и Абу-Даби. Знаю, где скрываются настоящие жемчужины — будь то атмосферные места с локальным колоритом, лучшие виды на город или заведения, где подают действительно вкусную арабскую кухню.
Интересуюсь историей региона, культурой, архитектурой, современной жизнью эмиратов и люблю делиться этим с путешественниками. Для меня важно, чтобы каждый гость не просто посмотрел на небоскрёбы и торговые центры, а по-настоящему почувствовал дух этой страны.
Я стал встречаться с путешественниками, потому что мне нравится делиться знаниями и помогать людям увидеть Эмираты с другой стороны — глубже, интереснее и душевнее. Если вы хотите узнать страну глазами человека, который здесь живёт добро пожаловать
