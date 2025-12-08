Приглашаем вас в короткое, но насыщенное путешествие по ОАЭ: всего за 2 дня мы насладимся бирюзовыми лагунами и послушаем гул водопадов, познакомимся с историей государства и осмотрим древние стены архитектурных

памятников, пройдёмся по колоритному рыбному рынку и сделаем фото на фоне Оманского залива. Заедем и в Хаджарские горы, чтобы восхититься просторами и панорамами вершин, отдохнём на пляжах, освежимся в природных бассейнах с прозрачной водой и не спеша прогуляемся по зелёному парку «Мамзар».

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется одеваться по погоде и брать солнцезащитные средства.

Пожалуйста, имейте при себе паспорт или удостоверение личности.

Если у вас есть особые пожелания или ограничения по здоровью — сообщите заранее.

Время начала и место встречи оговариваются заранее.

Тур может быть адаптирован под ваши интересы по согласованию.