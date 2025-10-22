Что посмотреть в Шардже на экскурсиях?
Шарджа полна увлекательных достопримечательностей, в первую очередь это её Старый город, превосходные музеи и галереи, многочисленные религиозные памятники и крупнейший рынок в ОАЭ, шикарный поющий фонтан, также здесь можно найти интереснейший парк развлечений
Местные экскурсоводы
