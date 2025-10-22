Найдено 1 тур в Шардже на русском языке, цена $450. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

На машине 2 дня Индивидуальный тур в ОАЭ: Шарджа, древние крепости, горы и золотые пески на берегу Оманского залива Осмотреть крепость Фуджейры и мечеть Аль-Бидию, сделать эффектные снимки на пляже и в парке «Мамзар» Начало: Шарджа, 9:00. Возможно любое время встречи, в тече... $450 за всё до 4 чел. Что посмотреть в Шардже на экскурсиях? Шарджа полна увлекательных достопримечательностей, в первую очередь это её Старый город, превосходные музеи и галереи, многочисленные религиозные памятники и крупнейший рынок в ОАЭ, шикарный поющий фонтан, также здесь можно найти интереснейший парк развлечений Местные экскурсоводы Шарджа уникальное место пронизанное историей и традициями, чтобы лучше познакомиться с этим городом и его достопримечательностями рекомендуем отправиться на экскурсии, где профессиональные гиды покажут и расскажут вам о самых интересных местах, вам остается только выбрать подходящие

Ищете, где купить туры в Шардже подешевле? Наш сайт предлагает туры из Шарджи по самым привлекательным ценам 2024 года. Здесь вы найдёте информацию о стоимости туров в Шардже и сможете купить их выгодно, используя наши специальные предложения. Лучшие туры из Шарджи ждут вас, чтобы показать все красоты этого удивительного города и его окрестностей. Не упустите шанс забронировать уникальные туры и создать незабываемые воспоминания!