Всё о Флайинг-Фиш-Коув

Полезная информация о Флайинг-Фиш-Коув

Что нужно знать о Флайинг-Фиш-Коув: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Флайинг-Фиш-Коув
08:5030
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаОстров Рождества
Название городаФлайинг-Фиш-Коув
По-английскиFlying Fish Cove
Это столицаФлайинг-Фиш-Коув является столицей Острова Рождества
Население города500 чел.
Часовой поясIndian/Christmas
Средняя высота135 м. от уровня моря

Где находится Флайинг-Фиш-Коув на карте