Полезная информация о Флайинг-Фиш-Коув
Что нужно знать о Флайинг-Фиш-Коув: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Флайинг-Фиш-Коув
08:5030
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Остров Рождества
|Название города
|Флайинг-Фиш-Коув
|По-английски
|Flying Fish Cove
|Это столица
|Флайинг-Фиш-Коув является столицей Острова Рождества
|Население города
|500 чел.
|Часовой пояс
|Indian/Christmas
|Средняя высота
|135 м. от уровня моря