Полезная информация о Джеймстауне

Что нужно знать о Джеймстауне: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джеймстауне
21:0011
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаОстрова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
Название городаДжеймстаун
По-английскиJamestown
Это столицаДжеймстаун является столицей Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Куньи
Население города637 чел.
Часовой поясAtlantic/St_Helena
Средняя высота426 м. от уровня моря

Где находится Джеймстаун на карте

Джеймстаун фото города
Джеймстаун

Когда лучше лететь в Джеймстаун

Расписание авиа-рейсов