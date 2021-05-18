Полезная информация о Джеймстауне
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Местное время в Джеймстауне
21:0011
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
|Название города
|Джеймстаун
|По-английски
|Jamestown
|Это столица
|Джеймстаун является столицей Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Куньи
|Население города
|637 чел.
|Часовой пояс
|Atlantic/St_Helena
|Средняя высота
|426 м. от уровня моря
Где находится Джеймстаун на карте
Джеймстаун