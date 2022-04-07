Знакомьтесь, Панама

Обзорная авто-пешеходная экскурсия по столице небольшой удивительной страны

Индивидуальная
За 1 день вы побываете в Северной и Южной Америках, полюбуетесь старинными колониальными домами и современными небоскребами.

Я расскажу, какую роль в истории Панамы сыграл английский пират Генри Морган, кто начал строительство Панамского канала и как работают его шлюзы.

Почему Панама называется именно так, как живут в ней люди и другие нескучные факты!
Знакомьтесь, Панама
Знакомьтесь, Панама
Знакомьтесь, Панама
Знакомьтесь, Панама
Знакомьтесь, Панама
Знакомьтесь, Панама
Знакомьтесь, Панама
Знакомьтесь, Панама
Знакомьтесь, Панама
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу

Вы пройдете по уютным узким улицам колониального Старого города. Посетите старинные площади и знаковые храмы: церковь святого Франциска Ассизского, Кафедральный собор и церковь Святого Иосифа с золотым алтарем. А также увидите лавочки с традиционными местными сувенирами: знаменитыми шляпами и различным предметами, вручную сделанными индейцами.

Остров Фламенко и Панамский канал

Мы проедем через мост Двух Америк и насладимся прекрасными видами, которые с него открываются. Далее прогуляемся по острову Фламенко, соединенному с городом косой Амадор. И, конечно, посетим легендарный Панамский канал. Вы увидите, как корабли проходят через знаменитые двухкамерные шлюзы Мирафлорес и узнаете интересные факты об этом месте.

Организационные детали

  • Все транспортные расходы включены в стоимость
  • Посещение Панамского канала оплачивается дополнительно: 10$ взрослые и 5$ дети

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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