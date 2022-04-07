Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу

Вы пройдете по уютным узким улицам колониального Старого города. Посетите старинные площади и знаковые храмы: церковь святого Франциска Ассизского, Кафедральный собор и церковь Святого Иосифа с золотым алтарем. А также увидите лавочки с традиционными местными сувенирами: знаменитыми шляпами и различным предметами, вручную сделанными индейцами.

Остров Фламенко и Панамский канал

Мы проедем через мост Двух Америк и насладимся прекрасными видами, которые с него открываются. Далее прогуляемся по острову Фламенко, соединенному с городом косой Амадор. И, конечно, посетим легендарный Панамский канал. Вы увидите, как корабли проходят через знаменитые двухкамерные шлюзы Мирафлорес и узнаете интересные факты об этом месте.

Организационные детали