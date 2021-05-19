Полезная информация о Дару

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Местное время в Дару
04:3002
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаПапуа Новая Гвинея
Название городаДару
По-английскиDaru
Столица регионаДару является столицей региона
Население города15 214 чел.
АэропортДару DAU
Часовой поясPacific/Port_Moresby
Средняя высота11 м. от уровня моря

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Дару

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