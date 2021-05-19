Полезная информация о Дару
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Местное время в Дару
04:3002
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Папуа Новая Гвинея
|Название города
|Дару
|По-английски
|Daru
|Столица региона
|Дару является столицей региона
|Население города
|15 214 чел.
|Аэропорт
|Дару DAU
|Часовой пояс
|Pacific/Port_Moresby
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Где находится Дару на карте
Дару