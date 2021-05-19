Полезная информация о Лаэ

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Местное время в Лаэ
07:0025
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаПапуа Новая Гвинея
Название городаЛаэ
По-английскиLae
Столица регионаЛаэ является столицей региона
Население города76 255 чел.
АэропортНадзаб LAE
Часовой поясPacific/Port_Moresby
Средняя высота20 м. от уровня моря

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Лаэ

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