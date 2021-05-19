Полезная информация о Маданге

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Местное время в Маданге
04:3008
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаПапуа Новая Гвинея
Название городаМаданг
По-английскиMadang
Столица регионаМаданг является столицей региона
Население города27 419 чел.
АэропортМаданг MAG
Часовой поясPacific/Port_Moresby
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Маданг на карте

Маданг фото города
Маданг

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