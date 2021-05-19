Полезная информация о Маданге
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Местное время в Маданге
04:3008
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Папуа Новая Гвинея
|Название города
|Маданг
|По-английски
|Madang
|Столица региона
|Маданг является столицей региона
|Население города
|27 419 чел.
|Аэропорт
|Маданг MAG
|Часовой пояс
|Pacific/Port_Moresby
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Маданг на карте
Маданг