Полезная информация о Менди
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Местное время в Менди
04:3014
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Папуа Новая Гвинея
|Название города
|Менди
|По-английски
|Mendi
|Столица региона
|Менди является столицей региона
|Население города
|26 252 чел.
|Аэропорт
|Менди MDU
|Часовой пояс
|Pacific/Port_Moresby
|Средняя высота
|1 729 м. от уровня моря
Где находится Менди на карте
Менди