Полезная информация о Менди

Что нужно знать о Менди: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Менди, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Менди
04:3014
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаПапуа Новая Гвинея
Название городаМенди
По-английскиMendi
Столица регионаМенди является столицей региона
Население города26 252 чел.
АэропортМенди MDU
Часовой поясPacific/Port_Moresby
Средняя высота1 729 м. от уровня моря

Где находится Менди на карте

Менди фото города
Менди

Когда лучше лететь в Менди

Расписание авиа-рейсов