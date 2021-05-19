Полезная информация о Попондетте
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Местное время в Попондетте
07:0031
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Папуа Новая Гвинея
|Название города
|Попондетта
|По-английски
|Popondetta
|Столица региона
|Попондетта является столицей региона
|Население города
|28 198 чел.
|Аэропорт
|Гируа PNP
|Часовой пояс
|Pacific/Port_Moresby
|Средняя высота
|106 м. от уровня моря
Где находится Попондетта на карте
Попондетта