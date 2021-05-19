Полезная информация о Попондетте

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Местное время в Попондетте
07:0031
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаПапуа Новая Гвинея
Название городаПопондетта
По-английскиPopondetta
Столица регионаПопондетта является столицей региона
Население города28 198 чел.
АэропортГируа PNP
Часовой поясPacific/Port_Moresby
Средняя высота106 м. от уровня моря

Где находится Попондетта на карте

Попондетта фото города
Попондетта

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