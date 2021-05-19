Полезная информация о Веваке
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Местное время в Веваке
07:0043
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Папуа Новая Гвинея
|Название города
|Вевак
|По-английски
|Wewak
|Столица региона
|Вевак является столицей региона
|Население города
|18 230 чел.
|Аэропорт
|Вевак WWK
|Часовой пояс
|Pacific/Port_Moresby
|Средняя высота
|44 м. от уровня моря
Где находится Вевак на карте
Вевак