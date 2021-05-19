Полезная информация о Веваке

Что нужно знать о Веваке: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Вевак, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Веваке
07:0043
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаПапуа Новая Гвинея
Название городаВевак
По-английскиWewak
Столица регионаВевак является столицей региона
Население города18 230 чел.
АэропортВевак WWK
Часовой поясPacific/Port_Moresby
Средняя высота44 м. от уровня моря

Где находится Вевак на карте

Вевак фото города
Вевак

Когда лучше лететь в Вевак

Расписание авиа-рейсов