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Сердце Куско: прогулка по историческому центру

Исследовать главный город империи инков
Предлагаю вам не просто пройти по Куско, а прочитать его как красочную книгу: заметить за красивыми фасадами следы великой империи, колониального прошлого и духа Анд.

Мы побываем на Пласа-де-Армас и улице Атунрумийок, рассмотрим церковь Ла-Компанья-де-Хесус и важнейший для инков храм Кориканча.

Зайдём в богемный район Сан-Блас и на рынок Сан-Педро, где соприкоснёмся с повседневной жизнью горожан.
Сердце Куско: прогулка по историческому центру
Сердце Куско: прогулка по историческому центру
Сердце Куско: прогулка по историческому центру

Описание экскурсии

Пласа-де-Армас. Я расскажу, почему именно здесь лучше всего начинать знакомство с Куско и как главная площадь города соединяет инкское прошлое, колониальную историю и современную жизнь.

Кафедральный собор (осмотр снаружи). Обсудим, как в облике и истории храма соединились колониальность, католическая символика и художественное наследие Куско.

Церковь Ла-Компанья-де-Хесус. Вы узнаете, почему она считается одной из архитектурных жемчужин города.

Архиепископский дворец. Выясним, как испанская власть встраивалась в уже существующее инкское пространство.

Улица Атунрумийок и камень 12 углов. Я покажу знаменитый образец инкской кладки и объясню, почему именно она стала одним из символов Куско.

Сан-Блас. Мы поднимемся в атмосферный район города, где поведём разговор о ремесленниках, художниках и особом характере старого Куско.

Кориканча. Вы услышите о главном храме инков, посвящённом Солнцу, и о том, как на его месте возник монастырь Санто-Доминго.

Площадь Сан-Франсиско и рынок Сан-Педро. Вы увидите повседневную сторону города и ощутите его современный ритм.

Мы поговорим:

  • о Куско как о столице Тауантинсуйу — политическом и религиозном центре цивилизации инков
  • завоевании Перу, христианизации Анд и формировании новой колониальной идентичности
  • инкской каменной кладке — уникальной строительной технике и визитной карточке Куско
  • гастрономии Андского мира: как национальная еда помогает понять историю и характер региона

Организационные детали

Учтите, что Куско расположен на высоте около 3400 метров, и это может ощущаться даже на короткой прогулке, особенно если вы только приехали.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Куско
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 165 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской,
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бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!

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