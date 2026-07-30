Предлагаю вам не просто пройти по Куско, а прочитать его как красочную книгу: заметить за красивыми фасадами следы великой империи, колониального прошлого и духа Анд. Мы побываем на Пласа-де-Армас и улице Атунрумийок, рассмотрим церковь Ла-Компанья-де-Хесус и важнейший для инков храм Кориканча. Зайдём в богемный район Сан-Блас и на рынок Сан-Педро, где соприкоснёмся с повседневной жизнью горожан.

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от $200 за группу

Ваш гид в Куско

Описание экскурсии

Пласа-де-Армас. Я расскажу, почему именно здесь лучше всего начинать знакомство с Куско и как главная площадь города соединяет инкское прошлое, колониальную историю и современную жизнь.

Кафедральный собор (осмотр снаружи). Обсудим, как в облике и истории храма соединились колониальность, католическая символика и художественное наследие Куско.

Церковь Ла-Компанья-де-Хесус. Вы узнаете, почему она считается одной из архитектурных жемчужин города.

Архиепископский дворец. Выясним, как испанская власть встраивалась в уже существующее инкское пространство.

Улица Атунрумийок и камень 12 углов. Я покажу знаменитый образец инкской кладки и объясню, почему именно она стала одним из символов Куско.

Сан-Блас. Мы поднимемся в атмосферный район города, где поведём разговор о ремесленниках, художниках и особом характере старого Куско.

Кориканча. Вы услышите о главном храме инков, посвящённом Солнцу, и о том, как на его месте возник монастырь Санто-Доминго.

Площадь Сан-Франсиско и рынок Сан-Педро. Вы увидите повседневную сторону города и ощутите его современный ритм.

Мы поговорим:

о Куско как о столице Тауантинсуйу — политическом и религиозном центре цивилизации инков

завоевании Перу, христианизации Анд и формировании новой колониальной идентичности

инкской каменной кладке — уникальной строительной технике и визитной карточке Куско

гастрономии Андского мира: как национальная еда помогает понять историю и характер региона

Организационные детали

Учтите, что Куско расположен на высоте около 3400 метров, и это может ощущаться даже на короткой прогулке, особенно если вы только приехали.