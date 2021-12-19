Все экскурсии и мероприятия в Куско
Входной билет
€4.79
за 1 чел.
Музей религиозного искусства
Насладитесь искусством колониальной эпохи и архитектурой инков в Куско
Входной билет
€4.79
за 1 чел.
Музей Монастыря Санта-Каталина-де-Сиена
Познакомьтесь с сокровищницей монашеских монахов XVII века и произведений инков
Входной билет
€7.98
за 1 чел.
Собор Куско
Откройте для себя колониальную историю Куско в главном соборе города, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Входной билет
€4.79
за 1 чел.
Церковь Общества Иисуса
Барокко и ролл в Куско в этой потрясающей вековой церкви
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Куско – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от €4.79. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Куско почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Перу на 📅 декабрь, январь и февраль