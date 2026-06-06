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Ночная прогулка по лучшим барам Лимы (18+)

Посмотреть на бары как на культурные пространства
Лима после заката раскрывается иначе: не через колониальные фасады и дневной шум, а через свет интерьеров, разговоры, музыку, вкус локальных ингредиентов.

Эта прогулка — не барный марафон, а вечерний маршрут по разным локациям современной Лимы: от старой республиканской элегантности до скрытого speakeasy, от новой гастрономической миксологии до барочной перуанской касоны с почти мифологической атмосферой.
Ночная прогулка по лучшим барам Лимы (18+)
Ночная прогулка по лучшим барам Лимы (18+)
Ночная прогулка по лучшим барам Лимы (18+)

Описание экскурсии

Bar Inglés — старая элегантная Лима

Начнём вечер в одном из самых классических барных пространств города –— в атмосфере тёмного дерева, кожаных кресел, приглушённого света и старой республиканской роскоши. Bar Inglés помогает почувствовать Лиму не как шумную латиноамериканскую столицу, а как город закрытых салонов, отелей, дипломатических разговоров и неспешной элитной культуры.

Sastrería Martínez — современная столичная классика

Это один из самых заметных баров новой перуанской сцены: в 2025 году он вошёл в список The World’s 50 Best Bars. Но его сила не только в рейтинге. Это место работает с редким для Лимы балансом: международная барная классика здесь не копируется, а получает перуанский нерв –—через локальные ингредиенты, региональные дистилляты, вкусы Анд, побережья и Амазонии.

Lady Bee — Перу как улей вкусов

Название бара отсылает к abeja señorita — местной безжальной пчеле, символу опыления, сотрудничества и тонкой связи между разными частями живой среды. Это не бар, который просто использует перуанские вкусы как экзотику. Lady Bee строит свою идею вокруг coctelería de producto — напитка как продолжения продукта, земли и людей, которые за ним стоят. Они говорят о местных производителях и ритмах перуанского аграрного календаря.

Ayahuasca Restobar — касона, мифология и ночной Барранко

Финал вечера — в большом атмосферном пространстве района Барранко, размещённом в старой касоне. Ayahuasca Restobar –— это уже не камерная элегантность, а почти барочный перуанский театр: множество залов, полумрак, дерево, лестницы, символика, амазонские мотивы и ощущение дома, который превратился в ночной лабиринт.

Во время прогулки мы поговорим:

  • как Лима превратилась в одну из гастрономических столиц мира
  • почему перуанская кухня и барная сцена так тесно связаны с локальными ингредиентами
  • как в одном городе соединяются побережье, Анды и Амазония
  • чем отличается старая элитная Лима от новой космополитичной
  • почему Барранко стал районом богемы, дизайна и ночной культуры

Впрочем, разговор может зайти и о политике, и об экономике — практически о чём угодно. Мои рассказы не будут монологом — я приглашаю вас к интеллектуальному общению за бокалом коктейля или другого напитка.

Организационные детали

  • Ваш возраст – 18+
  • Дополнительно оплачиваются еда и напитки (средний чек — $50 за чел.), а также такси между локациями (примерно $15 по всему маршруту)
  • Можно скорректировать маршрут под ваши пожелания

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Лиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской,
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бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!

от $150 за человека