Лима после заката раскрывается иначе: не через колониальные фасады и дневной шум, а через свет интерьеров, разговоры, музыку, вкус локальных ингредиентов. Эта прогулка — не барный марафон, а вечерний маршрут по разным локациям современной Лимы: от старой республиканской элегантности до скрытого speakeasy, от новой гастрономической миксологии до барочной перуанской касоны с почти мифологической атмосферой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Bar Inglés — старая элегантная Лима

Начнём вечер в одном из самых классических барных пространств города –— в атмосфере тёмного дерева, кожаных кресел, приглушённого света и старой республиканской роскоши. Bar Inglés помогает почувствовать Лиму не как шумную латиноамериканскую столицу, а как город закрытых салонов, отелей, дипломатических разговоров и неспешной элитной культуры.

Sastrería Martínez — современная столичная классика

Это один из самых заметных баров новой перуанской сцены: в 2025 году он вошёл в список The World’s 50 Best Bars. Но его сила не только в рейтинге. Это место работает с редким для Лимы балансом: международная барная классика здесь не копируется, а получает перуанский нерв –—через локальные ингредиенты, региональные дистилляты, вкусы Анд, побережья и Амазонии.

Lady Bee — Перу как улей вкусов

Название бара отсылает к abeja señorita — местной безжальной пчеле, символу опыления, сотрудничества и тонкой связи между разными частями живой среды. Это не бар, который просто использует перуанские вкусы как экзотику. Lady Bee строит свою идею вокруг coctelería de producto — напитка как продолжения продукта, земли и людей, которые за ним стоят. Они говорят о местных производителях и ритмах перуанского аграрного календаря.

Ayahuasca Restobar — касона, мифология и ночной Барранко

Финал вечера — в большом атмосферном пространстве района Барранко, размещённом в старой касоне. Ayahuasca Restobar –— это уже не камерная элегантность, а почти барочный перуанский театр: множество залов, полумрак, дерево, лестницы, символика, амазонские мотивы и ощущение дома, который превратился в ночной лабиринт.

Во время прогулки мы поговорим:

как Лима превратилась в одну из гастрономических столиц мира

почему перуанская кухня и барная сцена так тесно связаны с локальными ингредиентами

как в одном городе соединяются побережье, Анды и Амазония

чем отличается старая элитная Лима от новой космополитичной

почему Барранко стал районом богемы, дизайна и ночной культуры

Впрочем, разговор может зайти и о политике, и об экономике — практически о чём угодно. Мои рассказы не будут монологом — я приглашаю вас к интеллектуальному общению за бокалом коктейля или другого напитка.

Организационные детали