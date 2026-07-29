Предлагаю вам идеальный маршрут для знакомства с Лимой: от Пласа-Майор и Кафедрального собора, мимо монастырей Санто-Доминго и Сан-Франциско, по главной исторической оси Хирон-де-ла-Уньон до удивительно красивой площади Сан-Мартин. За 2 часа прогулки вы поймёте, как в этом городе соединились испанская колониальная роскошь, католическая традиция, республиканская история и энергия современной столицы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от $100 за группу

Ваш гид в Лиме

Описание экскурсии

Пласа-Майор — место основания Лимы. Мы поговорим о Франсиско Писарро, о рождении испанского города в Перу и о том, почему именно отсюда управляли огромным вице-королевством.

Кафедральный собор Лимы. Осмотрим снаружи и изнутри главный храм старой столицы и выясним, как архитектура, религия и власть вместе создавали образ колониальной Лимы.

Дворец архиепископа и Дворец правительства (осмотр снаружи). Разберёмся, как на одной площади соседствуют церковная и светская власть. Поговорим о политическом устройстве колониального и современного Перу.

Монастырь Санто-Доминго (осмотр снаружи). Вы увидите один из самых значимых религиозных комплексов старой Лимы, связанный с доминиканцами, почитанием перуанских святых и историей старейшего университета Америк — Сан-Маркоса.

Монастырь Сан-Франсиско (осмотр снаружи). Вы услышите о барочной столице, жизни в обители и катакомбах Старого города.

Площадь Боливара и здание Конгресса — политическое сердце республиканского Перу. Обсудим, как Лима пережила падение вице-королевства, рождение республики и многочисленные кризисы власти.

Хирон-де-ла-Уньон. Пройдём по главной исторической оси центра и поговорим о торговле, прогулочной культуре и превращении колониальной Лимы в современную столицу.

Площадь Сан-Мартин — одна из самых красивых площадей столицы. Поговорим о столетии независимости и трансформации Перу. Вы узнаете, как различия были между элитой, духовенством, чиновниками, креолами, индейцами, африканцами и метисами. И как устроено перуанское общество сейчас.

А ещё мы исследуем Лиму как столицу вкусов — здесь древние андинские продукты, колониальные привычки и морское побережье сложились в кухню, которая рассказывает о Перу не хуже учебника истории.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается посещение Кафедрального собора (в том числе и для гида) – около $10 за чел.