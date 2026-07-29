За 2 часа прогулки вы поймёте, как в этом городе соединились испанская колониальная роскошь, католическая традиция, республиканская история и энергия современной столицы.
Описание экскурсии
Пласа-Майор — место основания Лимы. Мы поговорим о Франсиско Писарро, о рождении испанского города в Перу и о том, почему именно отсюда управляли огромным вице-королевством.
Кафедральный собор Лимы. Осмотрим снаружи и изнутри главный храм старой столицы и выясним, как архитектура, религия и власть вместе создавали образ колониальной Лимы.
Дворец архиепископа и Дворец правительства (осмотр снаружи). Разберёмся, как на одной площади соседствуют церковная и светская власть. Поговорим о политическом устройстве колониального и современного Перу.
Монастырь Санто-Доминго (осмотр снаружи). Вы увидите один из самых значимых религиозных комплексов старой Лимы, связанный с доминиканцами, почитанием перуанских святых и историей старейшего университета Америк — Сан-Маркоса.
Монастырь Сан-Франсиско (осмотр снаружи). Вы услышите о барочной столице, жизни в обители и катакомбах Старого города.
Площадь Боливара и здание Конгресса — политическое сердце республиканского Перу. Обсудим, как Лима пережила падение вице-королевства, рождение республики и многочисленные кризисы власти.
Хирон-де-ла-Уньон. Пройдём по главной исторической оси центра и поговорим о торговле, прогулочной культуре и превращении колониальной Лимы в современную столицу.
Площадь Сан-Мартин — одна из самых красивых площадей столицы. Поговорим о столетии независимости и трансформации Перу. Вы узнаете, как различия были между элитой, духовенством, чиновниками, креолами, индейцами, африканцами и метисами. И как устроено перуанское общество сейчас.
А ещё мы исследуем Лиму как столицу вкусов — здесь древние андинские продукты, колониальные привычки и морское побережье сложились в кухню, которая рассказывает о Перу не хуже учебника истории.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается посещение Кафедрального собора (в том числе и для гида) – около $10 за чел.