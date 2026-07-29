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Сердце Лимы: прогулка по историческому центру

Понять, как город, основанный Писарро, превратился в столицу огромного вице-королевства
Предлагаю вам идеальный маршрут для знакомства с Лимой: от Пласа-Майор и Кафедрального собора, мимо монастырей Санто-Доминго и Сан-Франциско, по главной исторической оси Хирон-де-ла-Уньон до удивительно красивой площади Сан-Мартин.

За 2 часа прогулки вы поймёте, как в этом городе соединились испанская колониальная роскошь, католическая традиция, республиканская история и энергия современной столицы.
Сердце Лимы: прогулка по историческому центру
Сердце Лимы: прогулка по историческому центру
Сердце Лимы: прогулка по историческому центру

Описание экскурсии

Пласа-Майор — место основания Лимы. Мы поговорим о Франсиско Писарро, о рождении испанского города в Перу и о том, почему именно отсюда управляли огромным вице-королевством.

Кафедральный собор Лимы. Осмотрим снаружи и изнутри главный храм старой столицы и выясним, как архитектура, религия и власть вместе создавали образ колониальной Лимы.

Дворец архиепископа и Дворец правительства (осмотр снаружи). Разберёмся, как на одной площади соседствуют церковная и светская власть. Поговорим о политическом устройстве колониального и современного Перу.

Монастырь Санто-Доминго (осмотр снаружи). Вы увидите один из самых значимых религиозных комплексов старой Лимы, связанный с доминиканцами, почитанием перуанских святых и историей старейшего университета Америк — Сан-Маркоса.

Монастырь Сан-Франсиско (осмотр снаружи). Вы услышите о барочной столице, жизни в обители и катакомбах Старого города.

Площадь Боливара и здание Конгресса — политическое сердце республиканского Перу. Обсудим, как Лима пережила падение вице-королевства, рождение республики и многочисленные кризисы власти.

Хирон-де-ла-Уньон. Пройдём по главной исторической оси центра и поговорим о торговле, прогулочной культуре и превращении колониальной Лимы в современную столицу.

Площадь Сан-Мартин — одна из самых красивых площадей столицы. Поговорим о столетии независимости и трансформации Перу. Вы узнаете, как различия были между элитой, духовенством, чиновниками, креолами, индейцами, африканцами и метисами. И как устроено перуанское общество сейчас.

А ещё мы исследуем Лиму как столицу вкусов — здесь древние андинские продукты, колониальные привычки и морское побережье сложились в кухню, которая рассказывает о Перу не хуже учебника истории.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается посещение Кафедрального собора (в том числе и для гида) – около $10 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Лиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 165 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской,
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бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!

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